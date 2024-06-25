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Военный эксперт оценил идею испытать ядерное оружие над Северным Ледовитым океаном
Военный эксперт оценил идею испытать ядерное оружие над Северным Ледовитым океаном - 25.06.2024 Украина.ру
Военный эксперт оценил идею испытать ядерное оружие над Северным Ледовитым океаном
Применение ядерного оружия над Северным Ледовитым океаном не окажет на Запад желаемого воздействия, считает военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
2024-06-25T03:30
2024-06-25T03:30
2024-06-25T03:30
новости
станислав крапивник
россия
сша
запад
ядерное оружие
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Если Запад будет использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО), тогда и нам придется применять этот вид вооружений. И тогда начинаются проблемы: очень сложно остановиться на использовании ТЯО и не дойти до полноценной ядерной войны, отметил он.Что касается демонстративного испытания ядерного оружия в безлюдной местности, то, по мнению Крапивника, это бесполезно. Если мы хотим притормозить Запад, то необходимо действие как минимум на уровне уничтожения какого-то крупного города, отметил эксперт. Конечно, нужно предупредить, чтобы люди его покинули. В противном случае сейчас никто нас слушать не будет, подытожил собеседник издания.О готовности Запада к ядерной войне с Россией - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, станислав крапивник, россия, сша, запад, ядерное оружие
Новости, Станислав Крапивник, Россия, США, Запад, Ядерное оружие
Военный эксперт оценил идею испытать ядерное оружие над Северным Ледовитым океаном
Применение ядерного оружия над Северным Ледовитым океаном не окажет на Запад желаемого воздействия, считает военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
Если Запад будет использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО), тогда и нам придется применять этот вид вооружений. И тогда начинаются проблемы: очень сложно остановиться на использовании ТЯО и не дойти до полноценной ядерной войны, отметил он.
Что касается демонстративного испытания ядерного оружия в безлюдной местности, то, по мнению Крапивника, это бесполезно.
"Я думаю такого рода действие особо никакого влияния на Запад не окажет. Это отдаленная местность. И западные политики все равно это спишут. Дескать, смотрите, Россия не готова по нам бить", - заявил он.
Если мы хотим притормозить Запад, то необходимо действие как минимум на уровне уничтожения какого-то крупного города, отметил эксперт. Конечно, нужно предупредить, чтобы люди его покинули. В противном случае сейчас никто нас слушать не будет, подытожил собеседник издания.