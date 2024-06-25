https://ukraina.ru/20240625/1055813082.html

Военный эксперт оценил идею испытать ядерное оружие над Северным Ледовитым океаном

Военный эксперт оценил идею испытать ядерное оружие над Северным Ледовитым океаном - 25.06.2024 Украина.ру

Военный эксперт оценил идею испытать ядерное оружие над Северным Ледовитым океаном

Применение ядерного оружия над Северным Ледовитым океаном не окажет на Запад желаемого воздействия, считает военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

2024-06-25T03:30

2024-06-25T03:30

2024-06-25T03:30

новости

станислав крапивник

россия

сша

запад

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/23/1020102359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b18ed19c8acf23ca249084211a12961.jpg

Если Запад будет использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО), тогда и нам придется применять этот вид вооружений. И тогда начинаются проблемы: очень сложно остановиться на использовании ТЯО и не дойти до полноценной ядерной войны, отметил он.Что касается демонстративного испытания ядерного оружия в безлюдной местности, то, по мнению Крапивника, это бесполезно. Если мы хотим притормозить Запад, то необходимо действие как минимум на уровне уничтожения какого-то крупного города, отметил эксперт. Конечно, нужно предупредить, чтобы люди его покинули. В противном случае сейчас никто нас слушать не будет, подытожил собеседник издания.О готовности Запада к ядерной войне с Россией - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся.

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, станислав крапивник, россия, сша, запад, ядерное оружие