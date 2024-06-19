https://ukraina.ru/20240619/1055734782.html

Маменькин сынок, который любит ходить голышом: кто он, новый генсек НАТО

Маменькин сынок, который любит ходить голышом: кто он, новый генсек НАТО - 19.06.2024 Украина.ру

Маменькин сынок, который любит ходить голышом: кто он, новый генсек НАТО

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, который вскоре возглавит НАТО − персона хорошо известная в большой политике. Но есть некоторые любопытные моменты его биографии, о которых общественность узнала не так давно

2024-06-19T17:41

2024-06-19T17:41

2024-06-19T17:44

эксклюзив

нато

рютте

йенс столтенберг

венгрия

словакия

румыния

спецоперация

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101751/98/1017519868_0:53:2658:1548_1920x0_80_0_0_5801766bded2c97acc11b4101af2daf9.jpg

Дожали недовольных и выбрали генсека. Не прошло и годаПолномочия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО истекли ещё в сентябре 2023-го, но ему пришлось задержаться на целый год (до 1 октября 2024-го) из-за проблем с выбором его преемника.И вот точка в этой истории поставлена. Неделю назад СМИ писали, что кандидатуру и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте поддерживают 29 из 32 членов альянса: все, кроме Венгрии, Румынии и Словакии. Чтобы добиться их расположения, потенциальному генсеку пришлось пойти на уступки.Президент Словакии Петер Пеллегрини объявил 18 июня после завершения внеочередной сессии Европейского совета, что его страна поддержит кандидатуру Рютте, но не просто, а при условии, что Нидерланды и НАТО окажут Словакии помощь в обеспечении противовоздушной обороны. Она оказалась незащищённой после передачи её средств ПВО Украине, а Нидерланды и Италия вывели свои временно предоставленные Словакии системы с её территории. Кроме того, Пеллегрини попросил учитывать географический принцип при назначении должностей в альянсе на более низких уровнях управления. Изначально Словакия хотела видеть генеральным секретарём НАТО представителя Центральной или Восточной Европы.С премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который из-за своей принципиальной позиции по украинскому конфликту блокирует инициативы ЕС и НАТО по оказанию помощи Киеву, Рютте пришлось встретиться лично. Не забыл он и то, как коллега предлагал "поставить Венгрию на колени" и исключить её из Евросоюза. В конечном итоге ради новой должности Рютте пришлось дать Орбану письменные гарантии того, что никакие венгерские военные не будут принимать участия в действиях НАТО на Украине и никакие венгерские финансы не будут использоваться для их поддержки. После этого Будапешт, в свою очередь, пообещал поддержать кандидатуру нидерландского премьера.У Румынии интерес в этом вопросе свой – на должность генерального секретаря НАТО претендовал её президент Клаус Йоханнис. Теперь главе нидерландского правительства осталось заручиться его поддержкой, и Йоханнис, по информации источников нидерландской радиовещательной корпорация (NOS), в ближайшее время снимет свою кандидатуру. В апреле румынские чиновники сказали, что не станут препятствовать назначению Рютте, если он возьмёт на себя обязательство в приоритетном порядке заняться вопросами безопасности в Восточной Европе и будет расширять представительство региона в альянсе, сообщает агентство Bloomberg.Большая политика вместо музыкальной карьеры57-летний Рютте родился в Гааге и был седьмым ребёнком в семье директора одной из крупных торговых компаний. Мечтал стать пианистом, но поступил в Лейденский университет на исторический факультет.Интерес к политике появился в студенческие годы. Рютте тогда возглавил молодёжную организацию либерально-консервативной Народной партии за свободу и демократию, а после окончания университета вошёл в её исполнительный совет.Получив высшее образование, совмещал партийную деятельность с работой в отделе по персоналу компании Unilever (известной россиянам по таким брендам, как Domestos, Rexona, "Бархатные ручки", "Лесной бальзам", Lipton и многим другим). Спустя десять лет Рютте увольняется из Unilever и сосредотачивается на политике, заняв в 2002 году пост госсекретаря труда и социальной защиты, а спустя два года – госсекретаря по образованию, культуре и науке. Ещё через два года Рютте возглавил Народную партию за свободу и демократию.В 2010-м партия одержала победу на парламентских выборах, и Рютте стал премьер-министром Нидерландов, первым за 92 года либералом на этой должности. При этом он продолжил преподавать голландский язык и вести курс социальных наук в Колледже имени Яна де Витта в Гааге.Придя к власти, он прежде всего ввёл жёсткую экономию бюджета, не только потому, что этого в тот момент требовало руководство ЕС, но и потому, что по своей натуре является нерасточительным человеком.На заседания правительства он ходит пешком или ездит на велосипеде, хотя имеет поддержанный автомобиль Saab, живёт в небольшой квартире, приобретённой в ипотеку. Рютте как-то признался, что слишком большая задолженность перед банком не позволяет ему спокойно спать, а в 2018 году, пролив кофе на входе в парламент, попросил уборщиц дать ему швабру и сам вытер пол.Рютте демонстрирует "приземленный, серьёзный и осторожный образ жизни, который так обожают голландцы", писало британское издание The Guardian. Такая бережливость имеет и обратную сторону: премьер-министр Нидерландов выступал против экономической поддержки Греции странами ЕС в разгар финансового кризиса.В 2012 году правительству королевства пришлось уйти из-за острых разногласий между партиями по бюджетным вопросам, но благодаря победе на парламентских выборах Рютте во второй раз занял премьерский пост, в 2017-м – в третий, а в 2021-м – в четвёртый. В прошлом году он объявил о намерении уйти из политики, как только будет избран его преемник.Каким будет королевство после ухода Рютте, читайте в материале Демократия закончилась. Почему Нидерланды при новом правительстве останутся врагом РоссииЗа стойкость на посту премьер-министра и способность выживать в любых политических передрягах Рютте получил прозвище "тефлоновый Марк".В общей сложности Рютте находится у власти на протяжении более 13 лет. За это время Нидерланды ужесточили миграционное законодательство: введён запрет на воссоединение с семьёй мигрантам и их взрослым детям, срок получения вида на жительство после вступления в брак с подданными королевства увеличили с трёх до пяти лет. А тем мигрантам и беженцам, которым не нравится уклад жизни в Нидерландах, Рютте в 2017 году предложил уехать.По его словам, "коренное население испытывает нарастающее недовольство из-за поведения приезжих, которые не хотят адаптироваться". Женщинам запрещено носить паранджу и никаб. А сейчас, как сообщает газета NRC, из-за новой процедуры прилетающих в Нидерланды украинцев задерживают на несколько дней: если раньше они могли сразу рассчитывать на место в центре по приёму беженцев, то теперь Служба иммиграции и натурализации сначала выясняет, имеют ли они право на приём в Нидерландах.С самого начала обострения ситуации на Украине Рютте встал на сторону Киева. В 2014 году поддержал введение антироссийских санкции, а в дальнейшем – их ужесточение.В 2021-м отказался от участия в саммите Россия – ЕС в случае присутствия президента РФ Владимира Путина, связав своё решение с авиакатастрофой малазийского Boeing МН17 в небе над Донецкой областью, в результате чего погибли 193 подданных Нидерландов. Обвиняемыми по этому делу проходили трое граждан России и украинец, Москва представила доказательства их невиновности.24 февраля 2024 года Рютте призвал ввести санкции в отношении президента и правительства РФ за решение о проведении специальной военной операции на Украине. И.о. премьер-министра Нидерландов считает, что Европа должна наращивать производство вооружений и делать больше для поддержки Киева. Он также выражал готовность выкупить ЗРК Patriot, о которых настойчиво просит Владимир Зеленский, у стран, которые не планируют поставлять военную помощь киевскому режиму. Новое правительство королевства продолжит поддержку Украины, заверил он.При этом Рютте осознаёт, что с Россией нужно считаться. В интервью украинскому изданию "Европейская правда" в 2023 году он заявил: "Россия всегда будет самой большой страной в мире. Нам придётся каким-то образом выстроить своё отношение к ней".На прошедшей в Швейцарии конференции глава нидерландского правительства сказал: "Многие за этим столом сказали, что Россия должна быть здесь, и я полностью с этим согласен".Тем не менее, он убеждён, что, когда бы ни зашла речь о переговорах между Москвой и Киевом, единственный, кто может инициировать эти переговоры, это Зеленский.А тот, ещё будучи легитимным президентом Украины, в январе 2023 года подписал указ о награждении Рютте Орденом князя Ярослава Мудрого I степени "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".Интересные факты о Марке РюттеВ 2013 году американский журнал Vanity Fair признал Рютте одним из самых стильных политиков современности, поставив на третью строчку рейтинга. Стильнее оказались только премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и первая в истории Коста-Рики женщина-президент Лаура Чинчилья.В свои 57 лет Марк Рютте холост и не имеет детей. По его словам, создать семью ему не даёт политика, которой он уделяет всё своё время. Но ранее Рютте озвучивал другую, не такую протокольную причину.Будучи ещё рядовым парламентарием, Рютте имел неосторожность дать откровенное интервью местному журналу Viva. О нём уже все забыли, но главный редактор издания Коринн ван Дуин спустя несколько лет, когда политик возглавил правительство, решила его переопубликовать."Я действительно не могла вспомнить, что такого особенного было в этом интервью, пока не перечитала его и не поняла, что это пикантные заявления кое-кого, кто сейчас является премьер-министром", - сказала она.А подробности действительно пикантные. Рютте рассказал, что любит ходить по дому голым, когда задёрнуты шторы, и что ему бы хотелось быть бисексуалом, потому что "тогда тебе весь мир достанется".Комментируя отсутствие отношений, политик признался, что остаётся маменькиным сынком. "Я до сих пор ем у мамы раз в неделю", - сообщил он.Государственная информационная служба требовала от руководства Viva не вспоминать то интервью Рютте, но тщетно.

https://ukraina.ru/20240619/1055721992.html

https://ukraina.ru/20240618/1055715707.html

венгрия

словакия

румыния

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, нато, рютте, йенс столтенберг, венгрия, словакия, румыния, спецоперация, россия, украина