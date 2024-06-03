https://ukraina.ru/20240603/1055456984.html

Демократия закончилась. Почему Нидерланды при новом правительстве останутся врагом России

Демократия закончилась. Почему Нидерланды при новом правительстве останутся врагом России - 03.06.2024 Украина.ру

Демократия закончилась. Почему Нидерланды при новом правительстве останутся врагом России

Почти через полгода после проведения парламентских выборов Нидерланды получат новое правительство.

2024-06-03T18:32

2024-06-03T18:32

2024-06-03T18:32

эксклюзив

нидерланды

россия

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f-16

украина

правительство

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Его сформируют крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса, "Гражданско-фермерское движение", "Новый общественный договор" и "Народная партия за свободу и демократию". Новым премьер-министром страны станет бывший глава Службы общей разведки и безопасности Дик Схоф. Об этом в конце мая сообщили местные СМИ.Партия свободы победила на парламентских выборах в ноябре 2023 года, но для того, чтобы обеспечить себе большинство в голландском парламенте, ей пришлось договариваться с другими политическими силами. Переговоры об условиях, на которых будет функционировать будущее коалиционное правительство, продолжались до середины мая этого года. Вилдерс 15 мая объявил, что четыре партии смогли договориться о создании правительства с правым уклоном.Однако их представители не смогли договориться о создании традиционной коалиции большинства, которая подразумевает, что лидер победившей партии займет должность премьер-министра, а его партнеры – должности вице-премьеров с министерскими портфелями. В итоге было принято решение, что ни один из лидеров четырех правящих партий не станет членом кабинета министров, но при этом займет место в парламенте. В состав нового кабинета войдут в том числе люди, не связанные с политикой, но хорошо разбирающиеся в той области общественной жизни, за которуюони будут отвечать в рамках своего ведомства.Напомним, что примерно на этих же условиях строилась правящая коалиция в Черногории после выборов 2020 года. Тогда прозападная Демократическая партия социалистов, которая в 2017 году ввела страну в НАТО, впервые с 1991 года потеряла большинство в парламенте. Она проиграла объединению партий, выступавших с просербских позиций и пользовавшихся активной поддержкой Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. Созданное по итогам выборов "правительство экспертов" продержалось недолго, а некоторые внепартийные деятели, вошедшие в его состав, в итоге оказались ставленниками западного "глубинного государства", которое так и не позволило Черногории сойти с ее евроатлантического курса.Что касается правительственной коалиции Нидерландов, здесь три ее участника – Партия свободы, "Гражданско-фермерское движение" и "Новый общественный договор", придерживаются скептических взглядов на будущее Евросоюза, и до выборов они выступали против выделения помощи Киеву. Лидер Партии свободы Герт Вилдерс, с именем которого ассоциируется новое правительство, ранее выступал за отмену антироссийских санкций ЕС. По его словам, для Нидерландов Россия всегда была одним из приоритетных торговых направлений. Несмотря на существовавшие конфликты, две страны всегда извлекали взаимную пользу из этого сотрудничества, отмечал Вилдерс.Четвертым участником коалиции является "Народная партия за свободу и демократию" уходящего премьера Марка Рютте, которого США хотят видеть следующим генсеком НАТО после ухода с этой должности Йенса Столтенберга 1 октября 2024 года.К тому же Нидерланды под руководством Рютте были одной из первых стран, которые приняли решение об отправке Киеву истребителей F-16. Теперь глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляет, что Украина получит эти боевые самолеты до конца 2024 года. При этом Амстердам не будет накладывать ограничения на их использование против "военных целей" в глубине территории России.О том, что голландское правительство, сформированное вокруг ультраправой партии Герта Вилдерса, не внесет значительных изменений в политику по отношению к России и к украинскому конфликту, свидетельствует и коалиционное соглашение на 26 страниц, подписанное четырьмя партиями с целью формирования нового кабинета.Из документа следует, что стороны согласились сохранить военную и политическую поддержку Украины и сделать юридически обязательными расходы в размере не менее 2% ВВП на оборону в соответствии со стандартами НАТО. Это то, о чем говорится в двухстороннем соглашении о безопасности, подписанном между Нидерландами и Украиной в марте этого года. Вилдерс осудил это соглашение на своей странице в соцсетях, тем не менее, оно стало частью нового коалиционной договорённости.Очевидно, это была уступка евроскептиков партии Рютте. С другой стороны, они добились изменений в миграционной сфере. В документе говорится о намерении Нидерландов добиваться возможности отказа от участия в миграционной политике Евросоюза и об ужесточении правил для прибывающих беженцев.Также партнеры по коалиции в своем соглашении обязались сделать все возможное для того, чтобы назначенные судом в Гааге в 2021 году "преступники и другие лица", ответственные за катастрофу МН17 на Донбассе, "не избежали наказания и ответственности". Напомним, что в 2022 году этот суд признал граждан РФ Игоря Стрелкова и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в крушении гражданского самолета MH17 над Украиной и гибели 298 человек.Политолог, историк, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов считает, что от нового коалиционного правительства Нидерландов не стоит ожидать больших изменений в политике по отношению к украинскому конфликту, в том числе в деле поставок Киеву истребителей F-16."Во-первых, в правящую коалицию входит уходящий премьер Марк Рютте. Во-вторых, сам Вилдерс не выступает за изменения в оборонной политике Нидерландов. В этом плане он будет следовать уже намеченному курсу в отношении украинского конфликта. Вилдерс не является пророссийским, каким его пытались рисовать его критики. Это однозначно", - рассказал Корнилов в интервью изданию Украина.ру.По словам эксперта, наибольшой абсурд последних парламентских выборов в Нидерландах состоит в том, что страной будет править человек, за которого никто не голосовал – "серый кардинал" Дик Схоф.Корнилов считает, что с самого начала о победе Партии свободы Герта Вилдерса можно было говорить только условно, так как в ходе голосования она получила больше всего голосов избирателей, но все же их не хватало для того, чтобы самостоятельно определять состав будущего правительства."На этом демократия закончилась. Народ проголосовал за одно, а теперь им в качестве премьер-министра предлагается другое", - отметил политолог.Владимир Корнилов ожидает, что участие Нидерландов в украинском конфликте при новом премьер-министре останется по-прежнему значительным.Почему это важно? Небольшое европейское государство Нидерланды - одна из богатейших экономик Европы и 17-я экономика мира. Соответственно, политический вес этой страны также большой, особенно в рамках объединенной Европы. Несмотря на высокий уровень торгово-экономического сотрудничества, голландско-российские политические отношения за последнее десятилетие последовательно ухудшались. Нидерланды так и не смогли смириться с тем, что Россия отказалась признать ответственность за крушение самолета МН17.При этом правые евроскептики, среди которых самой большой политической силой является Партия свободы Герта Вилдерса, проявляли относительное понимание в отношении Москвы. Их победа на прошлогодних парламентских выборах вызвала живой интерес российского общества. Учитывая политическое влияние, которым Нидерланды пользуются в рамках всего Евросоюза, приход Вилдерса к власти в его стране мог бы открыть путь для налаживания сначала голландско-российского, а потом и российско-европейского диалога. Увы, последние заявления министра обороны Нидерландов относительно использования голландских самолетов для бомбардировок российской территории указывают на то, что ничего подобного в обозримом будущем ожидать не следует.Читайте также: Очень странные дела. Почему в Британии боятся выборов летом

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, нидерланды, россия, рютте, владимир корнилов, ес, нато, f-16, украина, правительство, коалиция