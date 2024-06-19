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Эксперт назвал неожиданный город, где необходимо устроить аналог бахмутской мясорубки
Эксперт назвал неожиданный город, где необходимо устроить аналог бахмутской мясорубки - 19.06.2024 Украина.ру
Эксперт назвал неожиданный город, где необходимо устроить аналог бахмутской мясорубки
Город Шостка в Сумской области Украины должен стать главной целью для ВС РФ на летнюю и осеннюю кампании, если российская армия начнет активные действия на этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-06-19T03:33
2024-06-19T03:33
2024-06-19T03:33
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Эксперт считает, что в бои за Шостку могли бы стать аналогом "бахмутской мясорубки" для ВСУ. "Шостка – это важный город, где у Украины было два очень важных предприятия по производству артиллерийских снарядов и прочего нужного и интересного. Это "Импульс" и "Зiрка" ("Звезда").Несмотря на то, что они располагаются близко к границе, киевский режим их по-прежнему использует. Видимо, там есть подземные цеха, куда переместилось изготовления важных компонентов для оружия (в частности, капсюлей). Почему их не эвакуировали куда-нибудь в Винницкую область, для меня – загадка", - отметил Поликарпов. Чтобы завязать бои за Шостку, ВС РФ следовало бы нанести два удара: на Новгород-Северский (Черниговская область) и на Путивль (Сумская область), чтобы двигаться к Десне, добавил историк. В этом случае создастся ситуация, когда ВСУ либо будут вынуждены рубиться за коридор на Шостку, либо оставить ее, лишившись важных оборонных предприятий, подытожил собеседник издания.Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
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новости, сумская область, украина, россия, сво
Эксперт назвал неожиданный город, где необходимо устроить аналог бахмутской мясорубки
Город Шостка в Сумской области Украины должен стать главной целью для ВС РФ на летнюю и осеннюю кампании, если российская армия начнет активные действия на этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Эксперт считает, что в бои за Шостку могли бы стать аналогом "бахмутской мясорубки" для ВСУ.
"Шостка – это важный город, где у Украины было два очень важных предприятия по производству артиллерийских снарядов и прочего нужного и интересного. Это "Импульс" и "Зiрка" ("Звезда").Несмотря на то, что они располагаются близко к границе, киевский режим их по-прежнему использует. Видимо, там есть подземные цеха, куда переместилось изготовления важных компонентов для оружия (в частности, капсюлей). Почему их не эвакуировали куда-нибудь в Винницкую область, для меня – загадка", - отметил Поликарпов.
Чтобы завязать бои за Шостку, ВС РФ следовало бы нанести два удара: на Новгород-Северский (Черниговская область) и на Путивль (Сумская область), чтобы двигаться к Десне, добавил историк.
В этом случае создастся ситуация, когда ВСУ либо будут вынуждены рубиться за коридор на Шостку, либо оставить ее, лишившись важных оборонных предприятий, подытожил собеседник издания.