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Вопрос социальной справедливости: эксперт выступил за новую мобилизацию в России

Вопрос социальной справедливости: эксперт выступил за новую мобилизацию в России - 19.06.2024 Украина.ру

Вопрос социальной справедливости: эксперт выступил за новую мобилизацию в России

России так или иначе придется проводить новую мобилизацию, полагает военный историк и писатель Михаил Поликарпов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-19T03:30

2024-06-19T03:30

2024-06-19T03:30

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Ограниченная мобилизация нужна для того, чтобы заменить бойцов, призванных в войска осенью 2022 года. Может быть, у Генштаба больше информации. Может быть, он справедливо считает, что новая мобилизация не нужна. Но это же не значит, что у нас все выполняется по плану, добавил он.Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, генштаб, мобилизация, сво, вс рф