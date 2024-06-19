Вопрос социальной справедливости: эксперт выступил за новую мобилизацию в России - 19.06.2024 Украина.ру
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Вопрос социальной справедливости: эксперт выступил за новую мобилизацию в России
Вопрос социальной справедливости: эксперт выступил за новую мобилизацию в России - 19.06.2024 Украина.ру
Вопрос социальной справедливости: эксперт выступил за новую мобилизацию в России
России так или иначе придется проводить новую мобилизацию, полагает военный историк и писатель Михаил Поликарпов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-19T03:30
2024-06-19T03:30
новости
россия
генштаб
мобилизация
сво
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Ограниченная мобилизация нужна для того, чтобы заменить бойцов, призванных в войска осенью 2022 года. Может быть, у Генштаба больше информации. Может быть, он справедливо считает, что новая мобилизация не нужна. Но это же не значит, что у нас все выполняется по плану, добавил он.Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, генштаб, мобилизация, сво, вс рф
Новости, Россия, Генштаб, мобилизация, СВО, ВС РФ

Вопрос социальной справедливости: эксперт выступил за новую мобилизацию в России

03:30 19.06.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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России так или иначе придется проводить новую мобилизацию, полагает военный историк и писатель Михаил Поликарпов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ограниченная мобилизация нужна для того, чтобы заменить бойцов, призванных в войска осенью 2022 года.
"Да, никому не хочется, чтобы профессиональные бойцы уходили в тыл. Да, мобилизация может вызвать негатив в обществе. Но тут есть вопрос социальной справедливости. В 2022 году мы позволили убежать из страны уклонистам и не предъявили никаких юридических претензий к релокантам. Наверное, с точки зрения политической целесообразности это было сделано правильно. Но с точки зрения простых людей – нет", - сказал Поликарпов.
Может быть, у Генштаба больше информации. Может быть, он справедливо считает, что новая мобилизация не нужна. Но это же не значит, что у нас все выполняется по плану, добавил он.
Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
 
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