Вопрос социальной справедливости: эксперт выступил за новую мобилизацию в России
России так или иначе придется проводить новую мобилизацию, полагает военный историк и писатель Михаил Поликарпов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ограниченная мобилизация нужна для того, чтобы заменить бойцов, призванных в войска осенью 2022 года.
"Да, никому не хочется, чтобы профессиональные бойцы уходили в тыл. Да, мобилизация может вызвать негатив в обществе. Но тут есть вопрос социальной справедливости. В 2022 году мы позволили убежать из страны уклонистам и не предъявили никаких юридических претензий к релокантам. Наверное, с точки зрения политической целесообразности это было сделано правильно. Но с точки зрения простых людей – нет", - сказал Поликарпов.
Может быть, у Генштаба больше информации. Может быть, он справедливо считает, что новая мобилизация не нужна. Но это же не значит, что у нас все выполняется по плану, добавил он.
Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце