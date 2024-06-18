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Главное за ночь 18 июня

Главное за ночь 18 июня - 18.06.2024 Украина.ру

Главное за ночь 18 июня

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, по состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1... Украина.ру, 18.06.2024

2024-06-18T08:05

2024-06-18T08:05

2024-06-18T08:05

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Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, по состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.Около 60 вооруженных и экипированных наемников, разговаривающих на французском языке, прибыли в порт Одессы на трех катерах, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.Офицеры НАТО и Сырский планируют контрнаступление в Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Марочко. Украинское командование наращивает численность ударных группировок ВСУ в Харьковской области, снабжая их вооружением и техникой.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде. Тихоокеанский флот РФ начинает учения на Дальнем Востоке с участием около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, европа, йенс столтенберг, алексей марочко, джо байден, нато, вооруженные силы украины