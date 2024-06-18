https://ukraina.ru/20240618/1055701738.html
Главное за ночь 18 июня
Главное за ночь 18 июня - 18.06.2024 Украина.ру
Главное за ночь 18 июня
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, по состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1... Украина.ру, 18.06.2024
2024-06-18T08:05
2024-06-18T08:05
2024-06-18T08:05
новости
харьковская область
европа
йенс столтенберг
алексей марочко
джо байден
нато
вооруженные силы украины
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Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, по состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.Около 60 вооруженных и экипированных наемников, разговаривающих на французском языке, прибыли в порт Одессы на трех катерах, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.Офицеры НАТО и Сырский планируют контрнаступление в Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Марочко. Украинское командование наращивает численность ударных группировок ВСУ в Харьковской области, снабжая их вооружением и техникой.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде. Тихоокеанский флот РФ начинает учения на Дальнем Востоке с участием около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, европа, йенс столтенберг, алексей марочко, джо байден, нато, вооруженные силы украины
Новости, Харьковская область, Европа, Йенс Столтенберг, Алексей Марочко, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, по состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.
Около 60 вооруженных и экипированных наемников, разговаривающих на французском языке, прибыли в порт Одессы на трех катерах, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
Офицеры НАТО и Сырский планируют контрнаступление в Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Марочко. Украинское командование наращивает численность ударных группировок ВСУ в Харьковской области, снабжая их вооружением и техникой.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде.
"Страны Европы и Канада увеличили расходы на 18%, это крупнейший рост за десятилетия. 23 союзника по итогам этого года потратят 2% ВВП или более на оборону", - рассказал Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом.
Тихоокеанский флот РФ начинает учения на Дальнем Востоке с участием около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации.