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Александр Турчинов, биография

Александр Турчинов, биография - 29.11.2023 Украина.ру

Александр Турчинов, биография

Бывший исполняющий обязанности президента Украины

2023-11-29T12:53

2023-11-29T12:53

2023-11-29T12:53

биография

александр турчинов

сбу

депутат

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Детство и образование Турчинов родился 31 марта 1964 года в Днепропетровске. Отца политика звали Валентин – он был мастером спорта по волейболу и работал в спортклубе “Локомитив”. Мать – Валентина, по профессии была преподавателем физкультуры. Родители развелись и мать воспитывала Александра одна.В юности Турчинов активно занимался спортом и выступал за сборную Днепропетровской области. После школы высшее образование решил получить в технологическом факультете металлургического института в родном городе. За успешное руководство студенческим стройотрядом Александру в качестве поощрения дарят поездку в Индию на Цейлон.Карьера Педагоги предлагали молодому Турчинову связать свою карьеру с наукой, однако Александр делает выбор в пользу металлургического комбината, где займет должность вальцовщика, а в дальнейшем и мастера. В одном из интервью Александр рассказал, что на производстве с ним чуть не случился несчастный случай: раскаленный металл пятидесятиметровой длины начал виться вокруг него. В результате Турчинов получил ожоги лица и, по его словам, в тот момент он был на волоске от смерти.Со временем Турчинов защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертации. Получил звание профессора.В 1990-м году Турчинов тайно руководил “Демократической платформой в КПСС” в Днепропетровской области, которая выступала за обновление и децентрализацию КПСС. За эту деятельность его в итоге лишили партбилета.ПолитикаПосле этого в 1990 году стал одним из создателей и главным редактором украинского отделения информационного агентства "УНА-пресс АПН". А в 1991 году занял пост руководителя Института международных связей, экономики, политики и права. В следующем году Александр занял должность председателя комитета по разгосударствлению и демонополизации производства Днепропетровской областной государственной администрации.Дальнейший этап карьеры Турчинова связан с именем тогдашнего премьер-министра Украины Кучмы. В 1993 году Александр переезжает в Киев и становится его советником. В сентябре того же года Кучма покидает пост главы правительства и Турчинов переходит на должность генерального директора Института экономических реформ, заведующего лабораторией исследования теневой экономики Института России НАН Украины.В следующем году Александр создает всеукраинское объединение "Громада", которое продвигало Кучму на пост президента. В 1998 году был избран депутатом Верховной рады от “Громады”, а в 1999 году покидает партию вместе с Юлией Тимошенко, чтобы организовать новую – “Батькивщина”. Юлия становится ее главой, а Александр – замом.Повторно в Верховную Раду Турчинов избирается уже от партии Тимошенко в 2002 году. Во время президентских выборов 2004 года Александр становится одним из заместителей руководителя штаба Виктора Ющенко. Когда Ющенко стал президентом Украины, Турчинов занимает пост главы СБУ 4 февраля 2005 года, но уже 8 сентября уходит в знак протеста против отставки правительства Тимошенко и возглавляет предвыборный блок Юлии. В последующие два года избирался в Раду.В 2007 Турчинов получает сразу два назначения: сначала на пост первого заместителя секретаря СНБО, а в декабре при премьерстве Тимошенко – первого вице-премьера Украины, которым пробудет до марта 2010 года.С декабря 2012 года Александр Турчинов является народным депутатом Украины VII созыва от партии Батькивщина, первым заместителем ее главы.Активно проявляет себя Турчинов во время Евромайдана: с 22 февраля по 27 ноября 2014 года возглавляет Верховную Раду, с 23 февраля по 7 июня исполняет обязанности президента. В августе 2014 года выходит из партии Тимошенко. В сентябре того же года избран руководителем центрального штаба партии "Народный фронт", а в октябре – от нее народным депутатом Рады. С 27 ноября 2014 года возглавляет "Народный фронт". Затем в декабре назначается Порошенко секретарем СНБО, в отставку уходит в мае 2019 года в связи с прекращением президентского срока Порошенко. Годом позже Александр возглавил партию “Европейская солидарность”.Семья и детиТурчинов женат на Анне Владимировне, которая до замужества носила фамилию Белиба. Она младше Александра на 6 лет. Является кандидатом педагогических наук, с 2006 года возглавляет кафедру иностранных языков в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова.У пары есть сын Кирилл 1992 года рождения. Он окончил Киевский национальный экономический университет, два года отслужил в Национальной гвардии Украины, поступил в аспирантуру Института законодательства Верховной Рады Украины. Является активистом организации “Народный фронт молодёжи”.Интересные факты1. Александр занимается писательской деятельностью. В 2004 году издал книгу-триллер "Иллюзия страха" и создал сценарий к одноимённому фильму. В декабре 2012 года представил произведение "Пришествие"2. В 1999 году Турчинов крестился в евангельской церкви христиан-баптистов и даже какое-то время был главой украинского филиала Церкви Христа, где он проповедовал. Этот факт его биографии стал поводом для возникновения прозвища "кровавый пастор" 3. В некоторых источниках говорится, что настоящая фамилия Турчинова – Коган 4. Александр в декабре 2015 года выступил с инициативой перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря5. У Турчинова обнаружили несколько незадекларированных особняков под Киевом, которые принадлежат фирме "Экостильком", владелицей которой является теща Турчинова Тамара Белиба.

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биография, александр турчинов, сбу, депутат