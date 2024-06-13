https://ukraina.ru/20240613/1055626048.html

Разгар сезона попрошайничества. Чем занимается и что говорит украинская элита в эти дни

Разгар сезона попрошайничества. Чем занимается и что говорит украинская элита в эти дни - 13.06.2024 Украина.ру

Разгар сезона попрошайничества. Чем занимается и что говорит украинская элита в эти дни

На минувшей неделе представители украинской элиты продолжают свои заграничные вояжи, пока подручные военкомы устраивают простым украинцам самый настоящий террор. Зеленский мотается из страны в страну, опасаясь показываться на родине, а вместе с ним и значительная часть его "царедворцев"

2024-06-13T06:45

2024-06-13T06:45

2024-06-13T07:34

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Сейчас (на момент написания текста) они находятся в Берлине, где началась двухдневная конференция по послевоенному восстановлению Украины. Послевоенное восстановление предполагает выделение крупных сумм, которые надо будет освоить, а представители бизнеса и украинского чиновничества не могут упустить такой шанс нажиться.Накануне конференции по восстановлению с Украины по настоянию премьер-министра Дениса Шмыгаля не выпустили организатора Майдана Мустафу Найема, который возглавлял правительственное агентство по восстановлению. После этого он решил уволиться, обвинив украинские власти в коррупции. Однако настоящая причина увольнения в том, что на 12 июня было назначено совещание на Банковой по выполнению украинским Агентством восстановления работ по "обустройству инженерно-технической защиты второго уровня" на объектах критической инфраструктуры и энергетики. На этом совещании хотели заслушать отчёт Найема по этому вопросу.На конференцию в Берлин поехали также министр финансов, иностранных дел, экономики, социальной политики. Не пропустил мероприятие и бывший премьер и организатор Майдана Арсений Яценюк. Там же находится мэр Днепра Борис Филатов по кличке Вешатель, мэры Одессы и Львова. Все они надеются принять участие в распиле миллиардов, выделяемых Западом на "восстановление", пусть оно и будет проходить под надзором представителей поставленных Вашингтоном смотрящих.Премьер-министр Денис Шмыгаль требует в Берлине на "ремонт провала", то есть восстановление Украины от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодных инвестиций от партнеров в следующие 10 лет. Требует он от западных доноров, чтобы "поддержка партнеров была прогнозируемой, ритмичной и стабильной". Проще говоря, украинцы ставят европейцев перед фактом, что тем придется содержать Украину еще долгие годы.Однако американское издание Politico пишет, что попытка получить новое финансирование для Украины на открывшейся в Берлине конференции может провалиться из-за противоречий в Киеве.В Берлине замечен был глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, миллиардер и спонсор Демократической партии США Виктор Пинчук, николаевский губернатор Виталий Ким.Последний обещает по результатам конференции привлечь в Николаев больше инвестиций. "То есть я здесь за деньгами для Николаева", сказал Виталий Ким изданию "Никвести". Стоит отметить, что Николаеву всем Западом уже третий год сбрасываются на ремонт водопровода, но нормальной питьевой воды в кранах там так и нет. И что происходит с собранными буквально всем миром деньгами, непонятно.Примечательно, что Зеленский на конференции жаловался на разрушение энергетических объектов и требовал системы ПВО для их защиты. Украинцам отключают свет каждый день и повышают тарифы. Однако на той же конференции федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это Украина с марта 2022 года экспортирует "излишнюю" электроэнергию в ЕС, тем самым участвуя в энергетической безопасности Европы.Пятый президент Украины Петр Порошенко тем временем поздравляет украинцев и себя лично с седьмой годовщиной безвиза, за который стоял Майдан, чтобы не платить 35 евро за визу. Правда, воспользоваться этим безвизовым въездом в ЕС сейчас не могут украинские мужчины, а также сам Петр Порошенко, потому что выпускают из страны депутатов и чиновников лишь с согласия Офиса Зеленского. Вот Порошенко, например, не выпускают.Порошенко сейчас также окучивает правых из Европейской народной партии (ЕНП), поздравив их с улучшением результатов на выборах в Европарламент. Результаты он почему-то называет поражением Путина и победой проукраинских сил.Аналогичным поздравлением разразился и мэр Киева Виталий Кличко. "Самые искренние поздравления от меня и от партии УДАР друзьям и коллегам из ЕНП по случаю их убедительной победы на выборах в Европейский парламент. Мы убеждены, что ЕНП продолжит играть ведущую роль в реализации европейского проекта, продвижении демократических ценностей. И в помощи ЕС Украине в борьбе против российской агрессии", — заявил Виталий Кличко.Поскольку официальных представителей ЕС доят Зеленский и компания, Порошенко и Кличко остается рассчитывать на щедрость ЕНП.Супруга Зеленского тем временем хвастается продвижением украинской книги в разных уголках мира. На текущей неделе она заявила, что даже в далекой Коста-Рике появится полочка с книгами на украинском языке в Национальной библиотеке в городе Сан-Хосе. На открытии "полочки" присутствовали замминистра иностранных дел Украины Ирина Боровец, директор библиотеки Лаура Родригес Амадор и представители украинской общины Коста-Рики.На своей страничке в соцсети Елена Зеленская также сообщила, что благодаря ее личным усилиям "Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах. Другой вопрос — насколько востребованы будут книги на украинском языке в Коста-Рике, тем более что передают туда отнюдь не классические произведения Ивана Франко и Леси Украинки, а произведения современных графоманов-нацистов. Зеленская пишет, что эти книги на полочках должны "вести освободительную борьбу от российских захватчиков".На свои прожекты, при всей их стабильной нулевой отдаче, Елена Зеленская умело разводит американский фонд по международному развитию USAID и ооновские фонды.Украинская элита на этой неделе явно находится в ударе, привычно и креативно выпрашивая всё больше и больше денег. На выезде практически все, оставив на родине лишь представителей ТЦК для отлова украинцев. Ну и самих украинцев, назначенных этой элитой умирать за "западные ценности".Анализ того, в чем особенности прошедших в Европе выборов ы Европарламент, читайте в интервью Дмитрия Краснова Избиратели в Европе повели себя как стадо

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эксклюзив, украина, берлин, запад, владимир зеленский, петр порошенко, виталий кличко, ес, politico, слуга народа