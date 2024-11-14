Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене
© president.gov.byЕвгений Шевченко
© president.gov.by
Госбюро расследований Украины подготовило материалы, на основании которых действующему депутату украинского парламента Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом 14 ноября сообщило ГБР Украины
По мнению ведомства, Евгений Шевченко наносил вред обороноспособности и информационной безопасности Украины. К обоснованию этого были привлечены некие эксперты, имена и компетенции которых ГБР скрывает.
"Как подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения России. Так, в 2021 году он публиковал недостоверную информацию об отсутствии угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации с территории Республики Беларусь", - сказано в официальном сообщении.
ГБР также сообщило, что следствием установлены контакты парламентария с представителями посольства Белоруссии после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны вышел на трибуну парламента.
"Он также распространял информацию, направленную на дискредитацию западных партнеров и европейских ценностей", - заявили в ГБР Украины.
Парламент Украины (Верховная Рада) на своём сайте не информирует об инциденте. В других украинских госструктурах не называют фамилию Шевченко в связи с действиями ГБР и офиса генпрокурора, который добивается помещения парламентария в СИЗО.
По информации близкого к украинским спецслужбам издания "Украинская правда", следователи уверены, что депутат и его близкие родственники по протекции Александра Лукашенко вели активный бизнес с представителями соседнего государства и на рынке электроэнергии и минеральных удобрений.
"Покупая там товары по заниженным ценам, они завозили его в Украину через другую европейскую страну и продавали гораздо дороже. "Режим содействия" со стороны белорусских властей позволил депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли, говорят в ГБР", - сказано в публикации этого издания.
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