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Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене

Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене - 14.11.2024 Украина.ру

Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене

Госбюро расследований Украины подготовило материалы, на основании которых действующему депутату украинского парламента Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом 14 ноября сообщило ГБР Украины

2024-11-14T17:15

2024-11-14T17:15

2024-11-14T17:15

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По мнению ведомства, Евгений Шевченко наносил вред обороноспособности и информационной безопасности Украины. К обоснованию этого были привлечены некие эксперты, имена и компетенции которых ГБР скрывает."Как подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения России. Так, в 2021 году он публиковал недостоверную информацию об отсутствии угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации с территории Республики Беларусь", - сказано в официальном сообщении.ГБР также сообщило, что следствием установлены контакты парламентария с представителями посольства Белоруссии после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны вышел на трибуну парламента.Парламент Украины (Верховная Рада) на своём сайте не информирует об инциденте. В других украинских госструктурах не называют фамилию Шевченко в связи с действиями ГБР и офиса генпрокурора, который добивается помещения парламентария в СИЗО.По информации близкого к украинским спецслужбам издания "Украинская правда", следователи уверены, что депутат и его близкие родственники по протекции Александра Лукашенко вели активный бизнес с представителями соседнего государства и на рынке электроэнергии и минеральных удобрений."Покупая там товары по заниженным ценам, они завозили его в Украину через другую европейскую страну и продавали гораздо дороже. "Режим содействия" со стороны белорусских властей позволил депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли, говорят в ГБР", - сказано в публикации этого издания.Тем временем другой украинский депутат-диссидент отметил год пребывания под стражей. Подробности в публикации Дубинский отметил год в СИЗО с тортом и обещанием победить ЗеленскогоРанее в новостях о деятельности украинских парламентариев сообщалось, что "Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга До этого на тему "европейских ценностей" высказывались польские политики. Подробности в публикации Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*

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новости, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, александр дубинский, гбр, сизо, верховная рада, евгений шевченко, парламент, уголовное дело, репрессии