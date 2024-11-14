Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене - 14.11.2024 Украина.ру
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Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене
Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене - 14.11.2024 Украина.ру
Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене
Госбюро расследований Украины подготовило материалы, на основании которых действующему депутату украинского парламента Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом 14 ноября сообщило ГБР Украины
2024-11-14T17:15
2024-11-14T17:15
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белоруссия
александр лукашенко
александр дубинский
гбр
сизо
верховная рада
евгений шевченко
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По мнению ведомства, Евгений Шевченко наносил вред обороноспособности и информационной безопасности Украины. К обоснованию этого были привлечены некие эксперты, имена и компетенции которых ГБР скрывает."Как подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения России. Так, в 2021 году он публиковал недостоверную информацию об отсутствии угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации с территории Республики Беларусь", - сказано в официальном сообщении.ГБР также сообщило, что следствием установлены контакты парламентария с представителями посольства Белоруссии после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны вышел на трибуну парламента.Парламент Украины (Верховная Рада) на своём сайте не информирует об инциденте. В других украинских госструктурах не называют фамилию Шевченко в связи с действиями ГБР и офиса генпрокурора, который добивается помещения парламентария в СИЗО.По информации близкого к украинским спецслужбам издания "Украинская правда", следователи уверены, что депутат и его близкие родственники по протекции Александра Лукашенко вели активный бизнес с представителями соседнего государства и на рынке электроэнергии и минеральных удобрений."Покупая там товары по заниженным ценам, они завозили его в Украину через другую европейскую страну и продавали гораздо дороже. "Режим содействия" со стороны белорусских властей позволил депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли, говорят в ГБР", - сказано в публикации этого издания.Тем временем другой украинский депутат-диссидент отметил год пребывания под стражей. Подробности в публикации Дубинский отметил год в СИЗО с тортом и обещанием победить ЗеленскогоРанее в новостях о деятельности украинских парламентариев сообщалось, что "Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга До этого на тему "европейских ценностей" высказывались польские политики. Подробности в публикации Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
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новости, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, александр дубинский, гбр, сизо, верховная рада, евгений шевченко, парламент, уголовное дело, репрессии
Новости, Украина, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Александр Дубинский, ГБР, СИЗО, Верховная Рада, Евгений Шевченко, парламент, уголовное дело, репрессии

Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене

17:15 14.11.2024
 
© president.gov.byЕвгений Шевченко
Евгений Шевченко
© president.gov.by
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Госбюро расследований Украины подготовило материалы, на основании которых действующему депутату украинского парламента Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом 14 ноября сообщило ГБР Украины
По мнению ведомства, Евгений Шевченко наносил вред обороноспособности и информационной безопасности Украины. К обоснованию этого были привлечены некие эксперты, имена и компетенции которых ГБР скрывает.
"Как подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения России. Так, в 2021 году он публиковал недостоверную информацию об отсутствии угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации с территории Республики Беларусь", - сказано в официальном сообщении.
ГБР также сообщило, что следствием установлены контакты парламентария с представителями посольства Белоруссии после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны вышел на трибуну парламента.
"Он также распространял информацию, направленную на дискредитацию западных партнеров и европейских ценностей", - заявили в ГБР Украины.
Парламент Украины (Верховная Рада) на своём сайте не информирует об инциденте. В других украинских госструктурах не называют фамилию Шевченко в связи с действиями ГБР и офиса генпрокурора, который добивается помещения парламентария в СИЗО.
По информации близкого к украинским спецслужбам издания "Украинская правда", следователи уверены, что депутат и его близкие родственники по протекции Александра Лукашенко вели активный бизнес с представителями соседнего государства и на рынке электроэнергии и минеральных удобрений.
"Покупая там товары по заниженным ценам, они завозили его в Украину через другую европейскую страну и продавали гораздо дороже. "Режим содействия" со стороны белорусских властей позволил депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли, говорят в ГБР", - сказано в публикации этого издания.
Тем временем другой украинский депутат-диссидент отметил год пребывания под стражей. Подробности в публикации Дубинский отметил год в СИЗО с тортом и обещанием победить Зеленского
Ранее в новостях о деятельности украинских парламентариев сообщалось, что "Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга
До этого на тему "европейских ценностей" высказывались польские политики. Подробности в публикации Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
 
НовостиУкраинаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоАлександр ДубинскийГБРСИЗОВерховная РадаЕвгений Шевченкопарламентуголовное делорепрессии
 
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