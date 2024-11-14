Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTube - 14.11.2024 Украина.ру
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Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTube
Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTube - 14.11.2024 Украина.ру
Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTube
Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил в эфире телеканала "Россия-1", что глава государства пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube
2024-11-14T17:51
2024-11-14T17:51
новости
россия
украина
владимир путин
шахназаров
дмитрий пучков
youtube
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Накануне стало известно, что "Мосфильм" передал российским военным 28 танков Т-55, восемь ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые хранились на военно-технической базе студии.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков отметил, что запрещать платформы вроде YouTube в России не нужно, в то же время людям стоит предложить альтернативу, тогда и необходимость цепляться за западные площадки идеологического воздействия будет не нужно."Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.Другие темы: Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, владимир путин, шахназаров, дмитрий пучков, youtube, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Шахназаров, Дмитрий Пучков, Youtube, Украина.ру

Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTube

17:51 14.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова
П/к генерального директора киноконцерна Мосфильм Карена Шахназарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил в эфире телеканала "Россия-1", что глава государства пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube
"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", - сказал Шахназаров, подчеркнув, что глава государства открыт для разных тем.
Накануне стало известно, что "Мосфильм" передал российским военным 28 танков Т-55, восемь ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые хранились на военно-технической базе студии.
- РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 17:26
"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника сняласьКиностудия "Мосфильм" передала российским военным 28 танков Т-55 и восемь ПТ-76, а также другую военную технику. Об этом 13 ноября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал гендиректор киностудии Карен Шахназаров
Ранее в интервью изданию Украина.ру известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков отметил, что запрещать платформы вроде YouTube в России не нужно, в то же время людям стоит предложить альтернативу, тогда и необходимость цепляться за западные площадки идеологического воздействия будет не нужно.
"Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.
Другие темы: Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС.
 
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