Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTube
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова
Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил в эфире телеканала "Россия-1", что глава государства пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube
"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", - сказал Шахназаров, подчеркнув, что глава государства открыт для разных тем.
Накануне стало известно, что "Мосфильм" передал российским военным 28 танков Т-55, восемь ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые хранились на военно-технической базе студии.
Вчера, 17:26"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника сняласьКиностудия "Мосфильм" передала российским военным 28 танков Т-55 и восемь ПТ-76, а также другую военную технику. Об этом 13 ноября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал гендиректор киностудии Карен Шахназаров
Ранее в интервью изданию Украина.ру известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков отметил, что запрещать платформы вроде YouTube в России не нужно, в то же время людям стоит предложить альтернативу, тогда и необходимость цепляться за западные площадки идеологического воздействия будет не нужно.
"Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.