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Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTube

Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTube - 14.11.2024 Украина.ру

Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTube

Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил в эфире телеканала "Россия-1", что глава государства пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube

2024-11-14T17:51

2024-11-14T17:51

2024-11-14T17:51

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Накануне стало известно, что "Мосфильм" передал российским военным 28 танков Т-55, восемь ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые хранились на военно-технической базе студии.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков отметил, что запрещать платформы вроде YouTube в России не нужно, в то же время людям стоит предложить альтернативу, тогда и необходимость цепляться за западные площадки идеологического воздействия будет не нужно."Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.Другие темы: Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС.

https://ukraina.ru/20241113/1058880546.html

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новости, россия, украина, владимир путин, шахназаров, дмитрий пучков, youtube, украина.ру