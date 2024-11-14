Не "раскачивать лодку" в Грузии. Политика новой администрации США по отношению к СНГ все еще формируется - 14.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241114/1058916461.html
Не "раскачивать лодку" в Грузии. Политика новой администрации США по отношению к СНГ все еще формируется
Не "раскачивать лодку" в Грузии. Политика новой администрации США по отношению к СНГ все еще формируется - 14.11.2024 Украина.ру
Не "раскачивать лодку" в Грузии. Политика новой администрации США по отношению к СНГ все еще формируется
Пока избранный президент США Дональд Трамп в ожидании инаугурации размышляет о кадровом составе будущей администрации, мировые СМИ активно обсуждают, какова будет его политика по ключевым международным вопросам
2024-11-14T20:02
2024-11-14T20:02
эксклюзив
сша
грузия
белоруссия
дональд трамп
малек дудаков
джо байден
снг
украина.ру
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058915373_16:0:1276:709_1920x0_80_0_0_b34e5fd805815499853d2f4f80b7c358.jpg
Среди них - украинский и ближневосточный кризисы, ситуация на Корейском полуострове, состояние американо-китайских отношений.Для России немаловажно спрогнозировать степень вовлеченности будущей администрации Трампа в события на пространстве СНГ, в том числе в Закавказье, где в настоящее время уличные протесты проходят в двух странах одновременно – в Грузии и в Абхазии.Тем более в Грузии оппозиция протестует против победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября, которая, к слову, пришлась не по душе все еще действующей в США демократической администрации во главе с президентом Джо Байденом.После объявления результатов голосования в Грузии официальный представитель США Мэттью Миллер тут же призвал грузинское правительство "прекратить антидемократические действия и вернуться на евроатлантический путь". Он не упустил упомянуть, что правительство во главе с "Грузинской мечтой" столкнется с последствиями, если не поменяет свой курс.Однако после того, как на президентских выборах в США победил Трамп, появился шанс, что новая американская администрация сменит гнев на милость и перестанет угрожать Тбилиси санкциями. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Трампа с победой на выборах и высказал надежду, что "правление республиканца поспособствует перезагрузке грузино-американских отношений".Угрожать непослушным политическим союзникам санкциями и цветными революциями действительно не было излюбленным приемом Трампа в первом его президентском мандате. Он предпочитал методы более характерные для бизнеса. Как это выглядит на деле иллюстрирует пример визита экс-госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в феврале 2020 года.Американский чиновник тогда встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко и рассказал ему, что США готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам. Экс-глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ответ пригласил США "начать играть более активную роль в Белоруссии". В данном случае американская администрация рассчитывала в первую очередь на создание системы полного контроля над белорусской элитой. Потом этот план США сорвался. Но тут важно отметить принцип - тогдашняя администрация Белого дома все же предпочитала экономические рычаги, а не прямое политическое давление. Это и был бизнес-подход, характерный для политики Трампа.Пока открытым остается вопрос, как новая администрация Дональда Трампа будет взаимодействовать со странами на пространстве СНГ. Например, сделает ли она в Грузии ставку на оппозицию, как это делала администрация Байдена, или, наоборот, выберет путь восстановления отношений с действующими властями? И как она будет это делать - суля экономические пряники или угрожая политическим кнутом?Политолог-американист Малек Дудаков сомневается в том, что администрация Трампа будет "раскачивать лодку" именно в Грузии. Что касается других стран закавказского региона, ситуация пока не совсем понятна, рассказал Дудаков в эксклюзивном интервью Украина.ру.Например, у нового руководства США все еще нет конкретной позиции по Армении, и она, по всей видимости, будет складываться с учетом мнения турецкого лобби, сказал политолог."Что касается Грузии, мы видим, что правящая партия "Грузинская мечта" пытается искать выходы на трампистов. Не зря нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ездил в Будапешт на Саммит европейского политического сообщества, на который съезжаются американские и европейские правые", - рассказал Дудаков, подчеркивая, что в этом году в работе форума участвовали и эмиссары Трампа.По словам эксперта, Кобахидзе в Будапеште попытался договориться с правой частью американского истеблишмента, с которой у его партии общий враг – "глобальный Сорос" или либеральная глобалистская элита, которая в США выступает против Трампа, а вне США проводит цветные революции."Поэтому если удастся договориться с Трампом, Грузии будет проще. Что касается Армении и Азербайджана, здесь судить сложно. Мне кажется, что здесь активно будет работать армянское и турецкое лобби, пытаясь перетянуть нового президента США на свою сторону", - допустил Дудаков.Политолог допустил, что во втором мандате Дональд Трамп не будет проявлять такой сильный интерес к Белоруссии, как в предыдущем."Тогда США пытались пролоббировать поставки американского сжиженного газа в Белоруссию вместо российского газа. Не получилось. Потом они попытались раскачать лодку с антиправительственными протестами. Другое дело, что не настолько администрация Трампа этим занималась, насколько коллективный Брюссель, в том числе польско-литовская разведка. Хотя эмиссары от Госдепа там, конечно, были", - заявил Дудаков.По его словам, у Трампа большие планы устроить чистки в госаппарате США – в разведке, в Госдепартаменте и в Пентагоне."С учетом того, что он туда поставит своих лоялистов, вполне вероятно, что многих из тех, кто любит устраивать цветные революции, с их теплых позиций подвинут", - допустил эксперт.Дудаков считает, что новые американские власти все еще не выработали единой позиции по региону СНГ в целом и поэтому будущий курс во многом будет зависеть от двухсторонних отношений лидеров конкретных стран с Трампом, а также от актуальной повестки."Трамп как прагматик смотрит на то, есть ли возможность отстаивать американский интерес в какой-то стране. Если есть, он будет этим заниматься. Если нет возможности, он будет переключаться на другие вопросы. Для него приоритетом являются Ближний Восток и Китай. Также он пытается договориться с Россией по Украине", - рассказал эксперт.Если США не захотят учитывать требования России по Украине и объективную ситуацию на поле боя, где российская армия достигает успехов, Трамп самоустранится от ситуации в этой стране и перебросит решение проблемы на европейцев, считает Дудаков."Но я думаю, что России особенно не стоит расслабляться. Нужно понимать, что на пространстве СНГ американская внешняя политика в первый год или полтора будет хаотичной и во многом будет зависеть от того, как конкретные лидеры будут договариваться или не договариваться с новым президентом США", - подытожил Малек Дудаков.Более подробно о внешнеполитическом курсе США при Дональде Трампе в материале Павла Котова Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа
https://ukraina.ru/20241108/1058759778.html
сша
грузия
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058915373_173:0:1118:709_1920x0_80_0_0_24974067de495090a5173d642743fdc7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, грузия, белоруссия, дональд трамп, малек дудаков, джо байден, снг, украина.ру, пентагон
Эксклюзив, США, Грузия, Белоруссия, Дональд Трамп, Малек Дудаков, Джо Байден, СНГ, Украина.ру, Пентагон

Не "раскачивать лодку" в Грузии. Политика новой администрации США по отношению к СНГ все еще формируется

20:02 14.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: Трамп, Лукашенко, Кохабидзе, Пашинян
Коллаж: Трамп, Лукашенко, Кохабидзе, Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пока избранный президент США Дональд Трамп в ожидании инаугурации размышляет о кадровом составе будущей администрации, мировые СМИ активно обсуждают, какова будет его политика по ключевым международным вопросам
Среди них - украинский и ближневосточный кризисы, ситуация на Корейском полуострове, состояние американо-китайских отношений.
Для России немаловажно спрогнозировать степень вовлеченности будущей администрации Трампа в события на пространстве СНГ, в том числе в Закавказье, где в настоящее время уличные протесты проходят в двух странах одновременно – в Грузии и в Абхазии.
Тем более в Грузии оппозиция протестует против победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября, которая, к слову, пришлась не по душе все еще действующей в США демократической администрации во главе с президентом Джо Байденом.
После объявления результатов голосования в Грузии официальный представитель США Мэттью Миллер тут же призвал грузинское правительство "прекратить антидемократические действия и вернуться на евроатлантический путь". Он не упустил упомянуть, что правительство во главе с "Грузинской мечтой" столкнется с последствиями, если не поменяет свой курс.
Однако после того, как на президентских выборах в США победил Трамп, появился шанс, что новая американская администрация сменит гнев на милость и перестанет угрожать Тбилиси санкциями. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Трампа с победой на выборах и высказал надежду, что "правление республиканца поспособствует перезагрузке грузино-американских отношений".
Угрожать непослушным политическим союзникам санкциями и цветными революциями действительно не было излюбленным приемом Трампа в первом его президентском мандате. Он предпочитал методы более характерные для бизнеса. Как это выглядит на деле иллюстрирует пример визита экс-госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в феврале 2020 года.
Американский чиновник тогда встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко и рассказал ему, что США готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам. Экс-глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ответ пригласил США "начать играть более активную роль в Белоруссии". В данном случае американская администрация рассчитывала в первую очередь на создание системы полного контроля над белорусской элитой. Потом этот план США сорвался. Но тут важно отметить принцип - тогдашняя администрация Белого дома все же предпочитала экономические рычаги, а не прямое политическое давление. Это и был бизнес-подход, характерный для политики Трампа.
Пока открытым остается вопрос, как новая администрация Дональда Трампа будет взаимодействовать со странами на пространстве СНГ. Например, сделает ли она в Грузии ставку на оппозицию, как это делала администрация Байдена, или, наоборот, выберет путь восстановления отношений с действующими властями? И как она будет это делать - суля экономические пряники или угрожая политическим кнутом?
Федор Лукьянов интервью
8 ноября, 18:59
Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с ГрузииДиректор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов, который вел пленарную сессию с участием президента России на XXI Ежегодном заседании клуба, прокомментировал итоги мероприятия в интервью изданию Украина.ру.
Политолог-американист Малек Дудаков сомневается в том, что администрация Трампа будет "раскачивать лодку" именно в Грузии. Что касается других стран закавказского региона, ситуация пока не совсем понятна, рассказал Дудаков в эксклюзивном интервью Украина.ру.
Например, у нового руководства США все еще нет конкретной позиции по Армении, и она, по всей видимости, будет складываться с учетом мнения турецкого лобби, сказал политолог.
"Что касается Грузии, мы видим, что правящая партия "Грузинская мечта" пытается искать выходы на трампистов. Не зря нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ездил в Будапешт на Саммит европейского политического сообщества, на который съезжаются американские и европейские правые", - рассказал Дудаков, подчеркивая, что в этом году в работе форума участвовали и эмиссары Трампа.
По словам эксперта, Кобахидзе в Будапеште попытался договориться с правой частью американского истеблишмента, с которой у его партии общий враг – "глобальный Сорос" или либеральная глобалистская элита, которая в США выступает против Трампа, а вне США проводит цветные революции.
"Поэтому если удастся договориться с Трампом, Грузии будет проще. Что касается Армении и Азербайджана, здесь судить сложно. Мне кажется, что здесь активно будет работать армянское и турецкое лобби, пытаясь перетянуть нового президента США на свою сторону", - допустил Дудаков.
Политолог допустил, что во втором мандате Дональд Трамп не будет проявлять такой сильный интерес к Белоруссии, как в предыдущем.
"Тогда США пытались пролоббировать поставки американского сжиженного газа в Белоруссию вместо российского газа. Не получилось. Потом они попытались раскачать лодку с антиправительственными протестами. Другое дело, что не настолько администрация Трампа этим занималась, насколько коллективный Брюссель, в том числе польско-литовская разведка. Хотя эмиссары от Госдепа там, конечно, были", - заявил Дудаков.
По его словам, у Трампа большие планы устроить чистки в госаппарате США – в разведке, в Госдепартаменте и в Пентагоне.
"С учетом того, что он туда поставит своих лоялистов, вполне вероятно, что многих из тех, кто любит устраивать цветные революции, с их теплых позиций подвинут", - допустил эксперт.
Дудаков считает, что новые американские власти все еще не выработали единой позиции по региону СНГ в целом и поэтому будущий курс во многом будет зависеть от двухсторонних отношений лидеров конкретных стран с Трампом, а также от актуальной повестки.
"Трамп как прагматик смотрит на то, есть ли возможность отстаивать американский интерес в какой-то стране. Если есть, он будет этим заниматься. Если нет возможности, он будет переключаться на другие вопросы. Для него приоритетом являются Ближний Восток и Китай. Также он пытается договориться с Россией по Украине", - рассказал эксперт.
Если США не захотят учитывать требования России по Украине и объективную ситуацию на поле боя, где российская армия достигает успехов, Трамп самоустранится от ситуации в этой стране и перебросит решение проблемы на европейцев, считает Дудаков.
"Но я думаю, что России особенно не стоит расслабляться. Нужно понимать, что на пространстве СНГ американская внешняя политика в первый год или полтора будет хаотичной и во многом будет зависеть от того, как конкретные лидеры будут договариваться или не договариваться с новым президентом США", - подытожил Малек Дудаков.
Более подробно о внешнеполитическом курсе США при Дональде Трампе в материале Павла Котова Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа
 
ЭксклюзивСШАГрузияБелоруссияДональд ТрампМалек ДудаковДжо БайденСНГУкраина.руПентагон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:25СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский
21:11Глава Харцызского округа Виктория Жукова о разрушениях после обстрелов ВСУ и о промышленном потенциале
20:55Дмитрий Бабич: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США
20:31Курское направление: потери ВСУ за сутки составили до 430 военнослужащих и 10 танков
20:17Два человека погибли в ЛНР в результате вооруженной агрессии ВФУ
20:08Услышав что члены новой администрации Трампа думают об Украине, в Киеве задумались о переговорах с РФ
20:02Не "раскачивать лодку" в Грузии. Политика новой администрации США по отношению к СНГ все еще формируется
19:52Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов
19:31Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине
18:58Как создаются "котлы". Тактические приемы российской армии и опыт минувших войн
18:33"Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбу
18:27Совет Федерации заслушал выводы экспертов по всплеску кибермошенничества
18:06План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне
17:51Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTube
17:43Автор книги о терроризме, поклонник Pussy Riot и экс-зам Эрнста: Гельман* внесен в список террористов
17:42Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население
17:42Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселым
17:15Депутата Верховной Рады Украины Шевченко обвинили в госизмене
17:00Ядерное оружие или хитрая игра Трампа. Итоги 14 ноября на Украине
16:58Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС
Лента новостейМолния