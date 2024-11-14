https://ukraina.ru/20241114/1058916461.html

Не "раскачивать лодку" в Грузии. Политика новой администрации США по отношению к СНГ все еще формируется

Не "раскачивать лодку" в Грузии. Политика новой администрации США по отношению к СНГ все еще формируется - 14.11.2024 Украина.ру

Не "раскачивать лодку" в Грузии. Политика новой администрации США по отношению к СНГ все еще формируется

Пока избранный президент США Дональд Трамп в ожидании инаугурации размышляет о кадровом составе будущей администрации, мировые СМИ активно обсуждают, какова будет его политика по ключевым международным вопросам

2024-11-14T20:02

2024-11-14T20:02

2024-11-14T20:02

эксклюзив

сша

грузия

белоруссия

дональд трамп

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снг

украина.ру

пентагон

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Среди них - украинский и ближневосточный кризисы, ситуация на Корейском полуострове, состояние американо-китайских отношений.Для России немаловажно спрогнозировать степень вовлеченности будущей администрации Трампа в события на пространстве СНГ, в том числе в Закавказье, где в настоящее время уличные протесты проходят в двух странах одновременно – в Грузии и в Абхазии.Тем более в Грузии оппозиция протестует против победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября, которая, к слову, пришлась не по душе все еще действующей в США демократической администрации во главе с президентом Джо Байденом.После объявления результатов голосования в Грузии официальный представитель США Мэттью Миллер тут же призвал грузинское правительство "прекратить антидемократические действия и вернуться на евроатлантический путь". Он не упустил упомянуть, что правительство во главе с "Грузинской мечтой" столкнется с последствиями, если не поменяет свой курс.Однако после того, как на президентских выборах в США победил Трамп, появился шанс, что новая американская администрация сменит гнев на милость и перестанет угрожать Тбилиси санкциями. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Трампа с победой на выборах и высказал надежду, что "правление республиканца поспособствует перезагрузке грузино-американских отношений".Угрожать непослушным политическим союзникам санкциями и цветными революциями действительно не было излюбленным приемом Трампа в первом его президентском мандате. Он предпочитал методы более характерные для бизнеса. Как это выглядит на деле иллюстрирует пример визита экс-госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в феврале 2020 года.Американский чиновник тогда встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко и рассказал ему, что США готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам. Экс-глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ответ пригласил США "начать играть более активную роль в Белоруссии". В данном случае американская администрация рассчитывала в первую очередь на создание системы полного контроля над белорусской элитой. Потом этот план США сорвался. Но тут важно отметить принцип - тогдашняя администрация Белого дома все же предпочитала экономические рычаги, а не прямое политическое давление. Это и был бизнес-подход, характерный для политики Трампа.Пока открытым остается вопрос, как новая администрация Дональда Трампа будет взаимодействовать со странами на пространстве СНГ. Например, сделает ли она в Грузии ставку на оппозицию, как это делала администрация Байдена, или, наоборот, выберет путь восстановления отношений с действующими властями? И как она будет это делать - суля экономические пряники или угрожая политическим кнутом?Политолог-американист Малек Дудаков сомневается в том, что администрация Трампа будет "раскачивать лодку" именно в Грузии. Что касается других стран закавказского региона, ситуация пока не совсем понятна, рассказал Дудаков в эксклюзивном интервью Украина.ру.Например, у нового руководства США все еще нет конкретной позиции по Армении, и она, по всей видимости, будет складываться с учетом мнения турецкого лобби, сказал политолог."Что касается Грузии, мы видим, что правящая партия "Грузинская мечта" пытается искать выходы на трампистов. Не зря нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ездил в Будапешт на Саммит европейского политического сообщества, на который съезжаются американские и европейские правые", - рассказал Дудаков, подчеркивая, что в этом году в работе форума участвовали и эмиссары Трампа.По словам эксперта, Кобахидзе в Будапеште попытался договориться с правой частью американского истеблишмента, с которой у его партии общий враг – "глобальный Сорос" или либеральная глобалистская элита, которая в США выступает против Трампа, а вне США проводит цветные революции."Поэтому если удастся договориться с Трампом, Грузии будет проще. Что касается Армении и Азербайджана, здесь судить сложно. Мне кажется, что здесь активно будет работать армянское и турецкое лобби, пытаясь перетянуть нового президента США на свою сторону", - допустил Дудаков.Политолог допустил, что во втором мандате Дональд Трамп не будет проявлять такой сильный интерес к Белоруссии, как в предыдущем."Тогда США пытались пролоббировать поставки американского сжиженного газа в Белоруссию вместо российского газа. Не получилось. Потом они попытались раскачать лодку с антиправительственными протестами. Другое дело, что не настолько администрация Трампа этим занималась, насколько коллективный Брюссель, в том числе польско-литовская разведка. Хотя эмиссары от Госдепа там, конечно, были", - заявил Дудаков.По его словам, у Трампа большие планы устроить чистки в госаппарате США – в разведке, в Госдепартаменте и в Пентагоне."С учетом того, что он туда поставит своих лоялистов, вполне вероятно, что многих из тех, кто любит устраивать цветные революции, с их теплых позиций подвинут", - допустил эксперт.Дудаков считает, что новые американские власти все еще не выработали единой позиции по региону СНГ в целом и поэтому будущий курс во многом будет зависеть от двухсторонних отношений лидеров конкретных стран с Трампом, а также от актуальной повестки."Трамп как прагматик смотрит на то, есть ли возможность отстаивать американский интерес в какой-то стране. Если есть, он будет этим заниматься. Если нет возможности, он будет переключаться на другие вопросы. Для него приоритетом являются Ближний Восток и Китай. Также он пытается договориться с Россией по Украине", - рассказал эксперт.Если США не захотят учитывать требования России по Украине и объективную ситуацию на поле боя, где российская армия достигает успехов, Трамп самоустранится от ситуации в этой стране и перебросит решение проблемы на европейцев, считает Дудаков."Но я думаю, что России особенно не стоит расслабляться. Нужно понимать, что на пространстве СНГ американская внешняя политика в первый год или полтора будет хаотичной и во многом будет зависеть от того, как конкретные лидеры будут договариваться или не договариваться с новым президентом США", - подытожил Малек Дудаков.Более подробно о внешнеполитическом курсе США при Дональде Трампе в материале Павла Котова Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа

https://ukraina.ru/20241108/1058759778.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сша, грузия, белоруссия, дональд трамп, малек дудаков, джо байден, снг, украина.ру, пентагон