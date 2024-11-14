Автор книги о терроризме, поклонник Pussy Riot и экс-зам Эрнста: Гельман* внесен в список террористов - 14.11.2024 Украина.ру
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Автор книги о терроризме, поклонник Pussy Riot и экс-зам Эрнста: Гельман* внесен в список террористов
Автор книги о терроризме, поклонник Pussy Riot и экс-зам Эрнста: Гельман* внесен в список террористов - 14.11.2024 Украина.ру
Автор книги о терроризме, поклонник Pussy Riot и экс-зам Эрнста: Гельман* внесен в список террористов
Росфинмониторинг внес галериста, экс-заместителя гендиректора "Первого канала" и автора книги о терроризме Марата Гельмана* в список причастных к терроризму и экстремизму. Информация об этом появилась 14 ноября в базе ведомства
2024-11-14T17:43
2024-11-14T17:43
новости
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черногория
никита михалков
владимир познер
иноагент
террорист
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В реестр иноагентов Гельман* попал в конце 2021 года, а ровно через год МВД России объявило его в розыск по уголовной статье. В феврале уже текущего года галерист выступил организатором съезда иноагентов в Берлине, который проходил под лозунгом "Искры мятежа из-за рубежа".Примерно через полгода - в октябре - он пытался обжаловать штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента.Гельман* - галерист, экс-заместитель гендиректора "Первого канала", один из создателей "Фонда эффективной политики", а также член Общественной палаты созыва 2010–2012 годов.В 2003 году он опубликовал книгу "Русский способ (терроризм и масс-медиа в третьем тысячелетии)", где, в частности, подчеркивал, что угроза терроризма не должна служить поводом для лишних ограничений.В 2014 году Гельман* покинул Россию по политическим соображениям и по информации СМИ с тех пор проживает в Черногории. Также в прессе появлялись сообщения, что он оставил в РФ долг по коммунальным платежам, превышающий 300 тысяч рублей.В тему: "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".*Иноагент
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новости, россия, черногория, никита михалков, владимир познер, иноагент, террорист
Новости, Россия, Черногория, Никита Михалков, Владимир Познер, иноагент, террорист

Автор книги о терроризме, поклонник Pussy Riot и экс-зам Эрнста: Гельман* внесен в список террористов

17:43 14.11.2024
 
Фото: Марат Гельман, (*Участницы Pussy Riot внесены в реестр иностранных агентов)
Фото: Марат Гельман, (*Участницы Pussy Riot внесены в реестр иностранных агентов)
Читать в
Росфинмониторинг внес галериста, экс-заместителя гендиректора "Первого канала" и автора книги о терроризме Марата Гельмана* в список причастных к терроризму и экстремизму. Информация об этом появилась 14 ноября в базе ведомства
"Гельман Марат Александрович, 24.12.1960 года рождения, город Кишенев Молдавской ССР", - указано в разделе "Национальная часть".
В реестр иноагентов Гельман* попал в конце 2021 года, а ровно через год МВД России объявило его в розыск по уголовной статье. В феврале уже текущего года галерист выступил организатором съезда иноагентов в Берлине, который проходил под лозунгом "Искры мятежа из-за рубежа".
Примерно через полгода - в октябре - он пытался обжаловать штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента.
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Гельман* - галерист, экс-заместитель гендиректора "Первого канала", один из создателей "Фонда эффективной политики", а также член Общественной палаты созыва 2010–2012 годов.
В 2003 году он опубликовал книгу "Русский способ (терроризм и масс-медиа в третьем тысячелетии)", где, в частности, подчеркивал, что угроза терроризма не должна служить поводом для лишних ограничений.
В 2014 году Гельман* покинул Россию по политическим соображениям и по информации СМИ с тех пор проживает в Черногории. Также в прессе появлялись сообщения, что он оставил в РФ долг по коммунальным платежам, превышающий 300 тысяч рублей.
В тему: "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".
*Иноагент
 
НовостиРоссияЧерногорияНикита МихалковВладимир Познериноагенттеррорист
 
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