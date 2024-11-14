https://ukraina.ru/20241114/1058916746.html

Автор книги о терроризме, поклонник Pussy Riot и экс-зам Эрнста: Гельман* внесен в список террористов

Автор книги о терроризме, поклонник Pussy Riot и экс-зам Эрнста: Гельман* внесен в список террористов - 14.11.2024 Украина.ру

Автор книги о терроризме, поклонник Pussy Riot и экс-зам Эрнста: Гельман* внесен в список террористов

Росфинмониторинг внес галериста, экс-заместителя гендиректора "Первого канала" и автора книги о терроризме Марата Гельмана* в список причастных к терроризму и экстремизму. Информация об этом появилась 14 ноября в базе ведомства

2024-11-14T17:43

2024-11-14T17:43

2024-11-14T17:43

новости

россия

черногория

никита михалков

владимир познер

иноагент

террорист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058916004_1:0:1110:624_1920x0_80_0_0_5c18aaeb9ceca5ef1e5ed4c1d27b6985.jpg

В реестр иноагентов Гельман* попал в конце 2021 года, а ровно через год МВД России объявило его в розыск по уголовной статье. В феврале уже текущего года галерист выступил организатором съезда иноагентов в Берлине, который проходил под лозунгом "Искры мятежа из-за рубежа".Примерно через полгода - в октябре - он пытался обжаловать штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента.Гельман* - галерист, экс-заместитель гендиректора "Первого канала", один из создателей "Фонда эффективной политики", а также член Общественной палаты созыва 2010–2012 годов.В 2003 году он опубликовал книгу "Русский способ (терроризм и масс-медиа в третьем тысячелетии)", где, в частности, подчеркивал, что угроза терроризма не должна служить поводом для лишних ограничений.В 2014 году Гельман* покинул Россию по политическим соображениям и по информации СМИ с тех пор проживает в Черногории. Также в прессе появлялись сообщения, что он оставил в РФ долг по коммунальным платежам, превышающий 300 тысяч рублей.В тему: "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".*Иноагент

https://ukraina.ru/20241114/1058895201.html

россия

черногория

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, черногория, никита михалков, владимир познер, иноагент, террорист