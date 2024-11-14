https://ukraina.ru/20241114/1058890682.html

Ядерный ультиматум Украины, Габбард на "Миротворце". Главное на Украине на утро 14 ноября

Ядерный ультиматум Украины, Габбард на "Миротворце". Главное на Украине на утро 14 ноября - 14.11.2024 Украина.ру

Ядерный ультиматум Украины, Габбард на "Миротворце". Главное на Украине на утро 14 ноября

Западные СМИ сообщили о готовности Украины создать ядерное оружие в случае прекращения поддержки США, Киев всё отрицает. На пост главы Нацразведки США победивший на выборах Дональд Трамп предложил внесённую на "Миротворец" Талси Габбард

2024-11-14T09:03

2024-11-14T09:03

2024-11-14T09:03

эксклюзив

хроники

талси габбард

дональд трамп

рютте

демократическая партия

нато

магатэ

северный поток

сша

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МИД Украины прокомментировал сообщения о создании страной собственного ядерного оружия."Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие", - заявил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.Он подчеркнул, что Украина сотрудничает с МАГАТЭ и "является полностью прозрачной для её мониторинга", что исключает использование ядерных материалов в военных целях.Ранее о том, что Украина может создать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп откажется от дальнейшей помощи Украине, сообщило британское издание The Times со ссылкой на документ, подготовленный для Минобороны Украины.Согласно этому документу, Украина сможет быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, аналогичной бомбе "Толстяк", сброшенной на Нагасаки в 1945 году."Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединённые Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя", - отмечается в докладе.Там же указано, что не имея времени на строительство и эксплуатацию крупных предприятий, необходимых для обогащения урана, в военное время Украине пришлось бы полагаться на использование плутония, извлеченного из отработанных топливных стержней, вывезенных из украинских ядерных реакторов — страна по-прежнему контролирует девять действующих реакторов. Кроме того, у Украины есть значительный опыт в атомной энергетике."Вес реакторного плутония, имеющегося в распоряжении Украины, можно оценить в семь тонн <...>Для создания значительного арсенала ядерного оружия потребуется гораздо меньше материала <...>Количество материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн", - отмечалось в публикации.Такая бомба будет иметь мощность примерно в одну десятую от мощности "Толстяка", указывалось в тексте доклада."Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточенные военные, промышленные или логистические объекты. Точная мощность ядерного заряда будет непредсказуемой, поскольку в нем будут использованы различные изотопы плутония", - заявил автор доклада Алексей Ижак.Он - заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины. Последний является государственным исследовательским центром, который выступает консультативным органом при Офисе президента и Совете национальной безопасности и обороны Украины."Плутоний необходимо будет взорвать с помощью сложной традиционной взрывной конструкции, которая должна активироваться с высокой скоростью детонационной волны одновременно по всей поверхности плутониевой сферы", - отмечалось в докладе.Технология сложная, но в пределах компетенции Украины, указывалось в документе.При этом, писало издание, западные эксперты полагают, Украине потребуется не менее пяти лет, чтобы разработать ядерное оружие и подходящий носитель. Однако директор украинского Центра армии, военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина менее чем через год создаст собственные баллистические ракеты."Через шесть месяцев Украина сможет показать, что у неё есть возможность создания баллистических ракет большой дальности: у нас будут ракеты с дальностью полета 1000 км", - заявил Бадрак.Со ссылкой на экспертов издание сообщило: если США откажутся от Украины, Великобритания могла бы выполнить свои обязательства по безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом, помогая Украине разрабатывать ядерное сдерживание.По мнению Ижака, порогом для разработки программы ядерного перевооружения станет достижение ВС РФ города Павлограда. В таком случае возникает риск, что некоторые из крупнейших городов Украины, например, Днепр (Днепропетровск — Ред.) и Харьков, будут освобождены до того, как будет разработано ядерное оружие."Я был удивлён почтением, которое Соединённые Штаты испытывают к ядерной угрозе России. Возможно, это стоило нам войны. Они относятся к ядерному оружию как к некоему Богу. Так что, возможно, нам тоже пора помолиться этому Богу", - заявил Ижак.Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Украина оказалась в проигрышном положении и продолжает терять территории. Поэтому Альянс должен поставлять ей больше вооружений для спасения ситуации. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Рютте призывает к продолжению кровавой бойни, а не к деэскалации конфликта.Будущая глава американской разведки на "Миротворце"Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп сообщил, что выдвинул кандидатуру бывшего члена Конгресса Талси Габбард на пост директора Нацразведки."С радостью сообщаю, что бывшая конгрессвумен, подполковник запаса Талси Габбард займет пост директора Национальной разведки", - заявил Трамп.Кандидатуру Габбард должны утвердить в Сенате США.Габбард родилася в 1981 году, она — офицер запаса армии США, была членом Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи с 2013 по 2021 год. При этом Габбард представляла Демократическую партию. Однако это не мешало ей критиковать президентов-демократов: Барака Обаму и Джо Байдена, а также её однопартийцев.В 2022 году Габбард вышла из Демократической партии США, объявив себя независимым политиком. В 2024 году присоединилась к республиканцам, регулярно выступала на предвыборных митингах Трампа.Габбард известна своим скепсисом в отношении Украины."Эту войну и страдания можно было бы избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признали законные опасения России в отношении безопасности в связи с превращением Украины в члена НАТО, что означало бы наличие войск США/НАТО прямо на границе с Россией", - заявила Габбард 24 февраля 2022 года — в день начала СВО.Она также заявляла о причастности США и Украины к теракту на "Северных потоках" и критиковала Владимира Зеленского за ущемления свободы слова. Кроме того, Габбард выступала против помощи Украине. За всё это Габбард внесли на одиозный сайт "Миротворец". Ранее там же находился и Трамп. Однако после его победы на выборах, анкету Трампа с сайта удалили.На Украине кадровая политика будущего президента вызывает опасения. Так, Трамп также предложил назначить на пост генпрокурора США конгрессмена из Флориды Мэтта Гетца, который выступал против помощи Украине, а также заявлял о недостижимости цели Украины по "выходу Крыма из состава России".Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Дурной пример и опасность для Евросоюза. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241113/1058884178.html

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эксклюзив, хроники, талси габбард, дональд трамп, рютте, демократическая партия, нато, магатэ, северный поток, сша, украина, россия