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Совет Федерации заслушал выводы экспертов по всплеску кибермошенничества

Совет Федерации заслушал выводы экспертов по всплеску кибермошенничества - 14.11.2024 Украина.ру

Совет Федерации заслушал выводы экспертов по всплеску кибермошенничества

Почти на треть выросло количество жалоб граждан на действия кибермошенников. Об этом 14 ноября на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил начальник управления защиты прав человека в уголовном процессе аппарата Уполномоченного по правам человека в России Владислав Григоров.

2024-11-14T18:27

2024-11-14T18:27

2024-11-14T18:27

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По его словам, в обществе есть острый запрос на решение проблемы кибермошенничества. За 9 месяцев 2024 года количество подобны жалоб вырос на 31%, констатировал Григоров на заседании комиссии, посвящённом теме "Новые формы кибермошенничества с использованием искусственного интеллекта и информационное противодействие".МВД России в своей статистике отметило рост таких преступлений на 20%, отметил начальник управления защиты прав человека в уголовном процессе аппарата Уполномоченного по правам человека в России.Он отметил также, что сейчас мошенники ежедневно осуществляют до 20 миллионов звонков потенциальным жертвам. Среди новых тенденций в криминальной практике Григоров назвал синтез речи с помощью искусственного интеллекта, что позволяет создавать практически неотличимый от оригинала голос. Такой приём позволяет мошенникам войти в доверие жертвы.Представитель аппарата Уполномоченного по правам человека отметил, что на законодательном уровне противодействие телефонному мошенничеству и подобным преступлениям давно ведётся. В частности, он упомянул о федеральном законе 2018 года, позволяющем защищать банковские карты граждан от посягательств мошенников. Велась такая работа и в дальнейшем, определяя порядок противодействия кибермошенникам."Однако на практике такой порядок, как правило, не выполняется", - признал начальник управления защиты прав человека в уголовном процессе аппарата Уполномоченного по правам человека в России.Григоров указал на недостаточность предпринимаемых мер для защиты граждан от дистанционных противоправных посягательств мошенников.Он также отметил в этой связи, что в зоне повышенного риска находятся также граждане в возрасте до 30 лет.Другой важной проблемой, по словам Григорова, является правоприменительная практика. Если дела по таким преступлениям и возбуждаются, то в дальнейшем приостанавливаются, а до раскрытия доходит пятая часть из них. МВД России, отметил докладчик, предложило внести в УПК норму о приостановлении действий со средствами гражданина без решения суда.Также на эту тему: Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент СбербанкаБольше новостей в обзоре Ядерное оружие или хитрая игра Трампа. Итоги 14 ноября на Украине

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новости, россия, украина, совет федерации, мвд, законодательство, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество, мошенники, телефонная связь, телефонный разговор, криминал