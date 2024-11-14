Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население - 14.11.2024 Украина.ру
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Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население
Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население - 14.11.2024 Украина.ру
Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население
Власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону
2024-11-14T17:42
2024-11-14T17:48
новости
украина
волноваха
волновахский район
эвакуация
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Несколько дней назад руководитель областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов пожаловался в эфире телемарафона на продвижение российской армии и объявил принудительную эвакуацию населения 10-ти населенных пунктов региона.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Еще по теме: После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят.
https://ukraina.ru/20241111/1058810333.html
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новости, украина, волноваха, волновахский район, эвакуация
Новости, Украина, Волноваха, Волновахский район, эвакуация

Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население

17:42 14.11.2024 (обновлено: 17:48 14.11.2024)
 
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Власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону
"На заседании Координационного штаба утвердили решение о проведении принудительной эвакуации из таких населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной громады Волновахского района: Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково", - уточнил заместитель председателя украинской администрации региона Александр Шевченко.
Несколько дней назад руководитель областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов пожаловался в эфире телемарафона на продвижение российской армии и объявил принудительную эвакуацию населения 10-ти населенных пунктов региона.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 16:36
ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуациюВ понедельник, 11 ноября, руководитель областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов пожаловался в эфире телемарафона на продвижение российской армии и объявил принудительную эвакуацию населения 10 населённых пунктов региона
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
12 ноября, 11:43
Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - МарочкоПодразделения ВСУ оказались заблокированы в районе Оскольского водохранилища из-за медлительности командования ВСУ. Такое мнение 12 ноября высказал военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
12 ноября, 16:56
ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep StateГруппировка ВСУ оказалась в оперативном окружении к югу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 12 ноября написал украинский военный с позывным Мучной в своем телеграм-канале, его слова подтвердил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Еще по теме: После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят.
 
НовостиУкраинаВолновахаВолновахский районэвакуация
 
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