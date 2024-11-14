https://ukraina.ru/20241114/1058915837.html

Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население

Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население - 14.11.2024 Украина.ру

Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население

Власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону

2024-11-14T17:42

2024-11-14T17:42

2024-11-14T17:48

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Несколько дней назад руководитель областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов пожаловался в эфире телемарафона на продвижение российской армии и объявил принудительную эвакуацию населения 10-ти населенных пунктов региона.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Еще по теме: После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят.

https://ukraina.ru/20241111/1058810333.html

https://ukraina.ru/20241112/1058831293.html

https://ukraina.ru/20241112/1058844556.html

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новости, украина, волноваха, волновахский район, эвакуация