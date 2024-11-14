Приближается фронт: из Волновахского района принудительно вывозят население
17:42 14.11.2024 (обновлено: 17:48 14.11.2024)
Власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать почти два десятка населенных пунктов в районе Волновахи. Причина - линия боевого соприкосновения смещается в эту сторону
"На заседании Координационного штаба утвердили решение о проведении принудительной эвакуации из таких населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной громады Волновахского района: Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково", - уточнил заместитель председателя украинской администрации региона Александр Шевченко.
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