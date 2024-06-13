Дмитрий Краснов о выборах в Европарламент: Избиратели в Европе повели себя как стадо
Фиговый листок декларируемой украинской "независимости" не скрывает уже очевидное: и политика, и армия Украины — лишь аватары Запада
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.
Он также отметил, что неприятно разочарован результатами выборов в Европарламент, которые шокировали в том числе и многих европейцев. Запад целиком и полностью поглощает вождизм.
Выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений и отсутствии честной конкурентной борьбы, оценила голосование глава МИД России Мария Захарова.
— Дмитрий Анатольевич, что для вас стало неожиданностью на выборах в Европарламент?
— Есть печальный анекдот о немцах, долго ожидающих зелёного света у сломанного светофора на пустынной берлинской улице. Сквозь скопившуюся толпу проталкиваются два русских туриста, видят, что машин нет, и идут на красный. Толпа немцев — вслед за ними. И один русский бросает другому: "Да… Тяжело им тут без фюрера".
Увы, самое неприятное для меня в результатах европейских выборов — это жажда вождя.
Посмотрите, в Германии уже известная партия "Ди Линке", "левые", сдаёт два процентных пункта и набирает 2,7% голосов. А свежеиспечённый, также левый, блок Сары Вагенкнехт, который не смог ни сформулировать целостной программы, ни определить даже состав партийной верхушки, получает 6,2% — просто под вождя, под имя.
Это плохо, это очень плохо. Это говорит об уровне понимания общественных процессов массами.
К сожалению, вынужден констатировать, что европейское образование и общественное сознание деградировали до архаичного уровня, готового принять вождизм. Людям не важно, насколько идеи вождей соответствуют реальности, они не готовы сопоставлять сказанное вождями с объективной действительностью. Они просто верят или не верят. Они выбирают своих представителей по фотографии и честности глаз на ней.
Ещё один пугающий аспект — совершенно овечья, близорукая вера в сигналы "погонщиков стада". Партия одиозной Урсулы фон дер Ляйен — Европейская народная партия — одерживает победу? Стоило бы "Ди Линке" добавить в название "европейская", и они уже набрали бы вдвое больше голосов. Слово "народная" в наименовании добавило бы ещё столько же.
Понятно, что к смыслу, к сути политических решений такая логика еврообывателей не имеет ни малейшего отношения. Простите, но это выбор тупого и покорного стада.
Я был уверен, что европейцы покажут большую осознанность, и результаты выборов меня неприятно шокировали, как и моих европейских друзей.
— Ожидали ли вы разгрома правительства Шольца (его партия на третьем месте с 14%)? "Альтернатива для Германии" — 16%. На первом месте — ХДС, которая за войну с Россией.
— "Смесь бульдога с носорогом", "светофор" — правящая коалиция Германии, состоящая из несовместимого ("красных" социал-демократов, либеральных "жёлтых" так называемых свободных демократов и диких в своём популизме "зелёных") была обречена на провал ещё при её создании.
Это внеполитическое образование. Это тусовка девочек и мальчиков из, как говорят, хороших семей. Это кастовая группа богатых и знаменитых, резвящихся в своё удовольствие на деньги налогоплательщиков.
Но результаты выборов — это вовсе не разгром. Развесёлые элитки продолжат свой шабаш до тех пор, пока не проснутся настоящие политические силы, чего пока не предвидится. И это, к сожалению, не только германская — это общеевропейская тенденция.
Победа консервативного, неповоротливого Христианско-демократического союза — это, если хотите, классическая победа телевизора над холодильником; это голос крайне ограниченного обывателя; голос Винни-Пуха, в голове которого опилки, не способные складываться в разумные причинно-следственные связи.
А успехи "Альтернативы для Германии", особенно на востоке, на территории бывшей ГДР, это не только и не столько следствие правого поворота в общественном сознании, сколько симптом усталости от русофобии. Думаю, любая партия ФРГ чётко заявившая, что с Россией нужно не воевать, а сотрудничать, получила бы солидный приток голосов.
— Как вы прокомментируете разгром партии Макрона и победу Национального объединения Ле Пен на выборах?
— Тот же вождизм и ограниченность. Этакая пародия на призывы раннего Жириновского и реакцию его электората: "Слышал, че? Каждой бабе — по мужику, и сапоги в Индийском океане помоем. Всем наваляем, мы такие!". Но в России и в самые тёмные времена концентрация озлобленных жизнью мойщиков сапог в океанах не превышала одной пятой избирателей.
По печальному недоразумению, в России европейские правые, которые в моменте выдают пророссийские сентенции, считаются союзниками. Но ближайшее будущее продемонстрирует, что националисты защищают интересы даже не своей нации, но своей буржуазии. И кое-кого из российских воздыхателей Ле Пен ждёт жёсткое разочарование.
— Макрон распустил парламент и объявил внеочередные выборы на 30 июня. Притихнет он теперь с воинственными заявлениями или пойдет на обострение и инициирует напрямую войну НАТО и России?
— Да, Макрон с олимпийским спокойствием вверг страну в политический хаос накануне Олимпиады. Парламентарии в шоке, как метко заметил один из них, "я чувствую себя растворённой таблеткой". Молодёжь хлынула на улицы, и парижская полиция традиционно встретила даже не протестующих, а растерянных граждан слезоточивым газом.
Маркрон же, на голубом глазу, пояснил, что инициированный им разгон парламента — "знак доверия к народу, демократии, республиканскому духу, к национальному здравому смыслу". Управляемый хаос, в мутной воде которого Макрон хотел ловить свой электорат, привёл к неожиданному последствию.
Левые по всей планете страдают от своей низкой договороспособности, с XIX века считая, что перед тем, как объединиться, следует хорошенечко размежеваться. А тут коммунисты, социалисты, левые, экологи, социал-демократы и даже радикальные антикапиталисты объединились — буквально за один день — и решили принять стратегию единых кандидатов на грядущих досрочных выборах парламента.
Зная эту публику, понимаю, что конгломерат неустойчивый, но прецедент интересный, и шанс на объединение левого движения оставляет перспективу.
— В Венгрия победила правящая партия, но она, тем не менее, потеряла часть голосов. Почему?
— Нам, с младых ногтей приученным к так называемым убедительным победам блока коммунистов и беспартийных и заоблачно-единогласным, вплоть до легендарных 146%, результатам постсоветских выборов, официальная регистрация флуктуаций политических пристрастий избирателей кажется чем-то необычным. Как же так — правящая партия, и вдруг теряет рейтинг? Куда катится этот мир? Что там за интриги в Венгрии?
В Венгрии же — нормальный, естественный политический процесс. И если наших аналитиков утрата голосов альянса "Фидес – Христианско-демократическая народная партия" пугает. Как они говорят. Это "худший результат за все время выборов в Европарламент". "Партии срочно нужно обновление". "Это крупное поражение Орбана".
Сам же Орбан чувствует себя на коне. Как он заявил: 45% звучит лучше, но 44,6% — это европейский рекорд. И Орбан не лукавит, делая хорошую мину при плохой игре. Учитывая явку в 57%, абсолютное число граждан, поддержавших правящую партию действительно рекордно.
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— Урсула фон дер Ляйен остаётся главой Еврокомиссии — правительства ЕС. Как так? Экс-депутат Европарламента Бела Ковач заявил в интервью изданию Украина.ру, что внутри европейских институтов есть правило: человек, отслуживший 5 лет на своем посту, не может остаться на нем на второй срок? Что значит "Урсула ещё на 5 лет" для Европы? Каков ваш прогноз на ее правление?
— Не знаком с таким правилом. Также мне неизвестны европейские правовые акты, регулирующие сменяемость чиновников европейского кабмина.
А вот случаи миграции из кресла в кресло за круглым столом Еврокомиссии — дело обычное. Помнится, Марош Шефчович, еврокомиссар, уже четвёртый срок, меняя зоны ответственности в широчайшем диапазоне — от культуры до энергетики.
Шансы фон дер Ляйен расцениваю как высокие. Старушка вцепилась в должность бульдожьей хваткой. Да и административный ресурс она умеет использовать ловко. Впрочем, гладко переназначение не пройдёт — её покусывают правые, а на попытку заигрывать с ними болезненно реагируют либералы и социалисты.
Говоря о будущем "ляйненской Европы", я предостерёг бы от иллюзии, жертвой которой стали европейцы, связывающие политические изменения с конкретными лицами, с действиями "вождей".
Европейская сложная, громоздкая, неповоротливая бюрократическая система — это стоголовая гидра. Каждая голова имеет своё разумение, свои полномочия и свои зубы. Поэтому "вожди" — это лишь вывески, за которыми скрываются элитные группировки, лоббистские объединения, международные корпорации, влиятельные политические партии.
Именно они в непрерывном внутреннем соперничестве определяют и судьбу Европы, и спичи, которые будет выдавать публике хоть Урсула, хоть Кристин Лагард, хоть Марио Драги — кто бы ни возглавил еврокомиссию.
— В Европе идет дискуссия: бить или не бить по "старой" России. Чего хотят европейцы? Хотят взять реванш за разгромленный советскими солдатами нацизм? Или это попытка изменить баланс сил в мире не своими руками?
— Эта дискуссия насквозь лжива. Украина ни в какой момент не могла самостоятельно оказывать хоть малейшее сопротивление России, не то что бить по "старым" территориям. Её не просто старательно вооружали с 2014 года. Её интегрировали в качестве юнита в структуры НАТО.
Фиговый листок декларируемой украинской "независимости" не скрывает уже очевидное — и политика, и армия Украины — лишь аватары Запада.
Помните, как с началом санкций на наших прилавках появились "дары Белорусского моря" — импортные продукты, в которых белорусской была только этикетка? Удары по России настолько же можно считать украинскими, как, скажем, атлантическую сельдь — белорусской.
Разведку, подготовку удара, оружие обеспечивает НАТО. В большую и сложную операцию искусственно вводят условного Миколу, чтобы сказать, что это Украина воюет. Впрочем, номинальный Микола одет и обучен тоже Западом.
Так что дискуссия ведётся о степени интенсификации войны НАТО против России.
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— В итоге выборов внешнеполитический курс ЕС останется прежним или как-то изменится, в том числе по РФ и Украине?
— Наступление НАТО на Россию началось с первых дней существования России как самостоятельного постсоветского государства и не прекращалось ни при каких ответных действиях. Ни заигрывание с Западом, ни демонстрация добрых намерений, ни высказывание опасений, ни подготовка к силовой защите своих интересов не помогали.
А до этого был непрерывный накат на СССР, начиная с интервенции и заканчивая холодной войной. Ещё раньше были многовековые попытки укусить Россию то здесь, то там.
Изменится ли этот стратегический курс? Нет.
Но история знает периоды длительного мирного сосуществования, которые делятся на два типа — либо Россия со смущённой улыбкой делала вид, что не замечает, как чья-то рука шарит по её карманам, либо так давала по этой руке, что Запад предпочитал дружелюбно полежать в нокдауне.
Никакие события за пределами России не изменят мейнстрима. Любая турбулентность, любые рокировки политических сил, перестановка лиц и мебели по фэн-шую, смена масок с оскала на улыбку и обратно не дадут нам спокойной и мирной жизни.
Есть только одно средство изменить курс западного "Титаника" — быть несокрушимым айсбергом для него.
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