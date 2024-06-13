https://ukraina.ru/20240613/1055624552.html

Дмитрий Краснов о выборах в Европарламент: Избиратели в Европе повели себя как стадо

Дмитрий Краснов о выборах в Европарламент: Избиратели в Европе повели себя как стадо - 13.06.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов о выборах в Европарламент: Избиратели в Европе повели себя как стадо

Фиговый листок декларируемой украинской "независимости" не скрывает уже очевидное: и политика, и армия Украины — лишь аватары Запада

2024-06-13T06:40

2024-06-13T06:40

2024-06-13T06:40

интервью

россия

германия

украина

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

виктор орбан

нато

европарламент

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1c/1043942966_69:4:838:437_1920x0_80_0_0_239be2912eb3b89cf75188e33c77bba2.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.Он также отметил, что неприятно разочарован результатами выборов в Европарламент, которые шокировали в том числе и многих европейцев. Запад целиком и полностью поглощает вождизм.Выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений и отсутствии честной конкурентной борьбы, оценила голосование глава МИД России Мария Захарова.— Дмитрий Анатольевич, что для вас стало неожиданностью на выборах в Европарламент?— Есть печальный анекдот о немцах, долго ожидающих зелёного света у сломанного светофора на пустынной берлинской улице. Сквозь скопившуюся толпу проталкиваются два русских туриста, видят, что машин нет, и идут на красный. Толпа немцев — вслед за ними. И один русский бросает другому: "Да… Тяжело им тут без фюрера". Увы, самое неприятное для меня в результатах европейских выборов — это жажда вождя.Посмотрите, в Германии уже известная партия "Ди Линке", "левые", сдаёт два процентных пункта и набирает 2,7% голосов. А свежеиспечённый, также левый, блок Сары Вагенкнехт, который не смог ни сформулировать целостной программы, ни определить даже состав партийной верхушки, получает 6,2% — просто под вождя, под имя.Это плохо, это очень плохо. Это говорит об уровне понимания общественных процессов массами. К сожалению, вынужден констатировать, что европейское образование и общественное сознание деградировали до архаичного уровня, готового принять вождизм. Людям не важно, насколько идеи вождей соответствуют реальности, они не готовы сопоставлять сказанное вождями с объективной действительностью. Они просто верят или не верят. Они выбирают своих представителей по фотографии и честности глаз на ней.Ещё один пугающий аспект — совершенно овечья, близорукая вера в сигналы "погонщиков стада". Партия одиозной Урсулы фон дер Ляйен — Европейская народная партия — одерживает победу? Стоило бы "Ди Линке" добавить в название "европейская", и они уже набрали бы вдвое больше голосов. Слово "народная" в наименовании добавило бы ещё столько же.Понятно, что к смыслу, к сути политических решений такая логика еврообывателей не имеет ни малейшего отношения. Простите, но это выбор тупого и покорного стада.Я был уверен, что европейцы покажут большую осознанность, и результаты выборов меня неприятно шокировали, как и моих европейских друзей.— Ожидали ли вы разгрома правительства Шольца (его партия на третьем месте с 14%)? "Альтернатива для Германии" — 16%. На первом месте — ХДС, которая за войну с Россией.— "Смесь бульдога с носорогом", "светофор" — правящая коалиция Германии, состоящая из несовместимого ("красных" социал-демократов, либеральных "жёлтых" так называемых свободных демократов и диких в своём популизме "зелёных") была обречена на провал ещё при её создании. Это внеполитическое образование. Это тусовка девочек и мальчиков из, как говорят, хороших семей. Это кастовая группа богатых и знаменитых, резвящихся в своё удовольствие на деньги налогоплательщиков.Но результаты выборов — это вовсе не разгром. Развесёлые элитки продолжат свой шабаш до тех пор, пока не проснутся настоящие политические силы, чего пока не предвидится. И это, к сожалению, не только германская — это общеевропейская тенденция.Победа консервативного, неповоротливого Христианско-демократического союза — это, если хотите, классическая победа телевизора над холодильником; это голос крайне ограниченного обывателя; голос Винни-Пуха, в голове которого опилки, не способные складываться в разумные причинно-следственные связи.А успехи "Альтернативы для Германии", особенно на востоке, на территории бывшей ГДР, это не только и не столько следствие правого поворота в общественном сознании, сколько симптом усталости от русофобии. Думаю, любая партия ФРГ чётко заявившая, что с Россией нужно не воевать, а сотрудничать, получила бы солидный приток голосов.— Как вы прокомментируете разгром партии Макрона и победу Национального объединения Ле Пен на выборах?— Тот же вождизм и ограниченность. Этакая пародия на призывы раннего Жириновского и реакцию его электората: "Слышал, че? Каждой бабе — по мужику, и сапоги в Индийском океане помоем. Всем наваляем, мы такие!". Но в России и в самые тёмные времена концентрация озлобленных жизнью мойщиков сапог в океанах не превышала одной пятой избирателей.По печальному недоразумению, в России европейские правые, которые в моменте выдают пророссийские сентенции, считаются союзниками. Но ближайшее будущее продемонстрирует, что националисты защищают интересы даже не своей нации, но своей буржуазии. И кое-кого из российских воздыхателей Ле Пен ждёт жёсткое разочарование.— Макрон распустил парламент и объявил внеочередные выборы на 30 июня. Притихнет он теперь с воинственными заявлениями или пойдет на обострение и инициирует напрямую войну НАТО и России?— Да, Макрон с олимпийским спокойствием вверг страну в политический хаос накануне Олимпиады. Парламентарии в шоке, как метко заметил один из них, "я чувствую себя растворённой таблеткой". Молодёжь хлынула на улицы, и парижская полиция традиционно встретила даже не протестующих, а растерянных граждан слезоточивым газом.Маркрон же, на голубом глазу, пояснил, что инициированный им разгон парламента — "знак доверия к народу, демократии, республиканскому духу, к национальному здравому смыслу". Управляемый хаос, в мутной воде которого Макрон хотел ловить свой электорат, привёл к неожиданному последствию. Левые по всей планете страдают от своей низкой договороспособности, с XIX века считая, что перед тем, как объединиться, следует хорошенечко размежеваться. А тут коммунисты, социалисты, левые, экологи, социал-демократы и даже радикальные антикапиталисты объединились — буквально за один день — и решили принять стратегию единых кандидатов на грядущих досрочных выборах парламента.Зная эту публику, понимаю, что конгломерат неустойчивый, но прецедент интересный, и шанс на объединение левого движения оставляет перспективу.— В Венгрия победила правящая партия, но она, тем не менее, потеряла часть голосов. Почему?— Нам, с младых ногтей приученным к так называемым убедительным победам блока коммунистов и беспартийных и заоблачно-единогласным, вплоть до легендарных 146%, результатам постсоветских выборов, официальная регистрация флуктуаций политических пристрастий избирателей кажется чем-то необычным. Как же так — правящая партия, и вдруг теряет рейтинг? Куда катится этот мир? Что там за интриги в Венгрии?В Венгрии же — нормальный, естественный политический процесс. И если наших аналитиков утрата голосов альянса "Фидес – Христианско-демократическая народная партия" пугает. Как они говорят. Это "худший результат за все время выборов в Европарламент". "Партии срочно нужно обновление". "Это крупное поражение Орбана".Сам же Орбан чувствует себя на коне. Как он заявил: 45% звучит лучше, но 44,6% — это европейский рекорд. И Орбан не лукавит, делая хорошую мину при плохой игре. Учитывая явку в 57%, абсолютное число граждан, поддержавших правящую партию действительно рекордно.— Урсула фон дер Ляйен остаётся главой Еврокомиссии — правительства ЕС. Как так? Экс-депутат Европарламента Бела Ковач заявил в интервью изданию Украина.ру, что внутри европейских институтов есть правило: человек, отслуживший 5 лет на своем посту, не может остаться на нем на второй срок? Что значит "Урсула ещё на 5 лет" для Европы? Каков ваш прогноз на ее правление?— Не знаком с таким правилом. Также мне неизвестны европейские правовые акты, регулирующие сменяемость чиновников европейского кабмина.А вот случаи миграции из кресла в кресло за круглым столом Еврокомиссии — дело обычное. Помнится, Марош Шефчович, еврокомиссар, уже четвёртый срок, меняя зоны ответственности в широчайшем диапазоне — от культуры до энергетики.Шансы фон дер Ляйен расцениваю как высокие. Старушка вцепилась в должность бульдожьей хваткой. Да и административный ресурс она умеет использовать ловко. Впрочем, гладко переназначение не пройдёт — её покусывают правые, а на попытку заигрывать с ними болезненно реагируют либералы и социалисты.Говоря о будущем "ляйненской Европы", я предостерёг бы от иллюзии, жертвой которой стали европейцы, связывающие политические изменения с конкретными лицами, с действиями "вождей". Европейская сложная, громоздкая, неповоротливая бюрократическая система — это стоголовая гидра. Каждая голова имеет своё разумение, свои полномочия и свои зубы. Поэтому "вожди" — это лишь вывески, за которыми скрываются элитные группировки, лоббистские объединения, международные корпорации, влиятельные политические партии. Именно они в непрерывном внутреннем соперничестве определяют и судьбу Европы, и спичи, которые будет выдавать публике хоть Урсула, хоть Кристин Лагард, хоть Марио Драги — кто бы ни возглавил еврокомиссию.— В Европе идет дискуссия: бить или не бить по "старой" России. Чего хотят европейцы? Хотят взять реванш за разгромленный советскими солдатами нацизм? Или это попытка изменить баланс сил в мире не своими руками?— Эта дискуссия насквозь лжива. Украина ни в какой момент не могла самостоятельно оказывать хоть малейшее сопротивление России, не то что бить по "старым" территориям. Её не просто старательно вооружали с 2014 года. Её интегрировали в качестве юнита в структуры НАТО. Фиговый листок декларируемой украинской "независимости" не скрывает уже очевидное — и политика, и армия Украины — лишь аватары Запада.Помните, как с началом санкций на наших прилавках появились "дары Белорусского моря" — импортные продукты, в которых белорусской была только этикетка? Удары по России настолько же можно считать украинскими, как, скажем, атлантическую сельдь — белорусской.Разведку, подготовку удара, оружие обеспечивает НАТО. В большую и сложную операцию искусственно вводят условного Миколу, чтобы сказать, что это Украина воюет. Впрочем, номинальный Микола одет и обучен тоже Западом.Так что дискуссия ведётся о степени интенсификации войны НАТО против России.— В итоге выборов внешнеполитический курс ЕС останется прежним или как-то изменится, в том числе по РФ и Украине?— Наступление НАТО на Россию началось с первых дней существования России как самостоятельного постсоветского государства и не прекращалось ни при каких ответных действиях. Ни заигрывание с Западом, ни демонстрация добрых намерений, ни высказывание опасений, ни подготовка к силовой защите своих интересов не помогали.А до этого был непрерывный накат на СССР, начиная с интервенции и заканчивая холодной войной. Ещё раньше были многовековые попытки укусить Россию то здесь, то там.Изменится ли этот стратегический курс? Нет.Но история знает периоды длительного мирного сосуществования, которые делятся на два типа — либо Россия со смущённой улыбкой делала вид, что не замечает, как чья-то рука шарит по её карманам, либо так давала по этой руке, что Запад предпочитал дружелюбно полежать в нокдауне.Никакие события за пределами России не изменят мейнстрима. Любая турбулентность, любые рокировки политических сил, перестановка лиц и мебели по фэн-шую, смена масок с оскала на улыбку и обратно не дадут нам спокойной и мирной жизни. Есть только одно средство изменить курс западного "Титаника" — быть несокрушимым айсбергом для него.О том, как влияют на мировые процессы, в том числе на украинский кризис, выборы в Европарламент, в интервью Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20240530/1055367868.html

https://ukraina.ru/20240611/1055594076.html

https://ukraina.ru/20240604/1055471582.html

https://ukraina.ru/20240605/1055480473.html

россия

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, германия, украина, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, нато, европарламент, еврокомиссия, выборы