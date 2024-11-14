Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселым - 14.11.2024 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселым
Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселым - 14.11.2024 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселым
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-11-14T17:42
2024-11-14T17:42
эксклюзив
спецоперация
купянск
оскол
харьков
геннадий алехин
вооруженные силы украины
чугуев
рсзо
артиллерия
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После рассечения левобережного плацдарма на Осколе вдоль всей линии фронта наши передовые штурмовые отряды и спецназ еще вчера-позавчера вышли на окраины Купянска и закрепляются на нескольких участках: Сватовская улица, район заводов и несколько многоэтажек.Одновременно мы наносим ВСУ огневое поражение. Работает авиация, РСЗО и дальнобойная артиллерия.Сейчас начались разговоры, что "наконец-то начался штурм Купянска". Поясняю еще раз. Мы проводим войсковую операцию по уничтожению противника на левом берегу Оскола. Лобового штурма Купянска не будет, потому что мы обходим его с двух флангов: с севера и с юга.В частности, у нас есть успехи южнее Кругляковки в сторону Изюмского района. Есть информация, что противник там собирает какой-то кулак и стягивает технику, а мы туда нещадно лупим огневыми средствами воздушного базирования.Повторюсь, на Купянском участке мы с каждым днем наращиваем свои усилия. Но ни о какой широкомасштабной операции или штурме Купянска речи не идет. Мы просто планомерно уничтожаем противника на левобережном плацдарме на Осколе.Я уже говорил, что ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что мы понимают, что мы будем бить именно туда. И если мы будем двигаться на Чугуев и со стороны Купянска, и со стороны Волчанска, декабрь будет веселым. Наша задача максимум к концу 2024 года – захватить Купянский плацдарм, продвинуться в сторону Изюмского района и подойти вплотную к Окружной автомобильной трассе под Харьковом.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20241113/1058883951.html
купянск
оскол
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, купянск, оскол, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, чугуев, рсзо, артиллерия, авиация
Эксклюзив, Спецоперация, Купянск, Оскол, Харьков, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Чугуев, РСЗО, артиллерия, авиация

Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселым

17:42 14.11.2024
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
После рассечения левобережного плацдарма на Осколе вдоль всей линии фронта наши передовые штурмовые отряды и спецназ еще вчера-позавчера вышли на окраины Купянска и закрепляются на нескольких участках: Сватовская улица, район заводов и несколько многоэтажек.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Одновременно мы наносим ВСУ огневое поражение. Работает авиация, РСЗО и дальнобойная артиллерия.
Сейчас начались разговоры, что "наконец-то начался штурм Купянска". Поясняю еще раз. Мы проводим войсковую операцию по уничтожению противника на левом берегу Оскола. Лобового штурма Купянска не будет, потому что мы обходим его с двух флангов: с севера и с юга.
В частности, у нас есть успехи южнее Кругляковки в сторону Изюмского района. Есть информация, что противник там собирает какой-то кулак и стягивает технику, а мы туда нещадно лупим огневыми средствами воздушного базирования.
Повторюсь, на Купянском участке мы с каждым днем наращиваем свои усилия. Но ни о какой широкомасштабной операции или штурме Купянска речи не идет. Мы просто планомерно уничтожаем противника на левобережном плацдарме на Осколе.
Я уже говорил, что ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что мы понимают, что мы будем бить именно туда.
И если мы будем двигаться на Чугуев и со стороны Купянска, и со стороны Волчанска, декабрь будет веселым.
Наша задача максимум к концу 2024 года – захватить Купянский плацдарм, продвинуться в сторону Изюмского района и подойти вплотную к Окружной автомобильной трассе под Харьковом.
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Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 20:04
Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий УгледараЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивСпецоперацияКупянскОсколХарьковГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныЧугуевРСЗОартиллерияавиация
 
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