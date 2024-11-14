https://ukraina.ru/20241114/1058914484.html

Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселым

Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселым - 14.11.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин о прорыве ВС РФ в Купянске: декабрь для ВСУ под Харьковом будет веселым

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-11-14T17:42

2024-11-14T17:42

2024-11-14T17:42

эксклюзив

спецоперация

купянск

оскол

харьков

геннадий алехин

вооруженные силы украины

чугуев

рсзо

артиллерия

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После рассечения левобережного плацдарма на Осколе вдоль всей линии фронта наши передовые штурмовые отряды и спецназ еще вчера-позавчера вышли на окраины Купянска и закрепляются на нескольких участках: Сватовская улица, район заводов и несколько многоэтажек.Одновременно мы наносим ВСУ огневое поражение. Работает авиация, РСЗО и дальнобойная артиллерия.Сейчас начались разговоры, что "наконец-то начался штурм Купянска". Поясняю еще раз. Мы проводим войсковую операцию по уничтожению противника на левом берегу Оскола. Лобового штурма Купянска не будет, потому что мы обходим его с двух флангов: с севера и с юга.В частности, у нас есть успехи южнее Кругляковки в сторону Изюмского района. Есть информация, что противник там собирает какой-то кулак и стягивает технику, а мы туда нещадно лупим огневыми средствами воздушного базирования.Повторюсь, на Купянском участке мы с каждым днем наращиваем свои усилия. Но ни о какой широкомасштабной операции или штурме Купянска речи не идет. Мы просто планомерно уничтожаем противника на левобережном плацдарме на Осколе.Я уже говорил, что ВСУ не будут цепляться за правобережную часть Купянска. Они попытаются закрепиться в районе Шевченково по дороге на Чугуев, потому что мы понимают, что мы будем бить именно туда. И если мы будем двигаться на Чугуев и со стороны Купянска, и со стороны Волчанска, декабрь будет веселым. Наша задача максимум к концу 2024 года – захватить Купянский плацдарм, продвинуться в сторону Изюмского района и подойти вплотную к Окружной автомобильной трассе под Харьковом.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20241113/1058883951.html

купянск

оскол

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, купянск, оскол, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, чугуев, рсзо, артиллерия, авиация