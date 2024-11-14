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Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка

Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка - 14.11.2024 Украина.ру

Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка

Пандемийный характер роста кибермошенничества невозможно остановить без участия граждан. Об этом было заявлено 14 ноября на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ

2024-11-14T16:30

2024-11-14T16:30

2024-11-14T16:30

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Заседание комиссии прошло под председательством Алексея Пушкова. Участие в обсуждении проблемных вопросов приняли представители профильных подразделений МВД России, Росфинмониторинга, аппарата Уполномоченного по правам человека в России, а также Главного радиочастотного центра.Вице-президент по кибербезопасности ПАО "Сбербанк" Сергей Лебедь представил научно-популярное издание "Схемы кибермошенничества. Опыт Сбера" и рассказал о новых формах киберугроз, связанных с совершенствованием технологий искусственного интеллекта. Такие угрозы Лебедь назвал пандемией.Согласно представленной Лебедем информации, доля телефонного мошенничества составила 85%. Количество звонков мошенников ежегодно растёт - с двух миллионов ежесуточно в 2021 года до 20 миллионов звонков в 2024 году. При этом злодеями меняются технологии подмены телефонных номеров, используется искусственный интеллект. Соответственно, ежегодно растёт сумма украденных кибермошенниками средств обывателей."Несмотря на все наши усилия, усилия прежде всего профессионального сообщества, банковской индустрии, рост объёма мошенничества у нас катастрофически растёт", - констатировал вице-президент по кибербезопасности ПАО "Сбербанк".По данным российского банка, каждый пятый обманутый кибермошенниками – пенсионер. Лебедь отметил, что против граждан России активно работают иностранные преступные группировки."По нашей оценке, сегодня против граждан страны работает более 400 колл-центров на Украине, - сказал вице-президент российского банка. - Это хорошо организованные структуры, покрываемые руководством Украины"."Сбербанк" прогнозирует по итогам 2024 года потерю гражданами России более 250 млрд рублей из-за действий кибермошенников. В 2025 году прогнозируется рост такой криминальной активности на 20%.Мошенники не только используют современные технические средства, но и умело входят в доверие граждан. В результате самые защищённые системы оказываются бесполезными, когда мошенники действуют совместно с обманутым обывателем, констатировал Лебедь."Когда человек всё делает для того, чтобы отдать мошенникам свои персональные данные, коды безопасности, пароли – здесь никакая система безопасности не работает", - констатировал вице-президент по кибербезопасности "Сбербанка".Ранее в новостях на эту тему: На Украине ликвидирован международный мошеннический колл-центрНе только на Украине: В Молдавии ликвидировали крупный мошеннический кол-центр Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Мошеннические колл-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты

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новости, россия, украина, молдавия, александр лебедь, сбербанк, совет федерации, мвд, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, мошенники, мошенничество, телефонная связь, криминал, преступления, парламент, алексей пушков