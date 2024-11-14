Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка - 14.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241114/1058911630.html
Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка
Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка - 14.11.2024 Украина.ру
Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка
Пандемийный характер роста кибермошенничества невозможно остановить без участия граждан. Об этом было заявлено 14 ноября на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ
2024-11-14T16:30
2024-11-14T16:30
новости
россия
украина
молдавия
александр лебедь
сбербанк
совет федерации
мвд
кибератаки
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045333330_0:186:2979:1861_1920x0_80_0_0_e2f02c6811a7d658c64989a22e950a89.jpg
Заседание комиссии прошло под председательством Алексея Пушкова. Участие в обсуждении проблемных вопросов приняли представители профильных подразделений МВД России, Росфинмониторинга, аппарата Уполномоченного по правам человека в России, а также Главного радиочастотного центра.Вице-президент по кибербезопасности ПАО "Сбербанк" Сергей Лебедь представил научно-популярное издание "Схемы кибермошенничества. Опыт Сбера" и рассказал о новых формах киберугроз, связанных с совершенствованием технологий искусственного интеллекта. Такие угрозы Лебедь назвал пандемией.Согласно представленной Лебедем информации, доля телефонного мошенничества составила 85%. Количество звонков мошенников ежегодно растёт - с двух миллионов ежесуточно в 2021 года до 20 миллионов звонков в 2024 году. При этом злодеями меняются технологии подмены телефонных номеров, используется искусственный интеллект. Соответственно, ежегодно растёт сумма украденных кибермошенниками средств обывателей."Несмотря на все наши усилия, усилия прежде всего профессионального сообщества, банковской индустрии, рост объёма мошенничества у нас катастрофически растёт", - констатировал вице-президент по кибербезопасности ПАО "Сбербанк".По данным российского банка, каждый пятый обманутый кибермошенниками – пенсионер. Лебедь отметил, что против граждан России активно работают иностранные преступные группировки."По нашей оценке, сегодня против граждан страны работает более 400 колл-центров на Украине, - сказал вице-президент российского банка. - Это хорошо организованные структуры, покрываемые руководством Украины"."Сбербанк" прогнозирует по итогам 2024 года потерю гражданами России более 250 млрд рублей из-за действий кибермошенников. В 2025 году прогнозируется рост такой криминальной активности на 20%.Мошенники не только используют современные технические средства, но и умело входят в доверие граждан. В результате самые защищённые системы оказываются бесполезными, когда мошенники действуют совместно с обманутым обывателем, констатировал Лебедь."Когда человек всё делает для того, чтобы отдать мошенникам свои персональные данные, коды безопасности, пароли – здесь никакая система безопасности не работает", - констатировал вице-президент по кибербезопасности "Сбербанка".Ранее в новостях на эту тему: На Украине ликвидирован международный мошеннический колл-центрНе только на Украине: В Молдавии ликвидировали крупный мошеннический кол-центр Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Мошеннические колл-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты
россия
украина
молдавия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045333330_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_a6d665bd785d547359c1b957dc81e5a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, молдавия, александр лебедь, сбербанк, совет федерации, мвд, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, мошенники, мошенничество, телефонная связь, криминал, преступления, парламент, алексей пушков
Новости, Россия, Украина, Молдавия, Александр Лебедь, Сбербанк, Совет Федерации, МВД, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, мошенники, мошенничество, телефонная связь, криминал, преступления, парламент, Алексей Пушков

Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка

16:30 14.11.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Пандемийный характер роста кибермошенничества невозможно остановить без участия граждан. Об этом было заявлено 14 ноября на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ
Заседание комиссии прошло под председательством Алексея Пушкова. Участие в обсуждении проблемных вопросов приняли представители профильных подразделений МВД России, Росфинмониторинга, аппарата Уполномоченного по правам человека в России, а также Главного радиочастотного центра.
Вице-президент по кибербезопасности ПАО "Сбербанк" Сергей Лебедь представил научно-популярное издание "Схемы кибермошенничества. Опыт Сбера" и рассказал о новых формах киберугроз, связанных с совершенствованием технологий искусственного интеллекта. Такие угрозы Лебедь назвал пандемией.
Согласно представленной Лебедем информации, доля телефонного мошенничества составила 85%. Количество звонков мошенников ежегодно растёт - с двух миллионов ежесуточно в 2021 года до 20 миллионов звонков в 2024 году. При этом злодеями меняются технологии подмены телефонных номеров, используется искусственный интеллект. Соответственно, ежегодно растёт сумма украденных кибермошенниками средств обывателей.
Фрагмент презентации вице-президента по кибербезопасности ПАО "Сбербанк" Сергея Лебедя в СФ 14.11.2024
Фрагмент презентации вице-президента по кибербезопасности ПАО Сбербанк Сергея Лебедя в СФ 14.11.2024
Фрагмент презентации вице-президента по кибербезопасности ПАО "Сбербанк" Сергея Лебедя в СФ 14.11.2024
"Несмотря на все наши усилия, усилия прежде всего профессионального сообщества, банковской индустрии, рост объёма мошенничества у нас катастрофически растёт", - констатировал вице-президент по кибербезопасности ПАО "Сбербанк".
По данным российского банка, каждый пятый обманутый кибермошенниками – пенсионер. Лебедь отметил, что против граждан России активно работают иностранные преступные группировки.
"По нашей оценке, сегодня против граждан страны работает более 400 колл-центров на Украине, - сказал вице-президент российского банка. - Это хорошо организованные структуры, покрываемые руководством Украины".
"Сбербанк" прогнозирует по итогам 2024 года потерю гражданами России более 250 млрд рублей из-за действий кибермошенников. В 2025 году прогнозируется рост такой криминальной активности на 20%.
Мошенники не только используют современные технические средства, но и умело входят в доверие граждан. В результате самые защищённые системы оказываются бесполезными, когда мошенники действуют совместно с обманутым обывателем, констатировал Лебедь.
"Когда человек всё делает для того, чтобы отдать мошенникам свои персональные данные, коды безопасности, пароли – здесь никакая система безопасности не работает", - констатировал вице-президент по кибербезопасности "Сбербанка".
Ранее в новостях на эту тему: На Украине ликвидирован международный мошеннический колл-центр
Не только на Украине: В Молдавии ликвидировали крупный мошеннический кол-центр
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Мошеннические колл-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты
 
НовостиРоссияУкраинаМолдавияАлександр ЛебедьСбербанкСовет ФедерацииМВДкибератакикибербезопасностькиберпреступностьмошенникимошенничествотелефонная связькриминалпреступленияпарламентАлексей Пушков
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Дубинский отметил год в СИЗО с тортом и обещанием победить Зеленского
16:30Против России работают 400 колл-центров на Украине - вице-президент Сбербанка
16:28Убийца и вор-рекордсмен с дурными амбициями. Бывший соратник выдал базу про Зеленского
16:01"Олекса Довбуш" – первый фильм про карпатского "Робин Гуда"
15:45Как Китай съел Евросоюз, кто возьмёт Украину на содержание и почему контроль в США уже утерян – Силаков
15:16Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал
14:50Песков разъяснил указ Путина о росте выплат бойцам СВО с инвалидностью
14:49Всех переловили. Спикер Госпогранслужбы Украины заявил о снижении числа бегущих уклонистов
14:31СКР оценил ущерб от преступных действий украинских боевиков
14:30"Безумный выбор": Трамп огорошил США своим кандидатом в генпрокуроры
14:22Экс-командир украинского батальона "Днепр" Шилов осужден за фейки о действиях ВС РФ в Буче и Гостомеле
13:52Кремль высказался о формировании администрации Трампа
13:38Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура
13:33Актера Кологривого научат любить отечественные самолеты
13:28Прокурор попросил пожизненное: главаря РДК* и его подельников судят
13:26СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины
13:00Земля в обмен на мир, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 ноября
12:53Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборах
12:48Вероятный советник Трампа по нацбезопасности рассказал о плане по завершению украинского конфликта
12:27В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ
Лента новостейМолния