Ядерное оружие или хитрая игра Трампа. Итоги 14 ноября на Украине - 14.11.2024 Украина.ру
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Ядерное оружие или хитрая игра Трампа. Итоги 14 ноября на Украине
Ядерное оружие или хитрая игра Трампа. Итоги 14 ноября на Украине - 14.11.2024 Украина.ру
Ядерное оружие или хитрая игра Трампа. Итоги 14 ноября на Украине
В России обсуждают смысл появления публикаций о готовности Украины создать ядерное оружие
2024-11-14T17:00
2024-11-14T17:00
эксклюзив
хроники
украина
сша
киев
дональд трамп
олег царев
the times
магатэ
ядерное оружие
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Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв прокомментировал возможность создания Киевом ядерного оружия."Несколько слов о статье The Times о том, что Киев может быстро разработать примитивное оружие, подобное тому, что было сброшено на Нагасаки в 1945 году, чтобы остановить Россию, если США сократят военную помощь В документе, подготовленном для МО Украины сказано, как я и писал еще месяц назад, что бомба с использованием плутония, извлеченного из отработанных топливных стержней украинских ядерных реакторов, по типу "Толстяка", которой США били по Нагасаки, может быть создана быстро", - отметил он.Царёв указал, что, если верить публикации, имеющегося на Украине плутония хватит для "сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн"."Напомню, что минимальный размер плутониевого заряда, который приводит к реакции деления — взрыву — чуть больше яблока в размере. То есть плутония надо совсем мало. В разы меньше, чем урана. Потенциальная украинская бомба будет иметь мощность примерно в одну десятую от мощности "Толстяка", который имел мощность, эквивалентную 21 килотонны тротила, то есть около 2,1 килотонны. Добавлю от себя, что это нижний предел мощности тактического оружия, хотя точная мощность ядерного заряда будет непредсказуемой, поскольку в нем будут использованы не достаточно чистый оружейный плутоний, а отходы ядерного топлива. А в нём, помимо оружейного плутония, много различных нестойких изотопов. Из-за этого взрыв будет не очень эффективный. То есть реакция деления не успеет охватить весь заряд и значительная его часть будет разнесена взрывом. Для получения достаточно чистого оружейного плутония изготавливаются специальные реакторы, цель которых состоит только в этом. Таких реакторов на Украине нет", - отметил Царёв.В то же время, он указал на то, что "то, что заряд не состоит из чистого оружейного плутония повлияет на мощность взрыва, но это все равно ядерный взрыв"."Именно поэтому мощность прогнозируемого взрыва — нижний предел тактического оружия. Но здесь важна не поражающая способность заряда, а политический резонанс, который в связи с этим произойдёт", - подчеркнул Царёв.Царёв процитировал публикацию The Times и указал, что ранее предупреждал о возможности получения ядерного оружия Украиной."Хочу подчеркнуть, что в своих постах ранее я точно описал и саму возможность получения Украиной ЯО, и метод, которым на Украине будут пытаться его изготовить. Все, кто писал о невозможности изготовления Украиной ЯО и о том, что Украина способна произвести лишь грязную бомбу, писали чушь. Добавлю, что это не последняя утечка, касающаяся производства ЯО Украиной", - указал Царёв.Какие ещё будут утечки по поводу возможности Украины создать ядерное оружие, он не сообщил.Но есть и скептики. Так, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев уверен: сам факт публикации в западном издании может свидетельствовать об усилившейся борьбе в США."Вчера кипели страсти по поводу ядерной бомбы, которую вроде как Киев собирается сделать. Потом он открестился от этого, и основной упор обсуждений был сделан на физическую невозможность это сделать (что кстати правда, в реакторном плутонии очень много 240 и 241 изотопа, которые не дают возможности обеспечить цепную реакцию деления). А между тем, это лишь один маркер, который говорит о гораздо большем. Одновременно с этой новостью, в западных СМИ так же появились заявления о выборах президента Украины в 2025 году, и просто калейдоскоп назначений вполне очевидно недружественных Киеву политиков в команду Трампа", - отметил Васильев.По его словам, это может означать попытку отвлечь победившего на выборах президента США Дональда Трампа на украинский вопрос."Учитывая приоритет внутренней "Perestroika" в США и приоритет на внешнем треке борьбы с КНР, Трамп заранее обходит мины, которые ему закладывает ястребы дипстейта. А тем необходимо отвлечь Трампа на ненужную ему поддержку Киева, сковывая имидживыми и репутационными факторами - мол как можно оставить в беде бедную жертву, в которую уже ввалили столько бабла. И это осложнит для Трампа выход из украинского тупика, тем более что Россия ясно продемонстрировала, что на примитивную разводку с заморозкой не пойдёт", - указал Васильев.По его словам, выбор у Трампа небольшой и поэтому политик прибегает к нестандартным ходам, в т.ч. и обесценивая Украину."И что остаётся Трампу? Продавливать нас угрожая ядеркой, как предлагаю ястребы? Зачем, что это даст если Россия не прогнётся? Слишком много угроз для США в таком сценарии. Остальные силовые сценарии очевидно не прокатят, Киеву не поможет ничего из того что можно было сделать безопасно для США. Поэтому Трамп понимая что вопрос стоит о сохранении лица для США, и чтоб решение слить Киев не выглядело как бегство и подарок Путину, начинает в лучших традициях коммерческих переговоров, обесценивание предмета переговоров. То есть теперь не демократический президент, а нелегитимный узурпатор, не борцы за свободу, а террористы, к тому же желающие создать ядерную бомбу. И даже если ложечки нашлись, но осадочек остался...", - отметил Васильев.Эксперт уверен, что таким образом "Трамп начал заранее переформулировать общественное мнение и отношение к Киеву на западе, после чего он переведёт отношение а нему на негативное, благо поводов более чем достаточно, и спокойно выведет из инфополя"."Тем самым шантажировать его на тему "ты бросил несчастных украинцев" просто не получится. По времени подобное переформатирование общественного мнения, обычно занимает от двух до четырёх пяти месяцев. И после этого проблемы Украины в Европе никого волновать не будут. Как например там никого уже не волнует проблема демократии в Сирии, или Афганистане", - указал Васильев.По его словам, происходящее в США — в частности, анонсированные назначения настроенных негативно к Украине политиков, а также публикации — а также публикации о ядерном оружии в британских и американских СМИ — обнадёживает."Подобное мочилово со стороны США по Зеленскому, ещё даже до инаугурации Трампа, довольно обнадёживает. Видимо он решил что вместо сложных переговоров, проще убрать предмет спора из фокуса внимания. И тогда ожидания что он будет блефовать и торговаться за разграничении линии размежевания сфер влияния, теперь гораздо ниже", - подытожил эксперт.Ранее министерство иностранных дел Украины прокомментировало сообщения о создании страной собственного ядерного оружия."Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие", - заявил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.Он подчеркнул, что Украина сотрудничает с МАГАТЭ и "является полностью прозрачной для её мониторинга", что исключает использование ядерных материалов в военных целях.Таким образом он ответил на публикацию издания The Times, со ссылкой на доклад для Минобороны Украины, посвящённый возможности создания ядерного оружия."Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединённые Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя", - отмечалось в докладе.Автор доклада — заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины Алексей Ижак заявил, что "вес реакторного плутония, имеющегося в распоряжении Украины, можно оценить в семь тонн", при этом "для создания значительного арсенала ядерного оружия потребуется гораздо меньше материала".Издание процитировало Ижака, заявившего, что порогом для разработки программы ядерного перевооружения станет достижение ВС РФ города Павлограда. В таком случае возникает риск, что некоторые из крупнейших городов Украины, например, Днепр (Днепропетровск. — Ред.) и Харьков, будут освобождены до того, как будет разработано ядерное оружие."Я был удивлён почтением, которое Соединённые Штаты испытывают к ядерной угрозе России. Возможно, это стоило нам войны. Они относятся к ядерному оружию как к некоему Богу. Так что, возможно, нам тоже пора помолиться этому Богу", - заявил Ижак.Со ссылкой на экспертов издание сообщило: если США откажутся от Украины, Великобритания могла бы выполнить свои обязательства по безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом, помогая Украине разрабатывать ядерное сдерживание.О грядущих изменениях в политике США — в статье Павла Волкова "Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа".
https://ukraina.ru/20241114/1058903786.html
https://ukraina.ru/20241114/1058890682.html
https://ukraina.ru/20241113/1058884178.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, украина, сша, киев, дональд трамп, олег царев, the times, магатэ, ядерное оружие
Эксклюзив, Хроники, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Олег Царев, The Times, МАГАТЭ, Ядерное оружие

Ядерное оружие или хитрая игра Трампа. Итоги 14 ноября на Украине

17:00 14.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / United States DOEплутоний
плутоний - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© commons.wikimedia.org / United States DOE
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В России обсуждают смысл появления публикаций о готовности Украины создать ядерное оружие
Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв прокомментировал возможность создания Киевом ядерного оружия.
"Несколько слов о статье The Times о том, что Киев может быстро разработать примитивное оружие, подобное тому, что было сброшено на Нагасаки в 1945 году, чтобы остановить Россию, если США сократят военную помощь В документе, подготовленном для МО Украины сказано, как я и писал еще месяц назад, что бомба с использованием плутония, извлеченного из отработанных топливных стержней украинских ядерных реакторов, по типу "Толстяка", которой США били по Нагасаки, может быть создана быстро", - отметил он.
Царёв указал, что, если верить публикации, имеющегося на Украине плутония хватит для "сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн".
"Напомню, что минимальный размер плутониевого заряда, который приводит к реакции деления — взрыву — чуть больше яблока в размере. То есть плутония надо совсем мало. В разы меньше, чем урана. Потенциальная украинская бомба будет иметь мощность примерно в одну десятую от мощности "Толстяка", который имел мощность, эквивалентную 21 килотонны тротила, то есть около 2,1 килотонны. Добавлю от себя, что это нижний предел мощности тактического оружия, хотя точная мощность ядерного заряда будет непредсказуемой, поскольку в нем будут использованы не достаточно чистый оружейный плутоний, а отходы ядерного топлива. А в нём, помимо оружейного плутония, много различных нестойких изотопов. Из-за этого взрыв будет не очень эффективный. То есть реакция деления не успеет охватить весь заряд и значительная его часть будет разнесена взрывом. Для получения достаточно чистого оружейного плутония изготавливаются специальные реакторы, цель которых состоит только в этом. Таких реакторов на Украине нет", - отметил Царёв.
В то же время, он указал на то, что "то, что заряд не состоит из чистого оружейного плутония повлияет на мощность взрыва, но это все равно ядерный взрыв".
"Именно поэтому мощность прогнозируемого взрыва — нижний предел тактического оружия. Но здесь важна не поражающая способность заряда, а политический резонанс, который в связи с этим произойдёт", - подчеркнул Царёв.
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Царёв процитировал публикацию The Times и указал, что ранее предупреждал о возможности получения ядерного оружия Украиной.
"Хочу подчеркнуть, что в своих постах ранее я точно описал и саму возможность получения Украиной ЯО, и метод, которым на Украине будут пытаться его изготовить. Все, кто писал о невозможности изготовления Украиной ЯО и о том, что Украина способна произвести лишь грязную бомбу, писали чушь. Добавлю, что это не последняя утечка, касающаяся производства ЯО Украиной", - указал Царёв.
Какие ещё будут утечки по поводу возможности Украины создать ядерное оружие, он не сообщил.
Но есть и скептики. Так, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев уверен: сам факт публикации в западном издании может свидетельствовать об усилившейся борьбе в США.
"Вчера кипели страсти по поводу ядерной бомбы, которую вроде как Киев собирается сделать. Потом он открестился от этого, и основной упор обсуждений был сделан на физическую невозможность это сделать (что кстати правда, в реакторном плутонии очень много 240 и 241 изотопа, которые не дают возможности обеспечить цепную реакцию деления). А между тем, это лишь один маркер, который говорит о гораздо большем. Одновременно с этой новостью, в западных СМИ так же появились заявления о выборах президента Украины в 2025 году, и просто калейдоскоп назначений вполне очевидно недружественных Киеву политиков в команду Трампа", - отметил Васильев.
По его словам, это может означать попытку отвлечь победившего на выборах президента США Дональда Трампа на украинский вопрос.
"Учитывая приоритет внутренней "Perestroika" в США и приоритет на внешнем треке борьбы с КНР, Трамп заранее обходит мины, которые ему закладывает ястребы дипстейта. А тем необходимо отвлечь Трампа на ненужную ему поддержку Киева, сковывая имидживыми и репутационными факторами - мол как можно оставить в беде бедную жертву, в которую уже ввалили столько бабла. И это осложнит для Трампа выход из украинского тупика, тем более что Россия ясно продемонстрировала, что на примитивную разводку с заморозкой не пойдёт", - указал Васильев.
По его словам, выбор у Трампа небольшой и поэтому политик прибегает к нестандартным ходам, в т.ч. и обесценивая Украину.
"И что остаётся Трампу? Продавливать нас угрожая ядеркой, как предлагаю ястребы? Зачем, что это даст если Россия не прогнётся? Слишком много угроз для США в таком сценарии. Остальные силовые сценарии очевидно не прокатят, Киеву не поможет ничего из того что можно было сделать безопасно для США. Поэтому Трамп понимая что вопрос стоит о сохранении лица для США, и чтоб решение слить Киев не выглядело как бегство и подарок Путину, начинает в лучших традициях коммерческих переговоров, обесценивание предмета переговоров. То есть теперь не демократический президент, а нелегитимный узурпатор, не борцы за свободу, а террористы, к тому же желающие создать ядерную бомбу. И даже если ложечки нашлись, но осадочек остался...", - отметил Васильев.
Талси Габбард
09:03
Ядерный ультиматум Украины, Габбард на "Миротворце". Главное на Украине на утро 14 ноябряЗападные СМИ сообщили о готовности Украины создать ядерное оружие в случае прекращения поддержки США, Киев всё отрицает. На пост главы Нацразведки США победивший на выборах Дональд Трамп предложил внесённую на "Миротворец" Талси Габбард
Эксперт уверен, что таким образом "Трамп начал заранее переформулировать общественное мнение и отношение к Киеву на западе, после чего он переведёт отношение а нему на негативное, благо поводов более чем достаточно, и спокойно выведет из инфополя".
"Тем самым шантажировать его на тему "ты бросил несчастных украинцев" просто не получится. По времени подобное переформатирование общественного мнения, обычно занимает от двух до четырёх пяти месяцев. И после этого проблемы Украины в Европе никого волновать не будут. Как например там никого уже не волнует проблема демократии в Сирии, или Афганистане", - указал Васильев.
По его словам, происходящее в США — в частности, анонсированные назначения настроенных негативно к Украине политиков, а также публикации — а также публикации о ядерном оружии в британских и американских СМИ — обнадёживает.
"Подобное мочилово со стороны США по Зеленскому, ещё даже до инаугурации Трампа, довольно обнадёживает. Видимо он решил что вместо сложных переговоров, проще убрать предмет спора из фокуса внимания. И тогда ожидания что он будет блефовать и торговаться за разграничении линии размежевания сфер влияния, теперь гораздо ниже", - подытожил эксперт.
Ранее министерство иностранных дел Украины прокомментировало сообщения о создании страной собственного ядерного оружия.
"Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие", - заявил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Он подчеркнул, что Украина сотрудничает с МАГАТЭ и "является полностью прозрачной для её мониторинга", что исключает использование ядерных материалов в военных целях.
сожженный автомобиль ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Таким образом он ответил на публикацию издания The Times, со ссылкой на доклад для Минобороны Украины, посвящённый возможности создания ядерного оружия.
"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединённые Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя", - отмечалось в докладе.
Автор доклада — заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины Алексей Ижак заявил, что "вес реакторного плутония, имеющегося в распоряжении Украины, можно оценить в семь тонн", при этом "для создания значительного арсенала ядерного оружия потребуется гораздо меньше материала".
Издание процитировало Ижака, заявившего, что порогом для разработки программы ядерного перевооружения станет достижение ВС РФ города Павлограда. В таком случае возникает риск, что некоторые из крупнейших городов Украины, например, Днепр (Днепропетровск. — Ред.) и Харьков, будут освобождены до того, как будет разработано ядерное оружие.
"Я был удивлён почтением, которое Соединённые Штаты испытывают к ядерной угрозе России. Возможно, это стоило нам войны. Они относятся к ядерному оружию как к некоему Богу. Так что, возможно, нам тоже пора помолиться этому Богу", - заявил Ижак.
Со ссылкой на экспертов издание сообщило: если США откажутся от Украины, Великобритания могла бы выполнить свои обязательства по безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом, помогая Украине разрабатывать ядерное сдерживание.
О грядущих изменениях в политике США — в статье Павла Волкова "Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаСШАКиевДональд ТрампОлег ЦаревThe TimesМАГАТЭЯдерное оружие
 
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