По Киеву уже прилетает со всех сторон. О последнем шансе Украины задержать армию России - Леонков - 14.11.2024 Украина.ру
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По Киеву уже прилетает со всех сторон. О последнем шансе Украины задержать армию России - Леонков
По Киеву уже прилетает со всех сторон. О последнем шансе Украины задержать армию России - Леонков - 14.11.2024 Украина.ру
По Киеву уже прилетает со всех сторон. О последнем шансе Украины задержать армию России - Леонков
Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру оценил обстановку в зоне СВО, рассказал о том, что должна успеть Россия до... Украина.ру, 14.11.2024
2024-11-14T12:14
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россия
украина
сша
дональд трамп
украина.ру
вооруженные силы украины
нато
киев
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Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру оценил обстановку в зоне СВО, рассказал о том, что должна успеть Россия до инаугурации Трампа и спрогнозировал, какой будет политика США при новом-старом президенте.00:24 - О ситуации на Кураховском направлении;07:25 - Как ВС России распорядятся своим преимуществом на фронте и где может быть направление главного удара? 12:16 - Хватит ли у российской армии мощностей логистики, чтобы совершать броски на большие расстояния?14:46 - Что необходимо сделать России для того, чтобы "каскадная тактика" оставалась эффективной?16:33 - Когда станет понятно, что ВС России господствуют над всей территорией Украины?18:54 - Что необходимо успеть ВС России до инаугурации Трампа?21:30 - Чего стоит ожидать от Трампа на посту президента США?#Леонков #Россия #РФ #Донбасс #ДНР #Курахово #дамба #ВСУ #армия #фронт #КурскаяОбласть #ракеты #оружие #техника #Украина #Киев #война #НАТО #конфликт #спецоперация #СВО #Европа #ЕС #Запад #ВСРФ #Харьков #Запорожье #Валдай #Путин #президент #река #Днепр #зима #плен #дроны #беспилотник #БПЛА #Трамп #США #история #инаугурация #КНР #Китай #демократы #ЯдерноеОружие ТГ-канал Алексея Леонкова - t.me/apleonkov Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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россия, украина, сша, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, киев, видео
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев, Видео

По Киеву уже прилетает со всех сторон. О последнем шансе Украины задержать армию России - Леонков

12:14 14.11.2024
 
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Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру оценил обстановку в зоне СВО, рассказал о том, что должна успеть Россия до инаугурации Трампа и спрогнозировал, какой будет политика США при новом-старом президенте.

00:24 - О ситуации на Кураховском направлении;
07:25 - Как ВС России распорядятся своим преимуществом на фронте и где может быть направление главного удара?
12:16 - Хватит ли у российской армии мощностей логистики, чтобы совершать броски на большие расстояния?
14:46 - Что необходимо сделать России для того, чтобы "каскадная тактика" оставалась эффективной?
16:33 - Когда станет понятно, что ВС России господствуют над всей территорией Украины?
18:54 - Что необходимо успеть ВС России до инаугурации Трампа?
21:30 - Чего стоит ожидать от Трампа на посту президента США?

#Леонков #Россия #РФ #Донбасс #ДНР #Курахово #дамба #ВСУ #армия #фронт #КурскаяОбласть #ракеты #оружие #техника #Украина #Киев #война #НАТО #конфликт #спецоперация #СВО #Европа #ЕС #Запад #ВСРФ #Харьков #Запорожье #Валдай #Путин #президент #река #Днепр #зима #плен #дроны #беспилотник #БПЛА #Трамп #США #история #инаугурация #КНР #Китай #демократы #ЯдерноеОружие

ТГ-канал Алексея Леонкова - t.me/apleonkov

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

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