По Киеву уже прилетает со всех сторон. О последнем шансе Украины задержать армию России - Леонков
Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру оценил обстановку в зоне СВО, рассказал о том, что должна успеть Россия до инаугурации Трампа и спрогнозировал, какой будет политика США при новом-старом президенте.
00:24 - О ситуации на Кураховском направлении;
07:25 - Как ВС России распорядятся своим преимуществом на фронте и где может быть направление главного удара?
12:16 - Хватит ли у российской армии мощностей логистики, чтобы совершать броски на большие расстояния?
14:46 - Что необходимо сделать России для того, чтобы "каскадная тактика" оставалась эффективной?
16:33 - Когда станет понятно, что ВС России господствуют над всей территорией Украины?
18:54 - Что необходимо успеть ВС России до инаугурации Трампа?
21:30 - Чего стоит ожидать от Трампа на посту президента США?
#Леонков #Россия #РФ #Донбасс #ДНР #Курахово #дамба #ВСУ #армия #фронт #КурскаяОбласть #ракеты #оружие #техника #Украина #Киев #война #НАТО #конфликт #спецоперация #СВО #Европа #ЕС #Запад #ВСРФ #Харьков #Запорожье #Валдай #Путин #президент #река #Днепр #зима #плен #дроны #беспилотник #БПЛА #Трамп #США #история #инаугурация #КНР #Китай #демократы #ЯдерноеОружие
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00:24 - О ситуации на Кураховском направлении;
07:25 - Как ВС России распорядятся своим преимуществом на фронте и где может быть направление главного удара?
12:16 - Хватит ли у российской армии мощностей логистики, чтобы совершать броски на большие расстояния?
14:46 - Что необходимо сделать России для того, чтобы "каскадная тактика" оставалась эффективной?
16:33 - Когда станет понятно, что ВС России господствуют над всей территорией Украины?
18:54 - Что необходимо успеть ВС России до инаугурации Трампа?
21:30 - Чего стоит ожидать от Трампа на посту президента США?
#Леонков #Россия #РФ #Донбасс #ДНР #Курахово #дамба #ВСУ #армия #фронт #КурскаяОбласть #ракеты #оружие #техника #Украина #Киев #война #НАТО #конфликт #спецоперация #СВО #Европа #ЕС #Запад #ВСРФ #Харьков #Запорожье #Валдай #Путин #президент #река #Днепр #зима #плен #дроны #беспилотник #БПЛА #Трамп #США #история #инаугурация #КНР #Китай #демократы #ЯдерноеОружие
ТГ-канал Алексея Леонкова - t.me/apleonkov
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
11:28После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светятКиеву все же придется поступиться частью территорий Киеву, выставив победой сохранение государственности. Именно на эту тему радикал, неонацист и бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко выпустил стрим сразу после встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским