https://ukraina.ru/20241114/1058908769.html

План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне

План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне - 14.11.2024 Украина.ру

План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне

Политическое вошканье, мельтешенье и елозанье представителей так называемых элит на коллективном Западе в последние дни не может не вызывать удивленные возгласы: "Как интересно они там живут, нам так не жить"! Сами себе намечают планы, сами ими очаровываются и сами же негодуют, когда ничего не получается.

2024-11-14T18:06

2024-11-14T18:06

2024-11-14T18:06

владимир путин

владимир зеленский

украина

россия

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дональд трамп

джей ди вэнс

анджей дуда

польша

сергей лавров

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Потому что Бог все равно, как говорится, шельму метит и вносит свои коррективы в насиженные задумки.Например, не успел президент Польши Анджей Дуда полновесно осчастливиться открытием американской базы в Редзиково в 160 километрах от российской Калининградской области, как сразу лишился возможности радостно грозить оттуда россиянам. И Владимиру Путину, разумеется. Лично грозить.Потому что Дуда, оказывается, сам себе же отрезал себе фалангу на среднем пальце. Готовил, видимо, по быстрячку что-то, чтобы отпраздновать возможность ударить по России ракетами, да поторопился, зевнул и отчекрыжил часть перста победителя. А средний палец – это, скажу вам, очень важная и нужная вещь. И издревле, и в геополитических разговорах современных политиков (и не только западных) его по-прежнему считают бесстыдным, позорным, неприличным и, извините, даже срамным. Потому что средний палец или фак – это же известный всем очень неприличный жест, который служит общепринятым требованием заткнуться, оставить в покое или отвязаться.И вот как теперь, скажите на милость, президенту Дуде побеждать и показывать России, что и он, и Польша ее не боятся? Вот то-то же. Или как там в известном анекдоте про пьяного Васю, который со словами "Накося выкуси" сунул скрученные в фигу пальцы под нос крокодилу, а тот, не будь дураком, взял да и выкусил…Но не суть. Не один Дуда в борьбе с Россией пострадал.Вон вновь избранный президент США Дональд Трамп со своим почти таким же вице-президентом Джей Ди Вэнсом тоже хотят победить Россию в будущем, а для начала принудить ее пойти на переговоры с Украиной. О мире или перемирии.Казалось бы, в этом требовании нет ничего предосудительного. Однако лукавство этого западного плана состоит в том, что перемирия или – тем более! – замораживания конфликта в Украине Запад при Трампе собирается, во-первых, достичь методом двойного ультиматума. Украине и России. Но в первую очередь – методом банального обмана России.Как известно, еще прошедшим летом стал известен так называемый "мирный план Трампа-Вэнса", который подтвердил сам этот Вэнс и о котором чуть ранее впервые заговорили два ключевых советника Дональда Трампа — начальники штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства (2017–2021) Кит Келлог и Фред Флейтц.Схематично всё выглядит очень просто. Киеву трамписты говорят: или вы идете на переговоры, или мы прекращаем вам любую помощь, и Россия схарчит вас за считанные дни. Москве же ставят другое условие: или согласие на переговоры, или Запад во главе с США вооружает Украину так, что она воюет с Россией, уже не разбираясь в средствах – наносит удары вглубь России, осуществляет авианалеты на крупные города и все объекты стратегически важной инфраструктуры, в первую очередь, АЭС, нефтепереработку, газохранилища и все трубопроводы, предпринимает массовые и массированные теракты по всей территории России и т. д. и т. п. Чтобы сломать Россию, вызвав в ней хаос и социально-политическую нестабильность.Позже к этим ультиматумам добавились пункты о том, что конфликт замораживается по ныне существующей линии боевого столкновения (ЛБС), где будет создана некая демилитаризированная зона разведения сил, а Украина соглашается обменивать мир на землю и не требовать немедленного вступления в НАТО. Причем американская газета Washington Post недавно написала, что: а) на Западе уже не боятся поднимать эту тему, и считают, что Украина может уступить территории в обмен на гарантии безопасности, б) и среди европейских стран растет поддержка идеи переговоров между Киевом и Москвой по принципу "земля в обмен на мир".И если о позиции Трампа все сказали, что он еще думает о таких подходах и будет все решать, скорее всего, после инаугурации 20 января 2025 года, то Вэнс уже так заявил об этом: "Думаю, что это выглядит так. Трамп садится и говорит русским, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны определить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена".Во-вторых, вот в информполе было запущено сообщение о том, что следующие выборы президента Украины состояться 25 мая 2025 года. И что таким способом Запад-де хочет избавиться от надоевшего (по их классификации "зарвавшегося") ему нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. И это, мол, является первейшим подтверждением того, что все готовы к переговорам.Однако обман Запада об этих переговорах заключается еще в том, что для них, как для танго, нужны двое, а вот Россия уже сказала, что ей не с кем переговариваться в Киеве. То есть что она – не партнер. Потому что все украинские власти – президент, парламент и правительство – нелегитимны, ибо просрочены, срок их пребывания у власти истек по украинским же законам. И, следовательно, что они в таком состоянии и статусе ни подписали бы, все их подписи и договоренности будут дезавуированы будущими законными и легитимными украинскими властями. И уж тем более Россия и знать не хочет о переговорах с военным преступником и пособником терроризма, хотя и просроченным Зеленским.Означает это лишь одно: все разговоры о президентских выборах в Украине в будущем мае – это только стремление Запада выдать желаемое за действительное -- свое желание провести переговоры и остановить невыгодный для него конфликт уже представить, как согласие России. Или же просто приглашение Москве, может быть, тайно обсудить, кого бы та хотела видеть во главе Украины и согласилась сесть с ним за стол переговоров.Но, конечно же, главный обман и возня вокруг переговоров о перемирии (мире) и самого мира состоит в том, что в таким виде, какой предлагает Запад, они (ни мир, ни перемирие, ни даже переговоры о них) России не нужны вовсе. От слова "совсем".И потому, что кто бы ни пришел к власти в Украине из нынешних политиков, все они в той или иной степени являются соучастниками преступлений, совершенных против народов Украины и России. Все политики, кто выступил против войны, в Украине либо зачищены и репрессированы, либо выдавлены за пределы страны. Следовательно, и Западу, и России еще нужно формировать свои правящие команды для будущей Украины. А потом договариваться и о смысле их работы, и о персоналиях.И потому, что у Запада и у России диаметрально противоположные взгляды на будущее Украины, ее статус и поведение. Запад хочет от мира в Украине лишь передышки для перегруппировки сил, чтобы начать войну в недалеком будущем, когда для этого будут средства и возможности. Россия же хочет видеть в Украине, если та в каком-то виде сохранится, не будущий плацдарм и полигон для войны, а безоговорочную гарантию собственной безопасности на этом направлении.То есть в интересах России, чтобы Украина была внеблоковой, нейтральной и забыла о вступлении в НАТО. Запад же хочет приблизить остатки будущей Украины к Альянсу, вооружить их и вновь бросить против России. Вот и вся разница.Вот об этом и должны быть переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров сказал на эту тему: "Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: "Ну вот, что потеряно -- того не вернешь, давайте как-то заморозимся". Давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим. Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже".Но Запад об этом и слышать не хочет: ему нужен обманный Минск-3 и передышка. А России они без надобности.Но самое главное препятствие для западного обмана то, что Россия сейчас побеждает в специальной военной операции (СВО), и ей эти переговоры о чем -либо нужны, как зайцу стоп-сигнал. Если на переговорах не настоят партнеры России по Глобальному югу, которому нужны торговля и сотрудничество, а не войны, то их, переговоров, и не будет, а будет безоговорочная капитуляция неонацистского режима. И обязательно состоится новый трибунал над политическими каннибалами и человеконенавистниками. А значит, над Западом, который в Украине их заказал и выпестовал, вооружил и бросил на войну, а теперь, проигрывая, ноет о мире и пощаде. Что бы там не говорили и не задумывали Трамп, Вэнс и иже с ними.…А тем временем, кроме президента Дуды с его средним пальцем, круто пострадал в сложившейся ситуации еще один небезынтересный персонаж – педик-гей, проукраинский активист и языковой инспектор-"шпрехенфюрер", который в Одессе жаловался на всех, от кого слышал русскую речь. Он также везде клеил наклейки с требованием заменить надписи на русском на украинские. А если не получалось, то шел жаловаться в полицию.Пошел он и в это раз, а его там встретили работники ТЦК, которые забрили и загребли его по мобилизации на фронт. Задержанный начал жаловаться, что у него есть официальный диагноз от психиатра – тревожно-депрессивное расстройство, высокое давление и головокружение, а поэтому должна быть отсрочка и откос от армии. А его все равно повезли в учебную часть под Киев. "В автобусе, который меня везет, все время играет российская музыка. Это треш", – написал он в соцсетях, так и не поняв, что случившееся с ним -- это не треш, а тенденция…Подробнее о других планах Трампа и ситуации, в которой оказалась Украина - в статье Ростислава Ищенко "Главные войны Трампа"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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