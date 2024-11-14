План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне - 14.11.2024 Украина.ру
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План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне
План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне - 14.11.2024 Украина.ру
План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне
Политическое вошканье, мельтешенье и елозанье представителей так называемых элит на коллективном Западе в последние дни не может не вызывать удивленные возгласы: "Как интересно они там живут, нам так не жить"! Сами себе намечают планы, сами ими очаровываются и сами же негодуют, когда ничего не получается.
2024-11-14T18:06
2024-11-14T18:06
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
одесса
дональд трамп
джей ди вэнс
анджей дуда
польша
сергей лавров
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Потому что Бог все равно, как говорится, шельму метит и вносит свои коррективы в насиженные задумки.Например, не успел президент Польши Анджей Дуда полновесно осчастливиться открытием американской базы в Редзиково в 160 километрах от российской Калининградской области, как сразу лишился возможности радостно грозить оттуда россиянам. И Владимиру Путину, разумеется. Лично грозить.Потому что Дуда, оказывается, сам себе же отрезал себе фалангу на среднем пальце. Готовил, видимо, по быстрячку что-то, чтобы отпраздновать возможность ударить по России ракетами, да поторопился, зевнул и отчекрыжил часть перста победителя. А средний палец – это, скажу вам, очень важная и нужная вещь. И издревле, и в геополитических разговорах современных политиков (и не только западных) его по-прежнему считают бесстыдным, позорным, неприличным и, извините, даже срамным. Потому что средний палец или фак – это же известный всем очень неприличный жест, который служит общепринятым требованием заткнуться, оставить в покое или отвязаться.И вот как теперь, скажите на милость, президенту Дуде побеждать и показывать России, что и он, и Польша ее не боятся? Вот то-то же. Или как там в известном анекдоте про пьяного Васю, который со словами "Накося выкуси" сунул скрученные в фигу пальцы под нос крокодилу, а тот, не будь дураком, взял да и выкусил…Но не суть. Не один Дуда в борьбе с Россией пострадал.Вон вновь избранный президент США Дональд Трамп со своим почти таким же вице-президентом Джей Ди Вэнсом тоже хотят победить Россию в будущем, а для начала принудить ее пойти на переговоры с Украиной. О мире или перемирии.Казалось бы, в этом требовании нет ничего предосудительного. Однако лукавство этого западного плана состоит в том, что перемирия или – тем более! – замораживания конфликта в Украине Запад при Трампе собирается, во-первых, достичь методом двойного ультиматума. Украине и России. Но в первую очередь – методом банального обмана России.Как известно, еще прошедшим летом стал известен так называемый "мирный план Трампа-Вэнса", который подтвердил сам этот Вэнс и о котором чуть ранее впервые заговорили два ключевых советника Дональда Трампа — начальники штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства (2017–2021) Кит Келлог и Фред Флейтц.Схематично всё выглядит очень просто. Киеву трамписты говорят: или вы идете на переговоры, или мы прекращаем вам любую помощь, и Россия схарчит вас за считанные дни. Москве же ставят другое условие: или согласие на переговоры, или Запад во главе с США вооружает Украину так, что она воюет с Россией, уже не разбираясь в средствах – наносит удары вглубь России, осуществляет авианалеты на крупные города и все объекты стратегически важной инфраструктуры, в первую очередь, АЭС, нефтепереработку, газохранилища и все трубопроводы, предпринимает массовые и массированные теракты по всей территории России и т. д. и т. п. Чтобы сломать Россию, вызвав в ней хаос и социально-политическую нестабильность.Позже к этим ультиматумам добавились пункты о том, что конфликт замораживается по ныне существующей линии боевого столкновения (ЛБС), где будет создана некая демилитаризированная зона разведения сил, а Украина соглашается обменивать мир на землю и не требовать немедленного вступления в НАТО. Причем американская газета Washington Post недавно написала, что: а) на Западе уже не боятся поднимать эту тему, и считают, что Украина может уступить территории в обмен на гарантии безопасности, б) и среди европейских стран растет поддержка идеи переговоров между Киевом и Москвой по принципу "земля в обмен на мир".И если о позиции Трампа все сказали, что он еще думает о таких подходах и будет все решать, скорее всего, после инаугурации 20 января 2025 года, то Вэнс уже так заявил об этом: "Думаю, что это выглядит так. Трамп садится и говорит русским, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны определить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена".Во-вторых, вот в информполе было запущено сообщение о том, что следующие выборы президента Украины состояться 25 мая 2025 года. И что таким способом Запад-де хочет избавиться от надоевшего (по их классификации "зарвавшегося") ему нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. И это, мол, является первейшим подтверждением того, что все готовы к переговорам.Однако обман Запада об этих переговорах заключается еще в том, что для них, как для танго, нужны двое, а вот Россия уже сказала, что ей не с кем переговариваться в Киеве. То есть что она – не партнер. Потому что все украинские власти – президент, парламент и правительство – нелегитимны, ибо просрочены, срок их пребывания у власти истек по украинским же законам. И, следовательно, что они в таком состоянии и статусе ни подписали бы, все их подписи и договоренности будут дезавуированы будущими законными и легитимными украинскими властями. И уж тем более Россия и знать не хочет о переговорах с военным преступником и пособником терроризма, хотя и просроченным Зеленским.Означает это лишь одно: все разговоры о президентских выборах в Украине в будущем мае – это только стремление Запада выдать желаемое за действительное -- свое желание провести переговоры и остановить невыгодный для него конфликт уже представить, как согласие России. Или же просто приглашение Москве, может быть, тайно обсудить, кого бы та хотела видеть во главе Украины и согласилась сесть с ним за стол переговоров.Но, конечно же, главный обман и возня вокруг переговоров о перемирии (мире) и самого мира состоит в том, что в таким виде, какой предлагает Запад, они (ни мир, ни перемирие, ни даже переговоры о них) России не нужны вовсе. От слова "совсем".И потому, что кто бы ни пришел к власти в Украине из нынешних политиков, все они в той или иной степени являются соучастниками преступлений, совершенных против народов Украины и России. Все политики, кто выступил против войны, в Украине либо зачищены и репрессированы, либо выдавлены за пределы страны. Следовательно, и Западу, и России еще нужно формировать свои правящие команды для будущей Украины. А потом договариваться и о смысле их работы, и о персоналиях.И потому, что у Запада и у России диаметрально противоположные взгляды на будущее Украины, ее статус и поведение. Запад хочет от мира в Украине лишь передышки для перегруппировки сил, чтобы начать войну в недалеком будущем, когда для этого будут средства и возможности. Россия же хочет видеть в Украине, если та в каком-то виде сохранится, не будущий плацдарм и полигон для войны, а безоговорочную гарантию собственной безопасности на этом направлении.То есть в интересах России, чтобы Украина была внеблоковой, нейтральной и забыла о вступлении в НАТО. Запад же хочет приблизить остатки будущей Украины к Альянсу, вооружить их и вновь бросить против России. Вот и вся разница.Вот об этом и должны быть переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров сказал на эту тему: "Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: "Ну вот, что потеряно -- того не вернешь, давайте как-то заморозимся". Давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим. Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже".Но Запад об этом и слышать не хочет: ему нужен обманный Минск-3 и передышка. А России они без надобности.Но самое главное препятствие для западного обмана то, что Россия сейчас побеждает в специальной военной операции (СВО), и ей эти переговоры о чем -либо нужны, как зайцу стоп-сигнал. Если на переговорах не настоят партнеры России по Глобальному югу, которому нужны торговля и сотрудничество, а не войны, то их, переговоров, и не будет, а будет безоговорочная капитуляция неонацистского режима. И обязательно состоится новый трибунал над политическими каннибалами и человеконенавистниками. А значит, над Западом, который в Украине их заказал и выпестовал, вооружил и бросил на войну, а теперь, проигрывая, ноет о мире и пощаде. Что бы там не говорили и не задумывали Трамп, Вэнс и иже с ними.…А тем временем, кроме президента Дуды с его средним пальцем, круто пострадал в сложившейся ситуации еще один небезынтересный персонаж – педик-гей, проукраинский активист и языковой инспектор-"шпрехенфюрер", который в Одессе жаловался на всех, от кого слышал русскую речь. Он также везде клеил наклейки с требованием заменить надписи на русском на украинские. А если не получалось, то шел жаловаться в полицию.Пошел он и в это раз, а его там встретили работники ТЦК, которые забрили и загребли его по мобилизации на фронт. Задержанный начал жаловаться, что у него есть официальный диагноз от психиатра – тревожно-депрессивное расстройство, высокое давление и головокружение, а поэтому должна быть отсрочка и откос от армии. А его все равно повезли в учебную часть под Киев. "В автобусе, который меня везет, все время играет российская музыка. Это треш", – написал он в соцсетях, так и не поняв, что случившееся с ним -- это не треш, а тенденция…Подробнее о других планах Трампа и ситуации, в которой оказалась Украина - в статье Ростислава Ищенко "Главные войны Трампа"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20231006/1049978020.html
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Владимир Скачко
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владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, одесса, дональд трамп, джей ди вэнс, анджей дуда, польша, сергей лавров, переговоры, нато, запад, мнения
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Одесса, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Анджей Дуда, Польша, Сергей Лавров, переговоры, НАТО, Запад, Мнения

План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне

18:06 14.11.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP / Alex Brandon
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Политическое вошканье, мельтешенье и елозанье представителей так называемых элит на коллективном Западе в последние дни не может не вызывать удивленные возгласы: "Как интересно они там живут, нам так не жить"! Сами себе намечают планы, сами ими очаровываются и сами же негодуют, когда ничего не получается.
Потому что Бог все равно, как говорится, шельму метит и вносит свои коррективы в насиженные задумки.
Например, не успел президент Польши Анджей Дуда полновесно осчастливиться открытием американской базы в Редзиково в 160 километрах от российской Калининградской области, как сразу лишился возможности радостно грозить оттуда россиянам. И Владимиру Путину, разумеется. Лично грозить.
Потому что Дуда, оказывается, сам себе же отрезал себе фалангу на среднем пальце. Готовил, видимо, по быстрячку что-то, чтобы отпраздновать возможность ударить по России ракетами, да поторопился, зевнул и отчекрыжил часть перста победителя. А средний палец – это, скажу вам, очень важная и нужная вещь. И издревле, и в геополитических разговорах современных политиков (и не только западных) его по-прежнему считают бесстыдным, позорным, неприличным и, извините, даже срамным. Потому что средний палец или фак – это же известный всем очень неприличный жест, который служит общепринятым требованием заткнуться, оставить в покое или отвязаться.
И вот как теперь, скажите на милость, президенту Дуде побеждать и показывать России, что и он, и Польша ее не боятся? Вот то-то же. Или как там в известном анекдоте про пьяного Васю, который со словами "Накося выкуси" сунул скрученные в фигу пальцы под нос крокодилу, а тот, не будь дураком, взял да и выкусил…
Но не суть. Не один Дуда в борьбе с Россией пострадал.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Вон вновь избранный президент США Дональд Трамп со своим почти таким же вице-президентом Джей Ди Вэнсом тоже хотят победить Россию в будущем, а для начала принудить ее пойти на переговоры с Украиной. О мире или перемирии.
Казалось бы, в этом требовании нет ничего предосудительного. Однако лукавство этого западного плана состоит в том, что перемирия или – тем более! – замораживания конфликта в Украине Запад при Трампе собирается, во-первых, достичь методом двойного ультиматума. Украине и России. Но в первую очередь – методом банального обмана России.
Как известно, еще прошедшим летом стал известен так называемый "мирный план Трампа-Вэнса", который подтвердил сам этот Вэнс и о котором чуть ранее впервые заговорили два ключевых советника Дональда Трампа — начальники штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства (2017–2021) Кит Келлог и Фред Флейтц.
Схематично всё выглядит очень просто. Киеву трамписты говорят: или вы идете на переговоры, или мы прекращаем вам любую помощь, и Россия схарчит вас за считанные дни. Москве же ставят другое условие: или согласие на переговоры, или Запад во главе с США вооружает Украину так, что она воюет с Россией, уже не разбираясь в средствах – наносит удары вглубь России, осуществляет авианалеты на крупные города и все объекты стратегически важной инфраструктуры, в первую очередь, АЭС, нефтепереработку, газохранилища и все трубопроводы, предпринимает массовые и массированные теракты по всей территории России и т. д. и т. п. Чтобы сломать Россию, вызвав в ней хаос и социально-политическую нестабильность.
Позже к этим ультиматумам добавились пункты о том, что конфликт замораживается по ныне существующей линии боевого столкновения (ЛБС), где будет создана некая демилитаризированная зона разведения сил, а Украина соглашается обменивать мир на землю и не требовать немедленного вступления в НАТО. Причем американская газета Washington Post недавно написала, что: а) на Западе уже не боятся поднимать эту тему, и считают, что Украина может уступить территории в обмен на гарантии безопасности, б) и среди европейских стран растет поддержка идеи переговоров между Киевом и Москвой по принципу "земля в обмен на мир".
И если о позиции Трампа все сказали, что он еще думает о таких подходах и будет все решать, скорее всего, после инаугурации 20 января 2025 года, то Вэнс уже так заявил об этом: "Думаю, что это выглядит так. Трамп садится и говорит русским, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны определить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена".
Туск Лукашенко
6 октября 2023, 20:02
Лукашенко: "Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона"Сотрудники МИД Польши уповают на победу оппозиции в своей стране, руководство которой "это полностью подконтрольные холуи Вашингтона", которое "ненавидят немцы". Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Во-вторых, вот в информполе было запущено сообщение о том, что следующие выборы президента Украины состояться 25 мая 2025 года. И что таким способом Запад-де хочет избавиться от надоевшего (по их классификации "зарвавшегося") ему нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. И это, мол, является первейшим подтверждением того, что все готовы к переговорам.
Однако обман Запада об этих переговорах заключается еще в том, что для них, как для танго, нужны двое, а вот Россия уже сказала, что ей не с кем переговариваться в Киеве. То есть что она – не партнер. Потому что все украинские власти – президент, парламент и правительство – нелегитимны, ибо просрочены, срок их пребывания у власти истек по украинским же законам. И, следовательно, что они в таком состоянии и статусе ни подписали бы, все их подписи и договоренности будут дезавуированы будущими законными и легитимными украинскими властями. И уж тем более Россия и знать не хочет о переговорах с военным преступником и пособником терроризма, хотя и просроченным Зеленским.
Означает это лишь одно: все разговоры о президентских выборах в Украине в будущем мае – это только стремление Запада выдать желаемое за действительное -- свое желание провести переговоры и остановить невыгодный для него конфликт уже представить, как согласие России. Или же просто приглашение Москве, может быть, тайно обсудить, кого бы та хотела видеть во главе Украины и согласилась сесть с ним за стол переговоров.
Но, конечно же, главный обман и возня вокруг переговоров о перемирии (мире) и самого мира состоит в том, что в таким виде, какой предлагает Запад, они (ни мир, ни перемирие, ни даже переговоры о них) России не нужны вовсе. От слова "совсем".
И потому, что кто бы ни пришел к власти в Украине из нынешних политиков, все они в той или иной степени являются соучастниками преступлений, совершенных против народов Украины и России. Все политики, кто выступил против войны, в Украине либо зачищены и репрессированы, либо выдавлены за пределы страны. Следовательно, и Западу, и России еще нужно формировать свои правящие команды для будущей Украины. А потом договариваться и о смысле их работы, и о персоналиях.
И потому, что у Запада и у России диаметрально противоположные взгляды на будущее Украины, ее статус и поведение. Запад хочет от мира в Украине лишь передышки для перегруппировки сил, чтобы начать войну в недалеком будущем, когда для этого будут средства и возможности. Россия же хочет видеть в Украине, если та в каком-то виде сохранится, не будущий плацдарм и полигон для войны, а безоговорочную гарантию собственной безопасности на этом направлении.
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
31 октября, 10:42
Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и ХаррисСуществует огромная разница между тем, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис планируют закончить украинский конфликт. Эти различия в основном сводятся к позиции относительно принятия Киева в НАТО. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард
То есть в интересах России, чтобы Украина была внеблоковой, нейтральной и забыла о вступлении в НАТО. Запад же хочет приблизить остатки будущей Украины к Альянсу, вооружить их и вновь бросить против России. Вот и вся разница.
Вот об этом и должны быть переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров сказал на эту тему: "Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: "Ну вот, что потеряно -- того не вернешь, давайте как-то заморозимся". Давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим. Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже".
Но Запад об этом и слышать не хочет: ему нужен обманный Минск-3 и передышка. А России они без надобности.
Но самое главное препятствие для западного обмана то, что Россия сейчас побеждает в специальной военной операции (СВО), и ей эти переговоры о чем -либо нужны, как зайцу стоп-сигнал. Если на переговорах не настоят партнеры России по Глобальному югу, которому нужны торговля и сотрудничество, а не войны, то их, переговоров, и не будет, а будет безоговорочная капитуляция неонацистского режима. И обязательно состоится новый трибунал над политическими каннибалами и человеконенавистниками. А значит, над Западом, который в Украине их заказал и выпестовал, вооружил и бросил на войну, а теперь, проигрывая, ноет о мире и пощаде. Что бы там не говорили и не задумывали Трамп, Вэнс и иже с ними.
…А тем временем, кроме президента Дуды с его средним пальцем, круто пострадал в сложившейся ситуации еще один небезынтересный персонаж – педик-гей, проукраинский активист и языковой инспектор-"шпрехенфюрер", который в Одессе жаловался на всех, от кого слышал русскую речь. Он также везде клеил наклейки с требованием заменить надписи на русском на украинские. А если не получалось, то шел жаловаться в полицию.
Пошел он и в это раз, а его там встретили работники ТЦК, которые забрили и загребли его по мобилизации на фронт. Задержанный начал жаловаться, что у него есть официальный диагноз от психиатра – тревожно-депрессивное расстройство, высокое давление и головокружение, а поэтому должна быть отсрочка и откос от армии. А его все равно повезли в учебную часть под Киев. "В автобусе, который меня везет, все время играет российская музыка. Это треш", – написал он в соцсетях, так и не поняв, что случившееся с ним -- это не треш, а тенденция…
Подробнее о других планах Трампа и ситуации, в которой оказалась Украина - в статье Ростислава Ищенко "Главные войны Трампа"
 
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияОдессаДональд ТрампДжей Ди ВэнсАнджей ДудаПольшаСергей ЛавровпереговорыНАТОЗападМнения
 
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Заголовок открываемого материала
18:06План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне
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