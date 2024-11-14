Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал - 14.11.2024 Украина.ру
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Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал
Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал - 14.11.2024 Украина.ру
Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал
В четверг, 14 ноября, телеграм-канал Mash опубликовал видео, как уже экс-глава Кореневского района Марина Дегтярёва хвастается медалью на встрече с обеспокоенными происходящим в регионе жителями, родственники многих из которых пропали без вести
2024-11-14T15:16
2024-11-14T15:16
новости
курская область
россия
украина
алексей смирнов (губернатор)
роман старовойт
вооруженные силы украины
госдума
ркка
чиновник
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В ролике слышно, как бывшая чиновница рассказывает людям, что вместе с коллегами из других приграничных курских администраций получила награду за "укрепление боевого содружества" и за "вклад в укрепление обороны"."Начнем, конечно же... начнем с медали, которую дали не только мне, а дали всем вам и приграничным районам. И за что...", - пыталась что-то объяснить Дегтярева, но зал ее освистал. Жители района начали вскакивать со своих мест с возгласами о том, как им спасать своих близких и почему эвакуация проходит так плохо. Результат - Дегтярёва снята с должности. При этом не уточняется, осталась ли при ней та самая медаль.Во вторник, 12 ноября, на похожей встрече в отставку отправили главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва, как сообщалось, "за молчание и нежелание идти на контакт с жителями". Народ, присутствовавший на встрече, встретил это решение овациями.Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече, после которой уволили Богачёва, присутствовали губернатор Курской области Алексей Смирнов, а также министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.Также несколько дней назад депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко предложила на Новый год подарить курянам, оставшимся без жилья, памятные фотосессии. По мнению парламентария, это поможет людям поверить в новогоднее чудо.Параллельно со скандалами вокруг Дегтярёвой и Богачёва Российский Красный Крест (РКК) опубликовал информацию, что порядка 1200 курян, пропавших после вторжения ВСУ регион, удалось найти. Из них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий. В организации отметили, что приняли более шести тысяч обращений о розыске людей, с которыми была потеряна связь в курском приграничье. Такую большую цифру в РКК объяснили тем, что одного человека могли искать сразу несколько родственников, знакомых или соседей, однако никто из них не был проигнорирован.В начале ноября депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из регионаОна добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.Другие темы: С нечеловеческой жестокостью: в Чебаркуле на стенд с героями СВО повесили фото убившего мать двоих детей.
https://ukraina.ru/20241112/1058832578.html
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новости, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), роман старовойт, вооруженные силы украины, госдума, ркка, чиновник, скандал
Новости, Курская область, Россия, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Госдума, РККА, чиновник, скандал

Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал

15:16 14.11.2024
 
© MashMash
Mash
© Mash
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В четверг, 14 ноября, телеграм-канал Mash опубликовал видео, как уже экс-глава Кореневского района Марина Дегтярёва хвастается медалью на встрече с обеспокоенными происходящим в регионе жителями, родственники многих из которых пропали без вести
В ролике слышно, как бывшая чиновница рассказывает людям, что вместе с коллегами из других приграничных курских администраций получила награду за "укрепление боевого содружества" и за "вклад в укрепление обороны".
"Начнем, конечно же... начнем с медали, которую дали не только мне, а дали всем вам и приграничным районам. И за что...", - пыталась что-то объяснить Дегтярева, но зал ее освистал.
Жители района начали вскакивать со своих мест с возгласами о том, как им спасать своих близких и почему эвакуация проходит так плохо. Результат - Дегтярёва снята с должности. При этом не уточняется, осталась ли при ней та самая медаль.
© Mash/Telegram
© Mash/Telegram
Во вторник, 12 ноября, на похожей встрече в отставку отправили главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва, как сообщалось, "за молчание и нежелание идти на контакт с жителями". Народ, присутствовавший на встрече, встретил это решение овациями.
"Как оказалось, в тот день чиновник написал заявление по собственному. А уже сегодня его отозвал. В надежде, что под шумок этого никто не заметит", - заострил внимание Mash.
Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече, после которой уволили Богачёва, присутствовали губернатор Курской области Алексей Смирнов, а также министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.
12 ноября, 12:23
Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставкуГлаву Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства области с жителями, передает РИА Новости
Также несколько дней назад депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко предложила на Новый год подарить курянам, оставшимся без жилья, памятные фотосессии. По мнению парламентария, это поможет людям поверить в новогоднее чудо.
Екатерина Харченко - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
8 ноября, 11:33
Депутат Госдумы РФ предложила подарить курянам, потерявшим дома, новогодние фотосессииДепутат Госдумы РФ Екатерина Харченко предложила на Новый год подарить курянам, оставшимся без жилья, памятные фотосессии. По мнению парламентария, это поможет людям поверить в новогоднее чудо. Свою инициативу Харченко разъяснила в своем телеграм-канале
Параллельно со скандалами вокруг Дегтярёвой и Богачёва Российский Красный Крест (РКК) опубликовал информацию, что порядка 1200 курян, пропавших после вторжения ВСУ регион, удалось найти. Из них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.
В организации отметили, что приняли более шести тысяч обращений о розыске людей, с которыми была потеряна связь в курском приграничье. Такую большую цифру в РКК объяснили тем, что одного человека могли искать сразу несколько родственников, знакомых или соседей, однако никто из них не был проигнорирован.
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
26 октября, 14:18
РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской областиРоссийский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, 1088 человек были найдены. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
В начале ноября депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона
Она добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
8 ноября, 12:35
"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской областиВооруженные силы Украины (ВСУ) не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России. В то же время словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой о скором выведении украинских сил из Курской области можно верить
Другие темы: С нечеловеческой жестокостью: в Чебаркуле на стенд с героями СВО повесили фото убившего мать двоих детей.
 
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