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Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине

Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине - 14.11.2024 Украина.ру

Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине

Демилитаризация Украины может стать камнем преткновения между Россией и США при Трампе, считает политолог, американский журналист Майкл Бом.

2024-11-14T19:31

2024-11-14T19:31

2024-11-14T19:34

россия

украина

сша

дональд трамп

илон маск

владимир зеленский

fox news

нато

белый дом

израиль

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В интервью изданию Украина.ру он рассказал, на какие уступки по его мнению России готов пойти Трамп во имя мира на Украине и какие инструменты давления США может использовать против нас.Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, написало 11 ноября издание The Independent.— Майкл, есть конспирологическое мнение среди экспертного сообщества, что демократы сливали выборы. Дескать, США планировали Тихоокеанскую войну руками Трампа, план был разработан и начал осуществляться ещё при Байдене. Может быть у Трампа с демократам вообще была договоренность?— Нет, конечно. Демократы и республиканцы — заклятые враги, и конкуренция в предвыборной кампания между ним шла жестко и беспощадно. "Договорняк" между ними напрочь исключен.Как показали выборы, у Трампа было достаточно широкая поддержка со стороны многих секторов США – и рабочий класс, и, как ни странно, женщины проголосовали за него в рекордном проценте (около 45%); и консерваторы и религиозные американцы, которым надоели перекосы либерализма и ЛГБТ*; и белые, которые против нелегальной иммиграции и сильно беспокоятся о том, что через 15–20 лет они останутся в меньшинстве в США. И даже латиноамериканцы — 41% из них — проголосовали за Трампа!— Как вы можете прокомментировать планирующиеся назначения в новую администрацию Белого дома. В частности, стал ли неожиданным для вас выбор ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны (главы Пентагона)?— Это показывает капризы Трампа. Не секрет, что он тратит очень много времени на просмотр Fox News, хотя у него были, конечно, претензии к редакции, когда он считал, что они недостаточно его поддерживают.В целом же в Fox News находятся единомышленники Трампа, особенно когда Такер Карлсон там работал.Ранее, во время своего первого президентского срока, Трамп достаточно часто обращался к ведущим передач канала, они общались на разные темы. То есть фактически они были его неформальными советниками.Эти журналисты не занимали никакие государственные должности, но Трамп достаточно часто звонил им в частном порядке и получал совет. Поэтому меня не удивляет, что один из них назначен на ключевой пост в администрации Трампа.Хегсет — ястреб и неокон, но тем не менее приверженец политики America first ("Америка на первом месте"). Он поддерживает позицию Трампа, и судя по всему он готов отказаться от базового неоконовского принципа американской гегемонии по всему миру.— Чем обосновано назначение Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ и представителя Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности?— Марко Рубио, которого Трамп вероятнее всего назначит в качестве госсекретаря, тоже из этой когорты.Со всеми ними — аналогичная ситуация. Судя по всему, они также готовы отказаться от своих неоконовских принципов, чтобы не ссориться с Трампом. Все понимают, чем это может закончиться. Они видели, сколько людей было уволено при первом сроке президентства Трампа, когда мнения советников расходились с его принципиальной позицией.В своё время Рубио достаточно жёстко критиковал Россию и поддерживал НАТО. Именно Рубио был соавтором законопроекта в Конгрессе, который запретил бы Трампу выйти из НАТО.Тем не менее я думаю, что это не преграда, что Рубио, если получит пост госсекретаря, прогнётся под Трампа, и все расхождения будет сглаживать. Рубио уже существенно смягчил свою позицию по Украине. Раньше он был поборником военной помощи Украине, а сегодня существенно изменил свою позицию. Сейчас Рубио поддерживает предполагаемый мирный план Трампа по Украине, и порой говорит, что США слишком много денег потратили на Украину.— Илон Маск и Вивек Рамасвами, по словам Трампа, возглавят новый "Департамент эффективности правительства"? В чем будет выражаться их эффективность?— Эффективность по соображениям Маска, думаю, означает ситуацию, когда от него отстанут все регуляторы.У него, конечно, есть личный корыстный интерес в этом назначении из-за исков и штрафов, проблем с разными регуляторами при администрации Байдена. Для Маска сейчас есть отличная возможность освободить себя и свои компании от головной боли.Но это одна составляющая.Маск считает, что чрезмерная регуляция и постоянные проверки в целом являются тормозом не только для его бизнеса, но и для других компаний. Поэтому он хочет сузить полномочия и возможности регулирующих ведомств.— Хорошо это или плохо?— Это хорошо для компаний, они более свободно смогут действовать. Однако эти ведомства выполняют нужную функцию, и не факт, что в целом это будет полезно для США.Маск также хочет сократить федеральный бюджет США на 2 триллиона долларов, или более чем на 1/3! Это, конечно, нереализуемый план. Никто не позволит ему такое сделать. Слишком много людей, включая избирателей Трампа, которые получают пользу от государственных затрат.Также я считаю, что поддержка Трампа со стороны Маска может сыграть с ним злую шутку. Потому что Маск уязвим в Китае, где находятся крупные активы, заводы "Тесла" и другое.Если Трамп, как обещал, введет 60% пошлину против Китая, последний безусловно ответит. Я предполагаю, что Трамп просто шантажирует Китай, который прогнётся под угрозой этой меры.Но если Китай ответит, то это вполне может ударить по американским компаниям, которые являются инвесторами в КНР. Соответственно, это может ударить по интересам Маска в Китае.— То есть интересы Трампа и Маска могут столкнуться на китайском треке?— Да, есть ещё один фактор, который признают все. Это самовлюблённость Трампа, которая цветёт махровым цветом. Он считает себя единственным гением в своей администрации. Трамп любит слабых советников, хочет быть выше всех. Когда появляется другой гений (Маск же всемирно признанный гений и мировая звезда в области бизнеса, инновации и технологий), это чревато расколом или, может быть, ссорой, ревностью, конкуренцией за внимание и славу. Сейчас они поддерживают друг друга, но учтите, что состояние Маска в 40 раз выше, чем у Трампа. Это рано или поздно, может быть поводом для конфликта между ними.— А какие перспективы у Рамасвами?— Он человек не такой величины, как Маск. Рамасвами активный энтузиаст, полностью подчиняется Трампу, хвалит его, будет лояльным к нему. Рамасвами, в отличии от Маска, готов безропотно оставаться в тени у Трампа, а это вполне устраивает последнего.В случае с Китаем это как раз и есть элемент выигрыша и проигрыша одновременно.То есть проигрыш в том плане, что, конечно, Трамп обострит и без того все разногласия, раздрай и противоречия между США и Китаем, касающиеся торговли между ними. Но вместе с тем, Китай может стать выгодоприобретателем от победы Трампа, потому что, скорее всего, он не будет мешать Китаю присоединить Тайвань, если КНР решится на это.Судя по всему, Трамп не склонен выполнять договор между США и Тайванем об американской гарантии безопасности этому острову. Видимо, он не считает, что присоединение Китаем Тайваня нанесет прямой ущерб нацбезопасности США.Самая главная претензия Трампа к Китаю — это не столько тайванский вопрос, сколько грубые китайские нарушения свободной торговли с США, которые, по мнению Трампа, сильно бьют по американскому рабочему классу, чьи голоса он получил на выборах.Поэтому более мягкая позиция Трампа касательно присоединения Тайваня для Китая драгоценный подарок! Уже 75 лет китайцы ждут этого момента.— Вы написали в вашей недавней статье, вышедшей в СМИ, что от победы Трампа одни страны выиграют (Россия, Израиль, Саудовская Аравия, Турция, правые в Европе), а другие проиграют (Украина, Евросоюз, НАТО, Китай, Япония и Южная Корея, Тайвань, Мексика). Ни для кого не секрет, что Трамп является ярым сторонником Израиля, и он скорее всего даст Биньямину Нетаньяху карт-бланш на развязывание военных действий против Ирана. — В этом нет ни капли сомнения.Трамп категорически не хочет продолжать военную поддержку Украине “столько, сколько потребуется”, как делал президент Байден в течение последних четырех лет. Трамп считает такой подход абсолютно ошибочным, бесперспективным и наносящим вред интересам США. Новоизбранный президент США, наоборот, хочет выступить главным миротворцем и инициатором мирного плана по достижению перемирия на Украине. Он благосклонно относится к России, и считает, что она имеет право на свою сферу интересов — при условии, что это не противоречит интересам США. Судя по всему, право России на сферу интересов в ее ближнем зарубежье, по мнению Трампа, не противоречит интересам США. Вообще, он считает, что военный конфликт на Украине — это проблемы Европы, а не Штатов. Но, вместе с тем, Трамп очень хочет стать единственным мировым лидером — тем главным миротворцем, который положил конец украинскому кризису. И потом — получить Нобелевскую премию мира за это.Другое дело, что это вовсе не означает, что Трамп готов слить Украину. Ведь он рассчитывает на то, что какая-то часть Украины останется вне российского контроля и США будут поддерживать ее в виде поставок оружия в том или ином объеме. Военная поддержка Украины является одним из пунктов предполагаемого плана перемирия в администрации Трампа. По крайней мере, вице-президент Вэнс об этом пункте говорил, когда публично описал свое видение мирного план Трампа по Украине.Трамп поддерживает нейтральный статус Украины, что вполне устраивает Россию. Это было одим из главных требований России до начала СВО, и этот пункт, видимо, будет выполнен Трампом и Вэнсом.Вместе с тем, демилитаризация Украины может стать камнем преткновения между Россией и США, Путиным и Трампом. Россия вряд ли согласна на милитаризацию Украины, особенно в виде долгосрочной доставки Киеву американского оружия. Речь идёт об "оборонном пакте". Он напоминает долгосрочный пакт о гарантированной доставке американского оружия, который США и Израиль подписывают каждые 10 лет, и он действует уже около 40 лет. С Израилем объем американской военной помощи дошел до 4 миллиардов в год. Думаю, что Трамп согласится примерно на такой же объем (или чуть меньше) с Украиной — после достижения перемирия. Другой вопрос, согласится ли с этим Россия. Не факт! Тем более, что демилитаризация Украины была ключевой задачей спецоперации (СВО). Такое разногласие вполне может затруднить достижение перемирия на Украине.— Что такого может предложить Трамп России, чего мы сами не можем взять в ближайшие недели или месяцы?— Трамп исходит из того, что переговорный процесс – это торг и компромисс. Он считает, что демилитаризация Украины — это как раз один из пунктов компромисса, на который Россия должна пойтиНо Трамп готов пойти на две уступки России. Во-первых, гарантировать внеблоковый статус Украины. Во-вторых — заморозку конфликта по линии фронта. То есть Трамп отказывается от требований Байдена идти "до победного конца", и так далее.В ответ Трамп будет ожидать какие-то уступки со стороны Владимира Путина. Если президент России скажет "нет" по каждому пункту, тогда вряд ли будет достигнуто перемирие, согласно мирному плану Трампа.У Трампа есть свои пряники и кнуты, чтобы подталкивать Россию к тем компромиссам, которые нужны для достижения перемирия по Украине.Пряники – это прежде всего снятие американских санкций с РФ. Трамп как бизнесмен считает, что санкции весьма ощутимы для России и готов предложить возврат инвестиций, технологий, торговли.Я не знаю, достаточно ли этого "пряника" Владимиру Путину.— В прошлый президентский срок Трамп буквально пытался удушить санкциями Россию. Почему вы уверены, что сейчас он изменит тактику?— Сейчас дело дошло до переговоров, или до возможных переговоров о перемирии. Это совершенно другой этап, другая стадия конфликта, когда дело идет к развязке.Между прочим, по сравнению с санкциями при Байдене, ограничительные меры Трампа во время первого президентского срока можно назвать "детскими". Тогда он был вынужден ввести санкции под давлением — тем более, ему необходимо было отбить негативную репутацию, что он якобы “кремлевский агент”.Если говорить о кнутах, то Трамп может договориться с Саудовской Аравией (с которой у него очень теплые отношения) о том, чтобы обвалить цены на нефть. Это может быть использовано в качестве угрозы для России.Но это маловероятно и, возможно, не произведет эффекта на Владимира Путина, который посчитает это блефом. Хотя это чувствительное место, многие помнят как это повлияло на Советский Союз. Тогда дело дошло, по-моему, до 5 долларов за баррель и в результате СССР оказался чуть ли не банкротом. До сих пор экспорт нефти – это важный финансовый источник для федерального бюджета РФ, и если будет обвал цен на нефть, это, конечно, сильно ощутят в России.Другая угроза – это поддержка Израиля против Ирана и адские санкции. Это плохо для России, потому что это означает ослабление ключевого союзника Москвы на Ближнем Востоке.— А как Трамп будет убеждать Киев идти к перемирию с Россией? Ведь Зеленский зарабатывает на войне огромные деньги.— Здесь никаких сложностей нет, речь идёт, как убедить Москву. А Зеленскому некуда деваться, у Трампа все рычаги влияния на него.Согласно утечкам в СМИ, говорят, если Зеленский не согласен с условиями Трампа, тогда он останется без оружия. Зеленский готов воевать дальше с Россией один на один без американского оружия? Трамп скажет: "Ради Бога, удачи вам"!О том, почему голос африканских государств об Украине и Ближнем Востоке слышен все громче, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Подкуп, мятежи и оружие для Украины. Ирина Абрамова о борьбе США против России в Африке.*Запрещенная в России организация

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