Курское направление: потери ВСУ за сутки составили до 430 военнослужащих и 10 танков - 14.11.2024 Украина.ру
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Курское направление: потери ВСУ за сутки составили до 430 военнослужащих и 10 танков
Курское направление: потери ВСУ за сутки составили до 430 военнослужащих и 10 танков - 14.11.2024 Украина.ру
Курское направление: потери ВСУ за сутки составили до 430 военнослужащих и 10 танков
Разгром формирований ВСУ на территории Курской области продолжается, потери интервентов превысили 32,5 тыс военнослужащих. Об этом 14 ноября сообщило Минобороны РФ.
2024-11-14T20:31
2024-11-14T20:31
новости
курская область
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потери всу
минобороны рф
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За минувшие сутки подразделения российской войсковой группировки "Север" нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.Российской авиацией и артиллерией поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный. Кроме того, авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.Потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении оценены Минобороны РФ в более 32580 военнослужащих, 212 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1165 боевых бронированных машин, 940 автомобилей, 281 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 63 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заверили в российском министерстве.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем: Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал Перспективы СВО представлены в публикации Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине
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новости, курская область, россия, кто, потери всу, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, КТО, потери ВСУ, Минобороны РФ

Курское направление: потери ВСУ за сутки составили до 430 военнослужащих и 10 танков

20:31 14.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Разгром формирований ВСУ на территории Курской области продолжается, потери интервентов превысили 32,5 тыс военнослужащих. Об этом 14 ноября сообщило Минобороны РФ.
За минувшие сутки подразделения российской войсковой группировки "Север" нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.
Российской авиацией и артиллерией поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный. Кроме того, авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожены десять танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Богдана", две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М101",- сказано в официальном сообщении.
Потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении оценены Минобороны РФ в более 32580 военнослужащих, 212 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1165 боевых бронированных машин, 940 автомобилей, 281 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 63 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заверили в российском министерстве.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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