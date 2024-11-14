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Курское направление: потери ВСУ за сутки составили до 430 военнослужащих и 10 танков

Курское направление: потери ВСУ за сутки составили до 430 военнослужащих и 10 танков - 14.11.2024 Украина.ру

Курское направление: потери ВСУ за сутки составили до 430 военнослужащих и 10 танков

Разгром формирований ВСУ на территории Курской области продолжается, потери интервентов превысили 32,5 тыс военнослужащих. Об этом 14 ноября сообщило Минобороны РФ.

2024-11-14T20:31

2024-11-14T20:31

2024-11-14T20:31

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За минувшие сутки подразделения российской войсковой группировки "Север" нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.Российской авиацией и артиллерией поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный. Кроме того, авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.Потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении оценены Минобороны РФ в более 32580 военнослужащих, 212 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1165 боевых бронированных машин, 940 автомобилей, 281 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 63 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заверили в российском министерстве.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем: Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал Перспективы СВО представлены в публикации Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине

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новости, курская область, россия, кто, потери всу, минобороны рф