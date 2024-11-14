https://ukraina.ru/20241114/1058921940.html
Два человека погибли в ЛНР в результате вооруженной агрессии ВФУ
Два человека погибли в ЛНР в результате вооруженной агрессии ВФУ - 14.11.2024 Украина.ру
Два человека погибли в ЛНР в результате вооруженной агрессии ВФУ
Следственный комитет России зафиксировал очередные факты вооруженной агрессии ВФУ в отношении мирного населения ЛНР. Об этом 14 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2024-11-14T20:17
2024-11-14T20:17
2024-11-14T20:17
новости
россия
луганская народная республика
украина
александр бастрыкин
ск рф
лнр
обстрелы
мирные жители
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102149/52/1021495287_0:62:1281:782_1920x0_80_0_0_032ce29d5090fc2da767e86682ce7c40.jpg
Среди таких фактов – гибель мирного жителя в результате артиллерийского обстрела жилого дома в городе Лисичанске. Согласно официальному сообщению, погибший стал жертвой вооружённых формирований Украины.Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Донецке. Он заслушал доклады о фиксации и расследованию преступных действий киевского режима, а также о деятельности подразделений ведомства в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Подробности в публикации В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ Ранее в новостях на эту тему: Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области Мотивация ВФУ представлена в публикации "Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины
россия
луганская народная республика
украина
лнр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102149/52/1021495287_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_f908c5b31d41bdea3730142d6f1c6b6a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, луганская народная республика, украина, александр бастрыкин, ск рф, лнр, обстрелы, мирные жители, всу, военные преступления, новые регионы
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Александр Бастрыкин, СК РФ, ЛНР, обстрелы, мирные жители, ВСУ, Военные преступления, Новые регионы
Два человека погибли в ЛНР в результате вооруженной агрессии ВФУ
Следственный комитет России зафиксировал очередные факты вооруженной агрессии ВФУ в отношении мирного населения ЛНР. Об этом 14 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.