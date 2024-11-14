https://ukraina.ru/20241114/1058921940.html

Два человека погибли в ЛНР в результате вооруженной агрессии ВФУ

Два человека погибли в ЛНР в результате вооруженной агрессии ВФУ - 14.11.2024 Украина.ру

Два человека погибли в ЛНР в результате вооруженной агрессии ВФУ

Следственный комитет России зафиксировал очередные факты вооруженной агрессии ВФУ в отношении мирного населения ЛНР. Об этом 14 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2024-11-14T20:17

2024-11-14T20:17

2024-11-14T20:17

новости

россия

луганская народная республика

украина

александр бастрыкин

ск рф

лнр

обстрелы

мирные жители

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102149/52/1021495287_0:62:1281:782_1920x0_80_0_0_032ce29d5090fc2da767e86682ce7c40.jpg

Среди таких фактов – гибель мирного жителя в результате артиллерийского обстрела жилого дома в городе Лисичанске. Согласно официальному сообщению, погибший стал жертвой вооружённых формирований Украины.Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Донецке. Он заслушал доклады о фиксации и расследованию преступных действий киевского режима, а также о деятельности подразделений ведомства в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Подробности в публикации В отношении военного-политического руководства Украины возбуждено свыше 5,5 тысяч дел - СК РФ Ранее в новостях на эту тему: Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области Мотивация ВФУ представлена в публикации "Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины

россия

луганская народная республика

украина

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, луганская народная республика, украина, александр бастрыкин, ск рф, лнр, обстрелы, мирные жители, всу, военные преступления, новые регионы