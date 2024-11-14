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Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов

Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов - 14.11.2024 Украина.ру

Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов

Насильственной мобилизации на Украине подвергаются сейчас в основном жители небольших населённых пунктов, сёл. Об этом в интервью украинскому телевидению рассказал командир миномётной батареи ВСУ Мирослав Борисенко.

2024-11-14T19:52

2024-11-14T19:52

2024-11-14T19:52

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По его словам, он сейчас командует батареей из "бусифицированных воинов" - то есть тех, кого поймали украинские военкомы, разъезжающие на микроавтобусах ("бусиках"). При этом, заметил Борисенко, дети олигархов и высокопоставленных чиновников процедуре "бусификации" не подвергаются и вряд ли окажутся в зоне боевых действий."Обычно это жители маленьких местечек и сёл. Наверное, более 90%", - сказал Борисенко, характеризуя состав "бусифицированных".Он также отметил, что истории "бусификации" невероятно смешны. Рассказывая об одной из них, Борисенко сообщил, что украинец в поисках работы прибыл по объявлению о найме строителей в Черновицкую область. Там он передал прорабу документы и так был мобилизован – прораб оказался то ли агентом, то ли работником ТЦК (переименованного военкомата).По его мнению, в сельской местности вряд ли остались уклонисты. Таковые прячутся в больших городах – таких, как Днепропетровск, переименованный после госпереворота 2014 года в Днепр."Потому что там негде спрятаться. Уклонисты (в широком смысле) прячутся в городах. Они все остались там, - пояснил он. - Тот, кто прячется от мобилизации, не живёт в землянке, вырытой где-то в лесу. Он не прячется в горах. Он живёт в Киеве, в Одессе и в Днепре".По словам командира миномётной батареи, за время СВО радикально изменился состав мобилизованных. Сам он воюет с 2022 года.Ранее на эту тему: Готовить к войне детей с 5-6 класса. Украинские эксперты и волонтёры о катастрофической ситуации в стране Экспертное мнение об этой проблеме представлено в публикации Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК

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новости, украина, черновицкая область, днепропетровск, всу, мобилизация, военком, сво