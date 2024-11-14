Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов - 14.11.2024 Украина.ру
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Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов
Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов - 14.11.2024 Украина.ру
Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов
Насильственной мобилизации на Украине подвергаются сейчас в основном жители небольших населённых пунктов, сёл. Об этом в интервью украинскому телевидению рассказал командир миномётной батареи ВСУ Мирослав Борисенко.
2024-11-14T19:52
2024-11-14T19:52
новости
украина
черновицкая область
днепропетровск
всу
мобилизация
военком
сво
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По его словам, он сейчас командует батареей из "бусифицированных воинов" - то есть тех, кого поймали украинские военкомы, разъезжающие на микроавтобусах ("бусиках"). При этом, заметил Борисенко, дети олигархов и высокопоставленных чиновников процедуре "бусификации" не подвергаются и вряд ли окажутся в зоне боевых действий."Обычно это жители маленьких местечек и сёл. Наверное, более 90%", - сказал Борисенко, характеризуя состав "бусифицированных".Он также отметил, что истории "бусификации" невероятно смешны. Рассказывая об одной из них, Борисенко сообщил, что украинец в поисках работы прибыл по объявлению о найме строителей в Черновицкую область. Там он передал прорабу документы и так был мобилизован – прораб оказался то ли агентом, то ли работником ТЦК (переименованного военкомата).По его мнению, в сельской местности вряд ли остались уклонисты. Таковые прячутся в больших городах – таких, как Днепропетровск, переименованный после госпереворота 2014 года в Днепр."Потому что там негде спрятаться. Уклонисты (в широком смысле) прячутся в городах. Они все остались там, - пояснил он. - Тот, кто прячется от мобилизации, не живёт в землянке, вырытой где-то в лесу. Он не прячется в горах. Он живёт в Киеве, в Одессе и в Днепре".По словам командира миномётной батареи, за время СВО радикально изменился состав мобилизованных. Сам он воюет с 2022 года.Ранее на эту тему: Готовить к войне детей с 5-6 класса. Украинские эксперты и волонтёры о катастрофической ситуации в стране Экспертное мнение об этой проблеме представлено в публикации Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК
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Новости
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Украина.ру
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новости, украина, черновицкая область, днепропетровск, всу, мобилизация, военком, сво
Новости, Украина, Черновицкая область, Днепропетровск, ВСУ, мобилизация, военком, СВО

Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов

19:52 14.11.2024
 
автомобиль ВСУшника в Одессе
 автомобиль ВСУшника в Одессе
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Насильственной мобилизации на Украине подвергаются сейчас в основном жители небольших населённых пунктов, сёл. Об этом в интервью украинскому телевидению рассказал командир миномётной батареи ВСУ Мирослав Борисенко.
По его словам, он сейчас командует батареей из "бусифицированных воинов" - то есть тех, кого поймали украинские военкомы, разъезжающие на микроавтобусах ("бусиках"). При этом, заметил Борисенко, дети олигархов и высокопоставленных чиновников процедуре "бусификации" не подвергаются и вряд ли окажутся в зоне боевых действий.
"Обычно это жители маленьких местечек и сёл. Наверное, более 90%", - сказал Борисенко, характеризуя состав "бусифицированных".
Он также отметил, что истории "бусификации" невероятно смешны. Рассказывая об одной из них, Борисенко сообщил, что украинец в поисках работы прибыл по объявлению о найме строителей в Черновицкую область. Там он передал прорабу документы и так был мобилизован – прораб оказался то ли агентом, то ли работником ТЦК (переименованного военкомата).
"Истории очень интересные для антропологов. Надеюсь, кто-нибудь о них напишет какие-нибудь диссертации. Как в сёлах есть люди, которые – может быть, чтобы их не мобилизовали, или не знаю, из какой мотивации, но которые тоже работают на ТЦК и доносят на тех, кто прячется, "уклоняется" и так далее", - сказал Борисенко.
По его мнению, в сельской местности вряд ли остались уклонисты. Таковые прячутся в больших городах – таких, как Днепропетровск, переименованный после госпереворота 2014 года в Днепр.
"Потому что там негде спрятаться. Уклонисты (в широком смысле) прячутся в городах. Они все остались там, - пояснил он. - Тот, кто прячется от мобилизации, не живёт в землянке, вырытой где-то в лесу. Он не прячется в горах. Он живёт в Киеве, в Одессе и в Днепре".
По словам командира миномётной батареи, за время СВО радикально изменился состав мобилизованных. Сам он воюет с 2022 года.
"Тот путь, которым мобилизация шла в 2023-2024 годах, он привёл к тому, что сейчас мы имеем чрезвычайно низкое качество человеческого ресурса. Особенно в пехоте, механизированных подразделениях. И это большая проблема", - констатировал украинский командир.
Ранее на эту тему: Готовить к войне детей с 5-6 класса. Украинские эксперты и волонтёры о катастрофической ситуации в стране
Экспертное мнение об этой проблеме представлено в публикации Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК
 
НовостиУкраинаЧерновицкая областьДнепропетровскВСУмобилизациявоенкомСВО
 
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