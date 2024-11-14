Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистов
автомобиль ВСУшника в Одессе
Насильственной мобилизации на Украине подвергаются сейчас в основном жители небольших населённых пунктов, сёл. Об этом в интервью украинскому телевидению рассказал командир миномётной батареи ВСУ Мирослав Борисенко.
По его словам, он сейчас командует батареей из "бусифицированных воинов" - то есть тех, кого поймали украинские военкомы, разъезжающие на микроавтобусах ("бусиках"). При этом, заметил Борисенко, дети олигархов и высокопоставленных чиновников процедуре "бусификации" не подвергаются и вряд ли окажутся в зоне боевых действий.
"Обычно это жители маленьких местечек и сёл. Наверное, более 90%", - сказал Борисенко, характеризуя состав "бусифицированных".
Он также отметил, что истории "бусификации" невероятно смешны. Рассказывая об одной из них, Борисенко сообщил, что украинец в поисках работы прибыл по объявлению о найме строителей в Черновицкую область. Там он передал прорабу документы и так был мобилизован – прораб оказался то ли агентом, то ли работником ТЦК (переименованного военкомата).
"Истории очень интересные для антропологов. Надеюсь, кто-нибудь о них напишет какие-нибудь диссертации. Как в сёлах есть люди, которые – может быть, чтобы их не мобилизовали, или не знаю, из какой мотивации, но которые тоже работают на ТЦК и доносят на тех, кто прячется, "уклоняется" и так далее", - сказал Борисенко.
По его мнению, в сельской местности вряд ли остались уклонисты. Таковые прячутся в больших городах – таких, как Днепропетровск, переименованный после госпереворота 2014 года в Днепр.
По словам командира миномётной батареи, за время СВО радикально изменился состав мобилизованных. Сам он воюет с 2022 года.
"Тот путь, которым мобилизация шла в 2023-2024 годах, он привёл к тому, что сейчас мы имеем чрезвычайно низкое качество человеческого ресурса. Особенно в пехоте, механизированных подразделениях. И это большая проблема", - констатировал украинский командир.
Экспертное мнение об этой проблеме представлено в публикации Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК