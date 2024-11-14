Дубинский отметил год в СИЗО с тортом и обещанием победить Зеленского
© Dubinsky.pro/Telegram
© Dubinsky.pro/Telegram
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, отметил год своей несвободы тортом и зажженной свечой. Соответствующее видео появилось у него в телеграм-канале
"По замыслу Зеленского мне должно быть плохо, я должен плакать, просить его на коленях, чтобы он меня отпустил. Он на мою годовщину в СИЗО даже объявил профессиональный праздник ДБР, который меня сюда закрыл. Но мы его не боимся и сломать нас никому не удастся. Мы победим обязательно", - сказал Дубинский и задул свечу на торте.
Несмотря на нахождение в СИЗО Дубинский продолжает активно критиковать Владимира Зеленского. В частности, на днях депутат заявил, что главарь киевского режима, скорее, доведет Украину до гражданской и ядерной войн, лишь бы не проводить выборы.
В начале ноября Дубинский высмеял заявление Зеленского, пообещавшего южнокорейским СМИ, что вночь избранный президент США Дональд Трамп не сможет остановить войну.
"Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший (так Дубинский саркастично называет Зеленского. - Ред.) не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", - написал заключенный парламентарий.
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В ноябре 2023 года Дубинскому предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: госизмена, а также создании и руководство преступной организацией.
В материалах следствия, в частности, указывается, что Дубинский якобы входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. Украинские силовики даже указали позывной, которым, по их информации, Дубинский в ней пользовался - "Буратино".
13 ноября 2023, 19:09Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит емуМестью и тупой ложью назвал обвинения в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Он считает, что таким образом Офис президента ему мстит за то, что тот "осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского"
Сам депутат заявил, что дело против него полностью сфабриковано руководством Украины и является местью Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику.
"Считаю, что это дело - месть Ермака-Зеленского за данные мною в НАБУ показания об их причастности, и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, и попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко через создание специальной следственной комиссии парламента", - сказал год назад Дубинский и до сих пор продолжает настаивать на этой версии.