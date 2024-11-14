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Дубинский отметил год в СИЗО с тортом и обещанием победить Зеленского

Дубинский отметил год в СИЗО с тортом и обещанием победить Зеленского - 14.11.2024 Украина.ру

Дубинский отметил год в СИЗО с тортом и обещанием победить Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, отметил год своей несвободы тортом и зажженной свечой. Соответствующее видео появилось у него в телеграм-канале

2024-11-14T16:31

2024-11-14T16:31

2024-11-14T16:31

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Несмотря на нахождение в СИЗО Дубинский продолжает активно критиковать Владимира Зеленского. В частности, на днях депутат заявил, что главарь киевского режима, скорее, доведет Украину до гражданской и ядерной войн, лишь бы не проводить выборы.В начале ноября Дубинский высмеял заявление Зеленского, пообещавшего южнокорейским СМИ, что вночь избранный президент США Дональд Трамп не сможет остановить войну."Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший (так Дубинский саркастично называет Зеленского. - Ред.) не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", - написал заключенный парламентарий.Еще раньше Дубинский поднял на смех угрозы Зеленского в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша, поехавшего на БРИКС в Казань, но не посетившего Киев, хотя на Украину его визит и не планировался.В ноябре 2023 года Дубинскому предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: госизмена, а также создании и руководство преступной организацией.В материалах следствия, в частности, указывается, что Дубинский якобы входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. Украинские силовики даже указали позывной, которым, по их информации, Дубинский в ней пользовался - "Буратино".Сам депутат заявил, что дело против него полностью сфабриковано руководством Украины и является местью Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику."Считаю, что это дело - месть Ермака-Зеленского за данные мною в НАБУ показания об их причастности, и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, и попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко через создание специальной следственной комиссии парламента", - сказал год назад Дубинский и до сих пор продолжает настаивать на этой версии.Другие темы: Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборах.

https://ukraina.ru/20241114/1058892650.html

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новости, украина, киев, сша, александр дубинский, владимир зеленский, дональд трамп, сизо, верховная рада, оон