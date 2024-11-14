Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС - 14.11.2024 Украина.ру
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Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС
Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС - 14.11.2024 Украина.ру
Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС
Языковые скандалы вышли за пределы Украины. Одесситка, семья которой сейчас проживает в Германии, привела своего ребенка на курсы украинского, однако этот визит обернулся скандалом: учительница отчитала мать за русский. Соответствующее видео 14 ноября опубликовал телеграм-канал "Курс Одессы"
2024-11-14T16:58
2024-11-14T16:58
новости
украина
германия
ивано-франковск
руслан марцинкив
язык
русский язык
украинский язык
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Автор ролика уточнила, что ее дочь на курсы украинского языка зарегистрировали без согласия родителей, однако было принято все же посещать их, "чтобы не забыть язык". Во время визита украинская учительница, услышав от родительницы русскую речь, закатила истерику.Позже она попыталась повторно поговорить с педагогом, однако та попросту ответила "я вас не розумiю" и заявила, что не будет учить девочку украинскому. Тогда мать пообещала решить этот вопрос с директором.Пока одесситка отстаивала в Германии право своей дочери говорить на нескольких языках, военкомат ее родного города мобилизовал языкового инспектора, терроризировавшего местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Причем произошло это, как пишут СМИ, под российскую песню.Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.Кстати, идея Марцинкива о языковых патрулях напрягла даже "профильного" омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".Другие темы: Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться.
https://ukraina.ru/20241114/1058896181.html
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новости, украина, германия, ивано-франковск, руслан марцинкив, язык, русский язык, украинский язык
Новости, Украина, Германия, Ивано-Франковск, Руслан Марцинкив, язык, Русский язык, украинский язык

Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС

16:58 14.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: украинский язык, украинцы, книги, Украина
Коллаж: украинский язык, украинцы, книги, Украина - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Языковые скандалы вышли за пределы Украины. Одесситка, семья которой сейчас проживает в Германии, привела своего ребенка на курсы украинского, однако этот визит обернулся скандалом: учительница отчитала мать за русский. Соответствующее видео 14 ноября опубликовал телеграм-канал "Курс Одессы"
Автор ролика уточнила, что ее дочь на курсы украинского языка зарегистрировали без согласия родителей, однако было принято все же посещать их, "чтобы не забыть язык". Во время визита украинская учительница, услышав от родительницы русскую речь, закатила истерику.
"А я отвечаю: вообще-то я думала, что чем больше человек знает языков, тем лучше. А мне: ну да, кроме русского. А чем русский хуже, чем немецкий или английский?? Естественно, после такого отношения уперлась и сказала, что на украинский я переходить не буду, а буду разговаривать на русском языке. И тогда она (учительница. - Ред.) начала говорить, чтобы я забрала заявление, и чтобы ребенок не посещал эти уроки, потому что "у нее будут плохие оценки". И это она сказала, даже не проверив знания дочери!" - рассказала одесситка.
Позже она попыталась повторно поговорить с педагогом, однако та попросту ответила "я вас не розумiю" и заявила, что не будет учить девочку украинскому. Тогда мать пообещала решить этот вопрос с директором.
Пока одесситка отстаивала в Германии право своей дочери говорить на нескольких языках, военкомат ее родного города мобилизовал языкового инспектора, терроризировавшего местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Причем произошло это, как пишут СМИ, под российскую песню.
10:57
За что боролся: в Одессе языкового инспектора мобилизовали под российскую музыкуОдесский военкомат мобилизовал языкового инспектора, терроризировавшего местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Об этом сообщило издание "Страна.ua"
Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.
Кулак драка избиение насилие
20 сентября, 15:14
В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украинскиОдин из 74 языковых инспекторов, которые начали работать в Ивано-Франковске накануне, был избит в первый же день работы. Об этом сообщила одна из городских активисток Вера Боклаг
Кстати, идея Марцинкива о языковых патрулях напрягла даже "профильного" омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".
Другие темы: Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться.
 
НовостиУкраинаГерманияИвано-ФранковскРуслан МарцинкивязыкРусский языкукраинский язык
 
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