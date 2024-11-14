https://ukraina.ru/20241114/1058914860.html
Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС
Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС - 14.11.2024 Украина.ру
Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС
Языковые скандалы вышли за пределы Украины. Одесситка, семья которой сейчас проживает в Германии, привела своего ребенка на курсы украинского, однако этот визит обернулся скандалом: учительница отчитала мать за русский. Соответствующее видео 14 ноября опубликовал телеграм-канал "Курс Одессы"
2024-11-14T16:58
2024-11-14T16:58
2024-11-14T16:58
новости
украина
германия
ивано-франковск
руслан марцинкив
язык
русский язык
украинский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058914359_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c1e9795149d1f4706cbfbf89d0892f1.jpg
Автор ролика уточнила, что ее дочь на курсы украинского языка зарегистрировали без согласия родителей, однако было принято все же посещать их, "чтобы не забыть язык". Во время визита украинская учительница, услышав от родительницы русскую речь, закатила истерику.Позже она попыталась повторно поговорить с педагогом, однако та попросту ответила "я вас не розумiю" и заявила, что не будет учить девочку украинскому. Тогда мать пообещала решить этот вопрос с директором.Пока одесситка отстаивала в Германии право своей дочери говорить на нескольких языках, военкомат ее родного города мобилизовал языкового инспектора, терроризировавшего местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Причем произошло это, как пишут СМИ, под российскую песню.Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.Кстати, идея Марцинкива о языковых патрулях напрягла даже "профильного" омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".Другие темы: Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться.
https://ukraina.ru/20241114/1058896181.html
https://ukraina.ru/20240920/1057584018.html
украина
германия
ивано-франковск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058914359_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_a49fe3cd3349d922d857fa7d9a4c22c8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, ивано-франковск, руслан марцинкив, язык, русский язык, украинский язык
Новости, Украина, Германия, Ивано-Франковск, Руслан Марцинкив, язык, Русский язык, украинский язык
Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС
Языковые скандалы вышли за пределы Украины. Одесситка, семья которой сейчас проживает в Германии, привела своего ребенка на курсы украинского, однако этот визит обернулся скандалом: учительница отчитала мать за русский. Соответствующее видео 14 ноября опубликовал телеграм-канал "Курс Одессы"
Автор ролика уточнила, что ее дочь на курсы украинского языка зарегистрировали без согласия родителей, однако было принято все же посещать их, "чтобы не забыть язык". Во время визита украинская учительница, услышав от родительницы русскую речь, закатила истерику.
"А я отвечаю: вообще-то я думала, что чем больше человек знает языков, тем лучше. А мне: ну да, кроме русского. А чем русский хуже, чем немецкий или английский?? Естественно, после такого отношения уперлась и сказала, что на украинский я переходить не буду, а буду разговаривать на русском языке. И тогда она (учительница. - Ред.) начала говорить, чтобы я забрала заявление, и чтобы ребенок не посещал эти уроки, потому что "у нее будут плохие оценки". И это она сказала, даже не проверив знания дочери!" - рассказала одесситка.
Позже она попыталась повторно поговорить с педагогом, однако та попросту ответила "я вас не розумiю" и заявила, что не будет учить девочку украинскому. Тогда мать пообещала решить этот вопрос с директором.
Пока одесситка отстаивала в Германии право своей дочери говорить на нескольких языках, военкомат ее родного города мобилизовал языкового инспектора, терроризировавшего местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Причем произошло это, как пишут СМИ, под российскую песню.
Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив
пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.
Кстати, идея Марцинкива о языковых патрулях напрягла даже "профильного" омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".