https://ukraina.ru/20241114/1058914860.html

Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС

Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС - 14.11.2024 Украина.ру

Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС

Языковые скандалы вышли за пределы Украины. Одесситка, семья которой сейчас проживает в Германии, привела своего ребенка на курсы украинского, однако этот визит обернулся скандалом: учительница отчитала мать за русский. Соответствующее видео 14 ноября опубликовал телеграм-канал "Курс Одессы"

2024-11-14T16:58

2024-11-14T16:58

2024-11-14T16:58

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Автор ролика уточнила, что ее дочь на курсы украинского языка зарегистрировали без согласия родителей, однако было принято все же посещать их, "чтобы не забыть язык". Во время визита украинская учительница, услышав от родительницы русскую речь, закатила истерику.Позже она попыталась повторно поговорить с педагогом, однако та попросту ответила "я вас не розумiю" и заявила, что не будет учить девочку украинскому. Тогда мать пообещала решить этот вопрос с директором.Пока одесситка отстаивала в Германии право своей дочери говорить на нескольких языках, военкомат ее родного города мобилизовал языкового инспектора, терроризировавшего местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Причем произошло это, как пишут СМИ, под российскую песню.Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.Кстати, идея Марцинкива о языковых патрулях напрягла даже "профильного" омбудсмена Тараса Кременя, который заявил, что поддерживает инициативу нужно только правильно назвать "шпрехенфюреров".Другие темы: Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться.

https://ukraina.ru/20241114/1058896181.html

https://ukraina.ru/20240920/1057584018.html

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новости, украина, германия, ивано-франковск, руслан марцинкив, язык, русский язык, украинский язык