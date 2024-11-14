https://ukraina.ru/20241114/1058913135.html

Убийца и вор-рекордсмен с дурными амбициями. Бывший соратник выдал базу про Зеленского

Убийца и вор-рекордсмен с дурными амбициями. Бывший соратник выдал базу про Зеленского - 14.11.2024 Украина.ру

Убийца и вор-рекордсмен с дурными амбициями. Бывший соратник выдал базу про Зеленского

Чудом выбравшийся с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, еще недавно заседавший во фракции "Слуга народа", сегодня активно критикует украинскую власть. В четверг, 14 ноября, он дал интервью RT, в котором рассказал, как Владимир Зеленский сумел украсть больше всех украинских президентов и почему его страна никогда не будет в НАТО

2024-11-14T16:28

2024-11-14T16:28

2024-11-14T16:28

эксклюзив

украина

артем дмитрук

владимир зеленский

курская область

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103315/29/1033152968_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_5911f75c0abc37050535f08478deb2af.jpg.webp

Кто такой ДмитрукДмитрук стал одним из тех политиков-новичков, которые пришли в украинский парламент на волне первоначальной популярности Зеленского в 2019 году. Мощного телосложения, с окладистой бородой представитель Одессы обращал на себя внимание на фоне безликой и бессодержательной массы "слуг народа".В 2021 году его исключили из фракции Зеленского за отказ голосовать за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.С его именем связан ряд громких скандалов. Депутат решил, что настала пора бороться с несправедливостями, делать он это начал в совсем непарламентской манере.В январе 2022 года, например, он вместе с соратниками сорвал сессию одесского горсовета, на которой рассматривались вопросы передела земли. Дмитрук бегал по столам и принимал участие в потасовках, попутно обвиняя местные власти в земельном "дерибане". В октябре 2023 года депутат в компании коллеги по парламенту нагрянул в Киеве в один из мошеннических кол-центров, в результате чего произошла стычка с одним из охранников этого центра. Защитник кол-центра ожидаемо получил на орехи – Дмитрук владеет самбо, боксом и чемпион по паурлифтингу в добавок.Замес возле кол-центра и стал для него в итоге роковым. Пострадавшего охранника объявили "ветераном" боевых действий в Донбассе, а на Дмитрука завели уголовное дело. Сам парламентарий считает, что его преследуют за его позицию, а дело лежало без движения год, про него вспомнили только после критических высказываний депутата про вторжение Украины в Курскую область и про притеснения канонической православной церкви.Дмитрук ожидаемо стал в команде Зеленского лишь временным попутчиком, уж больно разные у них взгляды: одессит неоднократно возлагал цветы к мемориалу жертв 2 мая, организовывал мероприятия в честь Дня Победы, высказывался против запрета русского языка.После того, как власти решили "закрыть" Дмитрука, он летом этого года сумел выехать из страны через Молдавию в Великобританию. История получилась практически детективная. По его словам, его семью хотели выкрасть, а сам он улизнул буквально за день до того, как ему собирались предъявить обвинение.Теперь Дмитрук находится в Европе. На Украине его объявили в международный розыск. Суд Лондона начал рассматривать дело о его экстрадиции на родину, однако процесс скорее всего затянется не на один год.Поддержка Зеленского была ошибкойКак рассказал бывший "слуга народа" журналистам RT, Зеленский планировал физически устранить его, было две попытки убийства. Дмитрук рассказал, что киевский режим воспользовался российской военной спецоперацией для сведения счетов со своими политическими оппонентами.Депутат утверждает, что за первые дни СВО были убиты многие украинские политические деятели."Знаете, как говорят, война все спишет. И для Зеленского, и для [главы Офиса президента Андрея] Ермака это было хорошее время избавиться от политических оппонентов, от оппозиции. И я тоже был в этом списке", - заявил он.Комментируя свою прошлую поддержку Зеленского, Дмитрук пояснил, что пять лет назад он, как и многие, поверил в лозунги, с которыми во власть шел будущий глава государства. В частности, о неразделении народа страны, дружбе с соседями. На деле очень быстро выяснилось, что все это было обманом."Это была наша ошибка. Мы ошиблись, мы это осознали", - сказал украинский парламентарий.Решение выйти из партии Зеленского он принял после того, как президентская команда стала озвучивать антироссийские и антибелорусские тезисы."Я не хотел, чтобы граждане Украины ассоциировали меня уже тогда с этим преступным режимом", - заявил Дмитрук.Геноцид украинцев руками ЗеленскогоДмитрук уверен, то, что делает правящий режим с Украиной, с ее народом – это геноцид. Боевые действия позволяют властям страны продолжать такую политику, добавил он."Пока идет война, украинский народ вынужден терпеть власть Зеленского", - отметил депутат.По его словам, Зеленский не забывает и о собственном кармане. С каждой госструктуры ему и его Офису отстегивают десятки миллионов долларов, утверждает он.По Одесской области, которую Дмитрук представлял в парламенте, Зеленский имеет в месяц порядка 10-15 млн долларов. Свою "таксу" исправно платят и территориальные центры комплектования, в просторечии военкоматы: доходы с них варьируются от 2 до 4 млрд долларов в год.Нападение на Курскую областьДмитрук раскритиковал украинское руководство за нападение на Курскую область. Ранее он уже высказывался об ошибочности такого шага.В октябре он рассказал, что рядовые военнослужащие ВСУ уже не понимают, за что они воюют и пребывают в демотивированном состоянии. Все они понимают, отметил депутат Рады, что "Курск – это верная смерть" для них.В беседе с RT Дмитрук заявил, что вся эта авантюра Украины в Курской области – "исключительно амбиции Зеленского, тупые, дурные, неправильные"."Это очередное преступное решение, которое будет записано в будущие уголовные дела господина Зеленского", - заявил он.Никакого НАТОПо мнению Дмитрука, Украине нечего делать в НАТО, страна должна иметь нейтральный статус и сохранить свою самостоятельность. Все разговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс запускаются исключительно в пропагандистских целях, подчеркнул политик."[Это] информационные вирусы, которые нужно запускать для того, чтобы граждане во что-то верили... Они хоть и зарабатывают кровавые деньги, уничтожают Украину, но они и сами понимают, что никакого НАТО никогда не будет", - сказал Дмитрук.Судя по реакции украинских националистов, интервью опального парламентария российскому СМИ попало в цель. Наиболее кровожадные комментаторы в соцсетях в очередной раз продемонстрировали свою сущность, призвав к расправе над Дмитруком.О том, куда Владимир Зеленский завел Украину - в материале издания Украина.ру "Зеленая деспотия" ведет к катастрофе. Украинские эксперты о "Зеленском-супергерое", уничтожившем страну.

https://ukraina.ru/20241113/1058844754.html

украина

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, курская область, нато