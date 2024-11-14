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Как создаются "котлы". Тактические приемы российской армии и опыт минувших войн

Как создаются "котлы". Тактические приемы российской армии и опыт минувших войн - 14.11.2024 Украина.ру

Как создаются "котлы". Тактические приемы российской армии и опыт минувших войн

В военной терминологии термин "котёл" — это ситуация, когда силы и средства противника оказываются в полном окружении и лишены возможности для манёвра, снабжения и эвакуации.

2024-11-14T18:58

2024-11-14T18:58

2024-11-14T18:59

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Проще говоря, создание "котла" — это окружение большой группировки противника для последующего взятия его в плен или уничтожения. Когда говорят о "котле", то подразумевается большая группа вражеских солдат на относительно большой территории. Речь в этом случае идёт не об окружении окопа или здания, где находится противник. Тут, скорее, речь о городах или даже районах области.История войн знала достаточно много примеров окружения противника, классический из которых — битва при Каннах. Однако это следствие маневра во время сражения, что не очень применимо к современным реалиям. Средневековая война состояла из осад, только правильнее их называть военными блокадами, и это отдельный вид военных операций.Котлы в современном понимании на войне появились вследствие развития двух факторов: появления быстрых способов перемещения войск и перехода от войны группами к войне фронтами. Первые предпосылки к появлению стратегии формирования котлов появились с ростом численности армий в XIX веке и развитием средств перемещения войск, тогда это были железные дороги. Родилась теория и практика концентрического наступления, когда одна армия разделялась на несколько, так как дорожная или железнодорожная сеть уже не справлялась с эффективной переброской такого количества войск. Потому разделенная армия к месту потенциальной битвы добиралась разными дорогами, сходясь в одной точке для генерального сражения.То есть, чтобы совершить операцию по окружению, требуется иметь скорость движения войск, превосходящую скорость движения тех, кого будут окружать. Первый серьезный толчок в этом направлении дало появление железных дорог, что при определенных условиях обеспечило такую стратегическую возможность.Второй толчок операциям на окружение противника дало появление двигателей внутреннего сгорания, что позволило создать на базе автотранспорта моторизованную пехоту уже после Первой мировой войны. А она, в свою очередь, позволила развить идею танков до самостоятельного рода войск, а не средства поддержки пехоты. В итоге появилась стратегия блицкрига, или же стратегия глубокой наступательной операции, то есть маневренная война в современном ее понимании достигла своего пика. Ну и параллельно с развитием средств доставки войск к месту боя развивались средства разведки и связи, которые тоже являются необходимым элементом маневренной войны.Еще один важный элемент, сделавший стратегию окружения массовой, — это появление сплошного фронта, что произошло лишь в XX веке. При переходе к войне фронт на фронт генеральные сражения ушли в прошлое, а война стала состоять из серий наступательных и оборонительных операций, часто очень растянутых во времени, каждая из которых ставит своей целью изменение линии фронта или недопущение такого изменения. В результате фронт может принимать форму выступов, что и создает удобные предпосылки для формирования котлов, когда в окружение попадает лишь отдельная часть войск противника вследствие или удара в основание этого выступа, или использования выступа как плацдарма для удара в тыл.Однако стратегия ведения боя на окружение противника требует очень высокой квалификации командования на каждом этапе, от планирования до оперативного управления, от взаимодействия до логистики. Требуется обеспечить взаимодействие множества соединений и родов войск, наладить работу тыла. Например, стратегия блицкрига предполагала прорыв обороны с помощью пехоты и артиллерии, а затем ввод в уже совершенный прорыв танковых армий (у немцев во время второй мировой они назывались группами), основная задача которых состояла как раз в марше к узлам управления и коммуникации, а не наступлении на укрепленные оборонительные позиции. Также танки не должны были воевать с танками, почти, как и рыцарская кавалерия не должна была воевать с рыцарской кавалерией. За танками шла моторизованная пехота, которая могла поддерживать такой же темп продвижения, в чем и было главное новшество. Над всем этим летали самолеты-разведчики, поддерживалась связь по радио. А для снабжения прорывающихся частей организовывалась "панцерштрассе": главная логистическая артерия, которая не должна была заниматься другими частями, чтобы не ограничивать пропускную способность и не уничтожать дорожное покрытие.Во-вторых, опять же из стратегии, стоит напомнить, что формирование котла приводит к появлению двух фронтов: внутреннего и внешнего. И расстояние между ними должно быть хотя бы больше дальности полета FPV-дрона, чтобы в кольце окружения была хоть какая-то логистика и там можно было создать нужную плотность войск.Важно понимать, что для окружения недостаточно завести в параллельный будущим окруженцам взвод штурмовиков, объявить о создании котла и выдвинуть ультиматум о сдаче в плен. Кольцо окружения нужно насытить достаточным количеством войск, чтобы они могли сдержать попытку прорыва как изнутри, так и снаружи, причем одновременно. И понятно, что никакой взвод или даже рота в необорудованной посадке не удержит идущий на прорыв батальон, особенно если ему еще и помогут огнем с внешнего фронта.Пример десятилетней давности, времён так называемой АТО — "Иловайский котёл". 19 августа 2014 года на Донбассе развернулись ожесточённые бои за небольшой городок Иловайск, к востоку от Донецка. В сражениях погибли сотни человек. В Киеве рассчитывали взять населённый пункт ко Дню независимости страны — 24 августа. Сделать это не удалось, и в последующие два дня группировка добровольческих батальонов попала в окружение. Попытки войск вырваться из "котла" привели к самым многочисленным потерям в период так называемой АТО.Другой пример — "Дебальцевский котёл". Сотни погибших и раненых, десятки единиц сожженной бронетехники, тонны боеприпасов, сданных без боя, и рухнувшая "ниже плинтуса" репутация. 18 февраля 2015 года вооруженные силы Донецкой народной республики завершили разгром частей ВСУ, зажатых в кольцо в районе города Дебальцево. Войскам ДНР удалось полностью захватить плацдарм, который Киев планировал использовать для развития наступления вглубь территории противника. Более свежий пример (из СВО) — "Мариупольский котёл", который был создан практически в самом начале специальной военной операции и затем разделился на несколько более мелких котлов.Российские военные изменили тактику ведения боевых действий в зоне СВО. Теперь бои ведутся не так, как в начале спецоперации. От фронтальных лобовых ударов, чреватых серьезными потерями, мы перешли к тактике организации котлов, значительно менее затратных и гораздо более эффективных. Трудности и неудачи в ходе спецоперации научили наших военных учитывать последствия совершенных ошибок, признавать их, анализировать и делать соответствующие выводы.Говоря о тактических приемах, успешно использованных Россией на Украине, стоит вспомнить, как 80 лет назад Красная армия сражалась в тяжелейших условиях, в результате чего и появились эти приёмы. Благодаря им удаётся эффективно воевать и сегодня. Прежде всего, классика военной истории – это тактика создания котлов и уничтожения в них противника. Особое значение она приобрела в ходе Великой Отечественной войны. Одним из крупнейших котлов, в который Красная армия загнала противника, был Минский котёл, в который попало 105 тысяч немцев.В годы Великой Отечественной войны Красная армия была ограничена в возможностях и ночные операции почти не совершались, да и ударные воздушные силы, необходимые для таких действий, привлекались реже. Однако в военной истории навсегда останется пример лётчика Виктора Талалихина, совершившего один из первых ночных воздушных таранов.Если рассматривать хронику событий с начала спецоперации, можно увидеть, что Минобороны РФ регулярно докладывает о ночных огневых налётах на позиции ВСУ, в ходе которых противник теряет живую силу и военную технику. Рейды российских "Ночных охотников", вертолётов Ка-52 и Ми-28НМ, позволяют пресекать любые попытки перегруппироваться под покровом ночи. Используется тактика ослепления противника и маневрирования вместо "атаки в лоб".Российские военные действуют при активной поддержке артиллерии. Последовательное нанесение огневых ударов в виде коротких огневых налётов по нескольким целям парализует действия противника. Такая тактика привела к тому, что потери со стороны России были сведены к минимуму, а украинская сторона практически лишилась возможности действовать без опасения получить ответный удар.Далее, ещё во время ВОВ Красная армия экспериментировала со штурмовыми батальонами и батальонами прорыва. Небольшие мобильные подразделения выгодно смотрелись на фоне мобилизованных полков, которым требовалось больше времени и усилий для подготовки наступления. В ходе зимне-весеннего наступления 1945 года, приведшего Красную армию к полной победе, батальонно-тактические группы использовались особенно часто.Ныне этот прием снова получил актуальность уже в ходе специальной военной операции. Батальонно-тактическая группа (БТГ) — это комбинирование подразделений или частей в единый кулак, предназначенный для выполнения конкретной боевой задачи. Тактическая группа создаётся временно и имеет "плавающий штат". Благодаря использованию БТГ даже малые силы способны нанести врагу большой урон.Наконец, в ходе СВО желаемые результаты дает массированное использование российской армией авиации, высокоточных ракет и боеприпасов, БПЛА, дальнобойной артиллерии, РСЗО и противотанковых средств. Но из-за массированных поставок западного оружия и оборудования в пожарном порядке все новых оборонительных рубежей, сейчас в Донбассе сложилась непростая для российской армии ситуация. ВСУ используют концепцию Восточного вала, которую в своё время применяли гитлеровские войска. Зеленский перенял эту концепцию полностью. Это Северодонецк, Лисичанск, Соледар, Артёмовск, он же Бахмут. А ещё Макеевка, Авдеевка – и так до Угледара. Эта линия создавалась восемь лет и состояла из мощнейших укреплений. Лисичанск, Северодонецк, Авдеевку, Соледар, Угледар мы взяли. Сейчас нужно проламывать эту линию обороны дальше.Основной целью создания "котла", как уже было сказано, является полное уничтожение или захват вражеских сил с минимальными потерями для окруживших войск. Это достигается путём координированного наступления с нескольких сторон, что позволяет замкнуть "кольцо" вокруг противника. Часто такая тактика сопровождается интенсивными артиллерийскими и авиационными ударами, чтобы ослабить боеспособность окружённых войск."Котёл" — это один из самых мощных инструментов в арсенале военных стратегов, который позволяет добиться решающего преимущества в сражении. Однако применение этой тактики требует высокого уровня координации и профессионализма командования, так как малейшая ошибка может привести к краху всей операции. В условиях современного ведения войны "котлы" остаются актуальным и крайне опасным явлением, определяя исход множества конфликтов по всему миру.Сейчас ВСУ находятся в оперативном окружении в районе населенного пункта Курахово. Как справедливо считают военные специалисты, потеря контроля над Курахово будет означать для Украины окончательную потерю всего южного Донбасса. Под Курахово назревает немалый по своим масштабам „котел “для украинской армии. ВСУ, лишенные нормальной ротации, не могут удержать рубежи, оборона разваливается.ВС РФ продвигаются на этом участке фронта, пытаясь обойти населенный пункт с флангов. В настоящее время российские войска атакуют город с трех направлений — с востока, севера и юга. Также они стремятся "перерезать" основные трассы снабжения украинских формирований в Курахово. Причем, в Офисе президента и командование ВСУ это понимают, Курахово давно слили и сейчас стремятся всеми силами удержать Покровск.И под Купянском (Харьковская область) созданы два очага блокирования украинских группировок общей численностью 15 тыс. человек. Украинские войска прижаты к водохранилищу и практически заблокированы. На этом направлении группировка противника охвачена с севера, востока и юга, а на западе упирается в берег водохранилища. В этом районе блокированы десять бригад ВСУ, а также вспомогательные части, включая беспилотные.Как показывает ход боевых действий летом и осенью текущего года, такая тактика приносит ощутимые результаты, способствует нашим войскам прочно владеть оперативно-тактической инициативой и развивать наступательные действия по всему фронту.О том, как в ходе боевых действий используется беспилортная аиация - в статье Геннадия Алёхина Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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