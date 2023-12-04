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Арсений Яценюк, биография

Арсений Яценюк, биография - 04.12.2023 Украина.ру

Арсений Яценюк, биография

Бывший премьер-министр Украины

2023-12-04T16:31

2023-12-04T16:31

2023-12-04T16:32

биография

яценюк

украина

верховная рада

премьер-министр

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Детство и образованиеАрсений родился 22 мая 1974 года в Черновцах на Украине. Он рос в интеллектуальной семье, родители стремились привить ему любовь к литературе, истории, культуре. Учился Арсений в специализированной английской школе № 9 имени Панаса Мирного, которую закончил в 1991 году с серебряной медалью.Затем поступил на юридический факультет в Черновицкий национальный университет на правоведа, диплом защищал на английском языке. На военной кафедре вуза Яценюк получил специальность "артиллерист-разведчик", является капитаном запаса.Образование продолжил в Черновицком торгово-экономическом институте Киевского национального торгово-экономического университета, который закончил в 2001 году по специальности "Учет и аудит". Через три года Яценюк стал кандидатом экономических наук после успешной защиты диссертации на тему "Организация системы банковского надзора и регулирования в Украине".КарьераБудучи еще студентом, Яценюк вместе с сыном губернатора Черновицкой области Валентином Гнатышиным в 1992 году открывает юридическую фирму. Благодаря должности директора юрфирмы, Яценюк заводит полезные знакомства, в том числе с представителями украинской политики.С января 1998 года по август 2001-го Арсений устраивается консультантом кредитного департамента в главный офис Акционерного почтово-пенсионного банка Аваль. За годы работы он вырастает до заместителя председателя.В политику Яценюк уходит в 2001 году, когда ему предлагают занять пост министра экономики в Крыму. Через два года политик отправляется в столицу Украины и становится первым заместителем главы Национального банка Украины Сергея Тигипко, являвшегося соратником экс-президента Украины Виктора Януковича. В 2005 году Яценюк попадает в команду Василия Цушко и занимает должность вице-губернатора Одесской области.Через год все украинское правительство отправляют в отставку, однако в сентябре того же года Яценюк получает должность заместителя главы секретариата президента Украины Виктора Ющенко. Кроме того, отдельными указами президент назначил его членом совета Нацбанка Украины и членом наблюдательных советов государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка. А также поручил осуществление контроля над соблюдением конституционных прав граждан и законодательства в деятельности СБУ.Несмотря на отсутствие дипломатического опыта, в 2007 году Яценюк назначен министром иностранных дел Украины и становится членом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Чуть меньше чем через год его отправляют в отставку. Арсений получает должность председателя Верховной Рады на год.Далее он открывает политблок "Фронт перемен", благодаря которому набирает определенную популярность среди избирателей. И в 2009 году Яценюк выдвигает свою кандидатуру на пост президента, но занимает лишь 4-е место. Виктор Янукович, ставший тогда президентом, предлагает Арсению занять должность премьер-министра, но тот отказывается из-за нежелания работать в команде с коммунистами.Яценюк объединяется с Тимошенко в 2012 году и создает совет "Объединенной оппозиции", чтобы общим списком участвовать в президентских выборах. В таком формате на парламентских выборах представители совета заняли всего лишь 101 место. Впоследствии Яценюк стал главой политического совета фракции "Батькивщина" Тимошенко.Премьер-министрВо время Евромайдана, который начался в Киеве в 2013 году, Арсений вместе с Олегом Тягнибоком и Виталием Кличко организовал свое координационное движение против действующих властей страны. В конце января Виктор Янукович, чтобы остановить массовые беспорядки, предлагает Яценюку занять пост премьер-министра, но он отказывается. Возглавляет правительство Арсений после отстранения Януковича: 26 февраля на площади Независимости в Киеве во время многотысячного митинга выдвигается его кандидатура, а на следующий день Верховная Рада одобряет ее. Назначение подписал врио президента Александр Турчинов.24 июля 2014 года Яценюк заявляет о своей отставке, но не набирает нужного количества голосов в Раде о недоверии к нему. В августе этого же года выходит из блока "Батькивщина". С 10 сентября 2014 года становится председателем политического совета партии "Народный фронт". В сентябре же Яценюк выступает с инициативой создать на границе с Россией систему оборонительных сооружений, проект назвали "Стена". Планировалось, что длина стены будет 2 тысячи километров с защитой из противотанковых рвов, вышек и сигнализации. В итоге конструкция была похожа на старый дачный забор из древесины, быстро пришедший в негодность. В августе 2016 года даже возбудили уголовное дело по фактам злоупотреблений при строительстве укрепительных сооружений на границе с Россией. Генеральная прокуратура Украины обнаружила хищения на 1,8 миллиона гривен (почти 4,5 миллиона рублей). В следующем году по этому делу даже были задержаны 8 человек, но еще через год расследование было завершено.Пост премьер-министра возвращается к Яценюку 27 ноября 2014 года. А в феврале 2016 года Верховная Рада выражает неудовлетворение работой кабинета Яценюка. В связи с таким давлением Арсений заявляет о своей отставке 10 апреля 2016 года и Рада поддерживает это решение. Однако свое постановление о неудовлетворительной работе правительства Яценюка отменяет.Сейчас Арсений председательствует в Киевском форуме безопасности и руководит фондом "Открой Украину".РодителиРодители Арсения – педагоги. Мать – Мария Григорьевна – работала учительницей французского языка в одной из черновицких школ. А отец – Петр Иванович – был заместителем декана исторического факультета Черновицкого национального университета.У Арсения также есть старшая сестра Алина, которая замужем за американцем, живет в Калифорнии и воспитывает двух детей.Отношения и детиЖеной Арсения в 1999 году стала Терезия Гур, взявшая фамилию мужа. Она старше его на 4 года. Знакомство произошло в банке "Аваль", где они работали тогда вместе. Терезия является руководителем наблюдательного совета фонда "Открой Украину", который принадлежит мужу.У пары есть дочки Кристина 1999 года рождения и София 2004 года. Младшая принимала участие в вокальном шоу "Голос. Дети" в 2015 году.Интересные факты:1. Яценюк заочно арестован в России еще в 2017 году и даже объявлен в международный розыск. Это связано с появлением информации, что в молодости Арсений воевал в Чечне и был причастен к убийству российских солдат.2. Арсений стал героем многих мемов из-за своей внешности и манеры поведения, а в народе получил кличку "Сеня Кролик". На одном из митингов ведущий Алексей Дурнев даже вручил ему морковку как символ президентской власти Яценюка.

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биография, яценюк, украина, верховная рада, премьер-министр