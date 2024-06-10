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НАТОвская стратегия воздушного наступления. Чем ответим

НАТОвская стратегия воздушного наступления. Чем ответим - 10.06.2024 Украина.ру

НАТОвская стратегия воздушного наступления. Чем ответим

После отмашки со стороны Пентагона и ряда стран НАТО на применение ракет и бомб западного производства по территории приграничных регионов России, ситуация на линии боевого соприкосновения коренным образом не изменилась.

2024-06-10T05:58

2024-06-10T05:58

2024-06-10T06:54

россия

украина

брянская область

вооруженные силы украины

нато

ввс

f-16

миг-29

су-24

эксклюзив

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Зато участились обстрелы и ракетные атаки по новым территориям России, а также в сторону граничащих с Украиной Белгородской, Курской, Брянской областей. На мой взгляд, англосаксы приступили к осуществлению наступательной воздушной стратегии.Она базируется на одном ключевом базисе – русская военная машина неповоротлива, имеет огромную силу инерции и не способна быстро сгенерировать в ответ на новые условия, а когда, наконец, русские проснутся и возьмутся исправлять ситуацию, главный ресурс, который сегодня на их стороне, - время будет уже упущено, ВСУ переживут лето, а к осени военная поддержка союзников усилится ещё ощутимее и война окончательно перейдёт в стадию бесконечного кровавого болота, для преодоления которого России придётся уже переходить на уровень тотальной войны – с миллионной мобилизацией и полной перестройкой страны на военный лад. При этом российское военно-политическое руководство, скорее всего, (как считают американцы) не решится и пойдёт на переговоры на американских условиях. Собственно, это всё тот же план, с которым американцы начали войну против России в феврале 2022 года, только "упакованный" уже не в обёртку военного её разгрома, а в обещание безвыходной войны на истощение.Авторитетные аналитики и военные эксперты справедливо считают, что подобная стратегия американцев имеет существенные изъяны. Прежде всего, в ограниченности привлекаемых ресурсов. В ближайшие два месяца ВВС Украины не смогут получить больше 30 истребителей F-16. ПВО Украины пополнят, в лучшем случае 4-6 зенитно-ракетных дивизионов разных типов. А ударная группировка высокоточных РСЗО насчитывает до 50 систем.Безусловно, под опытным командованием это серьёзная сила, но не та, которая способна коренным образом повлиять на ситуацию, особенно, если противник – Россия окажется к ней готова. Очевидно, что эффективность применения истребителей F-16 напрямую зависит от того, смогут ВСУ подавить наши дальнобойные ЗРК или нет. В первом случае они смогут вплотную подобраться к линии фронта и начать охоту на наши истребители бомбардировщики, во втором те сами окажутся под ударом наших ЗРК (зенитно-ракетных комплексов).И отсюда следует первый и главный практический вывод – нам необходимо прикрыть наши системы ПВО! Причём, не только активными средствами – эшелонирования другими ЗРК, но и чисто физически. Американские "ATACAMS", например, имеют кассетную боевую часть - это их сила – они накрывают большую территорию, но это же их слабость – осколочные гранаты, которыми начинены боеголовки, имеют ограниченную бронепробиваемость - 950 суббоеприпасов, каждый из которых при взрыве даёт осколки, поражающие цели в радиусе 15 метров. Фактически, осколочные гранаты. Для небронированной техники они серьёзная угроза, но даже лёгкая броня способна от них защитить. Во Вьетнаме наши зенитчики прикрывали кабины управления связками с бамбуком, который эффективно защищал их от ранних аналогов американских кассетных бомб. Сегодня другое время, и создать за кратчайшее время защитные "покрывала" для машин, входящих в состав ЗРК, способных выдерживать попадания осколков дело одного решения. Нами накоплен огромный опыт создания и бронежилетов, и различных защитных элементов. Теперь нам нужны "бронежилеты" для наших ЗРК!Кроме того, очевидно, что в состав частей ПВО – ЗРВ, РТВ необходимо срочно вводить инженерные подразделения, которые будут способны быстро создавать хорошо оборудованные в инженерном плане позиции, основные, запасные и ложные, а также их умело маскировать. Если потребуется, то перебросить в состав наших зенитно-ракетных полков и радиотехнических батальонов инженерные подразделения из других регионов России.Промышленность просто обязана немедленно начать производство быстровозводимых каркасных укрытий, имеющих коэффициент защиты обеспечивающий прикрытие от осколков, а при усилении их щебнем – от самонаводящихся суббоеприпасов типа ВАТ (Brilliant Anti-Tank), что почти полностью "обнулит" боевую эффективность передаваемых ВСУ ракет.Франция заявила о своих планах в том, что она передаст несколько истребителей "Mirage-2000". Как и F-16 "Мираж" самолёт 70х годов. Сами французы с него пересаживаются на Dassault Rafale, а списанные самолеты продают Украине и прочим странам. Как и F-16 это однодвигательный самолет, со всеми достоинствами и недостатками любого однодвигательного самолета. Как и у F-16 главное и основное его достоинство — это его цена.Как и с F-16 сразу встанет вопрос, где найти украинских летчиков и технарей, знающих французский язык. Научить ему их и уже потом за "какие-то 5-6 месяцев" переучить летать на доселе и близко незнакомой машине, пусть и старого образца.Никто не хочет передавать ВСУ лучшее. Никто не хочет передавать украинским ВВС самые современные самолёты, как собственно и самое современное вооружение. Наш ближайший самолёт по характеристикам к обоим этим самолётам, это МиГ-29.Основная задача у всех истребителей подобного класса это завоевание превосходства в воздухе, над территорией действий наземных сил. Все остальные задачи, включая нанесение ударов любыми видами боеприпасов по наземным целям второстепенны.При этом, несмотря на то, что МиГ-29 клепались в огромных количествах, со стороны ВСУ по статистике они используются как платформа для запуска авиационных средств поражения небольшой массы. Это ракеты "Воздух-РЛС" и планирующие бомбы. В воздушные бои с нашими истребителями, даже на доработанных МИГах, украинские летчики выходить не торопятся.Участь "Миражей", как и F-16 при поставках в тех микроскопических количествах, что до сих пор не дали Украине будет такая же. Удары по земле. Но вот наши Су-34, Су-24, Су-25 и конечно вертолёты надо от этой авиации прикрывать.Теперь - об авиационной составляющей.С самого начала специальной военной операции выяснилось, что у нас слишком мало авиации ПВО, "заточенной" на борьбу со средствами воздушного нападения - крылатыми ракетами и БПЛА. То есть истребитель ещё есть - уникальный МиГ-31, специально создававшийся для борьбы с крылатыми ракетами и имеющий выдающиеся характеристики в поиске, обнаружении и уничтожении маловысотных, малоразмерных целей, причём, на фоне земли, но тактика их применения утрачена, как и вся система применения авиации ПВО. А главное - сами эти истребители теперь существуют в виде "россыпи", рассредоченные по множеству аэродромов, хотя именно сведение их в боевые группы обеспечивает их эффективность. Достаточно сказать, что одно звено Миг-31, выстроенное фронтом обеспечивает контроль воздушного пространства полосой больше 400 километров, причём, на предельно малых высотах и на фоне земли!Очевидно, что возникла необходимость восстанавливать авиацию ПВО как "длинную руку" ПВО, способную быстро наращивать боевые возможности на любом направлении и прикрывать с воздуха наши военные и экономические объекты от крылатых ракет и БПЛА. Необходимо сосредоточение оставшихся истребителей МиГ-31 на юго-западном и северо-западном направлении и формирование из них полноценных "формаций" ПВО с классической вертикалью боевого управления - КП, пункты наведения, объединёнными единой АСУ с высокой скоростью обработки информации и наведения. Причем АСУ эти стоят там уже много лет, но не включались, примерно, столько же!В состав частей ПВО необходимо вводить подразделения РЭБ, "заточенные" на противодействия современным средствам воздушного нападения противника. И, конечно, тренировать расчёты действовать в условиях угрозы ракетных ударов.Наши ПВО должны стать полноценным родом войск, который способен вести борьбу против самого современного и умелого противника. Сегодняшнее их "подчинённое" положение в составе ВКС ставит их в неравные условия с врагом!Точнее, к тому, как мы можем уверенно не только защищаться от воздушных ударов противника, но и сами, в свою очередь, начнем охоту за его средствами воздушного нападения?Если в разведывательно-информационном пространстве противник нас еще превосходит, то в средствах поражения - у него сегодня системные проблемы. ВСУ просто не имеют достаточного арсенала для комплексного поражения выявленных разведкой целей. На стратегическую глубину - далее 500 км в распоряжении ВСУ есть лишь тихоходные БПЛА, причём, в ограниченном количестве, на оперативную глубину ВСУ используют арсенал крылатых ракет Storm Shadow, SCALP-EG, БПЛА различных типов, некоторое количество, полученных от бывших стран варшавского договора ОТРК "Точка У" и, с недавнего времени, ОТРК ATACAM, но их количество так же ограничено, на тактическом уровне ВСУ используют американские РСЗО HIMARS и MARS. При этом, крылатые ракеты Storm Shadow, SCALP-EG запускаются с самолётов, число которых ограничивается сегодня, примерно, 10 - 14 носителями (советские фронтовые бомбардировщики Су-24) и максимальный залп до сего дня не превышал 12 ракет.Наиболее современным оружием в арсенале ВСУ являются американские РСЗО HIMARS и MARS, которые используют целый арсенал высокоточных снарядов и ракет дальностью от 70 до 300 километров. И именно они сегодня доставляют нам большинство проблем. Сегодня в составе ВСУ действует до десяти батарей (по 6 машин в каждой) этих РСЗО. И борьба с ними является первоочередной задачей нашего командования.Нейтрализовав их, или максимально ослабив, мы сможем, фактически, сломать наконечник копья новой американской стратегии.Для этого нам, в составе воюющей группировки, необходимо создать специальное межвидовое соединении "охотников за РСЗО", "заточенное" на поиске, выявлении и уничтожении РСЗО. Слабостью HIMARS является то, что ракет ATACAM M39A, M57 и М57Е1 с дальностью 300 км в распоряжении ВСУ есть строго ограниченное количество. Каждая такая ракета стоит от 1 миллиона (М39А) до 4 (M57 и М57Е1) миллионов долларов, и в арсенале США их сегодня насчитывается до 600 ракет М-39А и до 1200 ракет M57 и М57Е1. Сегодня американская компания Локхид Мартин, производящая эти ракеты, нарастила производство этих ракет до 12 в месяц, что явно недостаточно для полноценного пополнения арсеналов. Понятно, что Украина получит лишь небольшую часть этих ракет – до 120 – 150 за полгода. Для использования же большей части своего арсенала им приходится выдвигаться к линии фронта на дальность 30-40 км.Президент России впервые допустил отправку нашего оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие Украине (а точнее – применяют это оружие по нашей стране). Иными словами, тем силам, которые состоят в конфликте с Америкой и странами НАТО.Это весьма существенное изменение нашей внешней политики. Ведь как рассуждают янки и их европейские подопечные: мы имеем право передавать любое оружие Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут. Иными словами, мы будем уничтожать вас всеми возможными способами, но никто не смеет поставлять русским оружие, технику, прочее имущество для защиты страны. Такое решение Верховного Главнокомандующего существенно повлияет на военно-геополитическую ситуацию, в первую очередь, в зоне проведения СВО.Более подробно о том, что происходило на минувшей неделе на фронтах спецоперации - в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России

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россия, украина, брянская область, вооруженные силы украины, нато, ввс, f-16, миг-29, су-24, эксклюзив