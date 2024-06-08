https://ukraina.ru/20240608/1055558156.html

Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России

Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России - 08.06.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России

Основные боевые действия на линии фронта развернулись в эти дни на Харьковском направлении и в районе Часова Яра (Донбасс), на других участках линии боевого соприкосновения они приобрели позиционный характер.

2024-06-08T07:14

2024-06-08T07:14

2024-06-08T07:14

россия

украина

волчанск

владимир зеленский

александр сырский

владимир путин

вооруженные силы украины

генштаб

нато

с-300

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"Потеря Волчанска, как и Часова Яра, обернется для Украины большими проблемами в преддверии „саммита мира “в Швейцарии", — считает один из немногих профессиональных и авторитетных военных экспертов, украинский полковник в отставке Олег Стариков. По его словам, у Украины есть два участка, которые ни в коем случае сдавать нельзя, — это Часов Яр и Волчанск. Взятие Волчанска позволит российской армии выйти в тыл купянской группировки ВСУ и отрезать украинские силы на востоке Харьковской области. А вот потеря Часова Яра приведет к разделению группировки украинской армии в Донбассе на две части и позволит армии РФ развить наступление как на север, так и на юг.Помимо военных рисков, на Украине думают и о потере политической репутации в случае сдачи ряда городов в Харьковской области. Киевский режим сейчас, накануне совещания в Швейцарии, будет бросать все свои силы на оборону Волчанска. С таким же упорством ВСУ цеплялись за Мариуполь, Артемовск, Авдеевку, другие города с целью доказать, что украинская армия что-то из себя представляет стоящее и достойна получить дополнительную военную помощь. И ради этого киевский режим бросал на бессмысленные штурмы своих солдат, которые массово гибли именно из-за имиджа горстки людей во главе с главным „полководцем “Зеленским.Командование ВСУ собрало под Волчанском крупную группировку и, с высокой долей вероятности, решится нанести здесь контрудар. Вот уже пять суток противник активно атакует, пытаясь выбить наши части из Волчанска. Цель очевидна - "освобождение" Волчанска станет крупной пиар - победой Киева, а именно такие "победы" способны уверенно противостоять России и даже наносить ей чувствительные удары.Киев так много поставил на этот "наступ", что уже на третий день укро-СМИ и укропропагандисты начали заваливать информационное пространство победными реляциями о продвижении украинской армии и почти полном освобождении Волчанска.В реале всё с точностью наоборот! Несмотря на ввод в бой своих бригад с других направлений, ВСУ в Волчанске топчутся на месте и даже теряют территорию. Мастерство российских штурмовых отрядов на порядок превосходит украинскую подготовку. ВСУ несут тяжёлые потери и уже совершенно очевидно, что контратаки ощутимого эффекта не дают, просто "стачивает" украинские резервы.Ещё, примерно, пять суток ВСУ могут пытаться атаковать на этом участке, после чего будут вынуждены перейти к обороне. Но, исходя из предыдущего опыта, и теории военного искусства необходимо учитывать, что обычно любое наступление имеет два направления - основное и второстепенное. В сентябре 2022 года, в ходе контрнаступления ВСУ, "выстрелило" именно второстепенное Харьковское направление, после неудачи под Херсоном.Учитывая высокую мобильность ВСУ необходимо со всем вниманием отслеживать эти перемещения. Пока Сырский задействовал лишь половину накопленных на этом направлении резервов и от него директивно требуют успех к началу саммита. Подвести своего покровителя он не может. Поэтому, с большой вероятностью, он будет пытаться продолжать "наступ".Российская армия привычной тактикой наступления давит ВСУ в Волчанске и Липцах. Продвижение порой составляет по 300 метров в сутки, но это именно движение вперед.Собственно, а почему именно Волчанск? Этот небольшой городок, как говорят на самой Украине, "местечко", находится в десяти километрах от границы с Белгородской областью. Наравне с Липцами он входит в ту "санитарную зону", которую обозначил президент РФ Владимир Путин, — отсюда ВСУ обстреливали российскую территорию, в том числе ракетами западного производства, и устраивали диверсионные вылазки.Важно выдавить противника на максимальную дальность в Харьковской области, отодвинуть боевиков от границы, а также парализовать все логистические маршруты, по которым ВСУ получают подкрепление и боеприпасы. Пока получается, пусть медленно, но уверенно.Сейчас российская армия, в том числе подразделения "Бесстрашных", штурмуют территорию Агрегатного завода, который ВСУ превратили в хорошо укрепленный пункт обороны. Продвижение армии РФ зафиксировано и на востоке города в частном секторе. Захватили, закрепились, пошли дальше.На Липцевском направлении "Северные" выбивают противника в лесополосе юго-восточнее поселка Глубокое и прорывают очаговую линию обороны 42-й отдельной механизированной бригады на высоте вдоль Травянского водохранилища. Это позволит взять под контроль трассу на Липцы, куда противник уже не может осуществлять подвоз боеприпасов.Основная задача сейчас у нашей армии заключается именно в выматывании противника, уничтожении его основных сил как в личном составе, так и в технике. Сам Волчанск считается прямым направлением на Харьков, до которого порядка 70 километров по шоссе.Волчанск российская армия освободит в любом случае, это видно и по началу операции, но вот спешить не будет. Не заглядывая в секреты нашего Генштаба, можно предположить, что выход на Волчанск не является стратегической задачей по освобождению Харьковской области. Здесь мы на самом деле вполне неплохо уничтожали противника и со своей территории, нанося по нему ракетные и артиллерийские удары, подавляя позиции, откуда обстреливалась наша территория.То есть решительная и сиюминутная победа нам не нужна. А вот как отвлекающий маневр выход российских войск к Волчанску сработал. По сути, Волчанск сейчас представляется такой ловушкой-заманухой для ВСУ, „волчьим капканом “, в котором украинская армия застрянет в бессмысленной обороне. И, загнанная, как волки под красные флажки, погрязнет здесь в очередных „мясных штурмах “. Ну а мы, скорее всего, продвинемся на других направлениях. Но и Волчанск не оставим.За минувшие дни воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах на востоке Украины — в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. В Харькове громыхало особенно сильно — вой сирен здесь звучит регулярно, а взрывы с последующей детонацией не утихают. Били российские ракеты целенаправленно — по складам боеприпасов, которые ВСУ маскируют в заброшенных объектах.Украинские военные используют под места хранения боеприпасов заброшенные производственные помещения или здания городской инфраструктуры, откуда выселили людей. Так было и с развлекательным центром "Дача" на окраине Харькова, который использовался как склад боеприпасов и место временной дислокации подразделений ВСУ. А вот артиллерийские и ракетные позиции устраивают в городских кварталах, в надежде, что сюда не прилетят российские ракеты.Ещё одним местом нанесения ракетно-бомбового удара, который зафиксировали местные подпольщики, стал пригород Дергачи, где также расположены украинские военные позиции. Прилёт туда был особенно мощным. Били по местам нахождения ракетных площадок. Можно обратить внимание на такой нюанс, что удары пришлись в конкретное время — вечером в 19:40 и утром в 3:50. Как раз в то время, когда украинские военные выкатили ракетные установки для произведения пусков. Работа российской армии шла на упреждение — в считанные минуты. Украинские военные сейчас выгнали из Дергачей даже местных полицейских, чтобы избежать "утечек" информации.Избирательность российских ударов оценили и сами жители Харькова. По данным от харьковчан, особой паники в городе нет. Нервничают в большей степени украинские военные и иностранные наемники, которые прячутся в убежищах. Да, в городе есть проблемы с электричеством и газом, при этом на улицах люди чувствуют себя в безопасности. В центре Харькова не взорвалась ни одна российская ракета. Визжат от страха в большей степени националисты, боевики теробороны, и сотрудники ТЦК.Говоря о том, чего добиваются американцы, накачивая Украину дальнобойным вооружением и провоцируя ее на удары по российским территориям в границах 2014 года, очевидно, что в Вашингтоне уже поняли, что никакой военной победы над Россией не будет. Украина медленно сползает к краю, за которым военная и политическая катастрофа неизбежна. На глазах теряются остатки государственного суверенитета.Зеленский и его команда уже превратились в колониальную администрацию, которая только транслирует указания метрополии и удерживает под контролем население. Промышленности фактически не осталось. Энергетика разрушена. Потери огромны. Рассчитывать в этих условиях на какое-то военное чудо - безумие!Какое-то время Запад уповал на план повторения с Россией ситуации с Германией в Первой мировой войне - война на истощение, которая должна была, как в 1918 году Германию, поставить Россию перед перспективой полного истощения и краха. Но из этого плана не вышло ничего. Ресурсы России 2024 несравнимы с ресурсами Германии 1918-го, которая, истощив к этому времени людские резервы, была просто не способна дальше вести войну. Сегодня все наоборот - Украина стремительно катится к демографической катастрофе, проводя тотальную мобилизацию, а Россия уверенно наращивает поток добровольцев, укрепляет армию и развивает промышленность.На что же тогда рассчитывают американцы? Есть две задачи, которые очевидны экспертам. И обе они находятся за горизонтом окончания войны.Задача-минимум и задача-максимум. Начну с последней. Для США, после российско-украинской войны, стратегически крайне важно вывести Россию за рамки современного международного сообщества, превратить ее в "страну-изгоя", вторую Северную Корею, лишить ее большинства союзников. Оборвать ее внешнеполитические и экономические связи, что позволит резко затормозить темпы ее развития, не допустить в обозримой перспективе ее переход к новому технологическому укладу и, как следствие, обеспечить стратегическое превосходство Америки и Запада на следующем витке геополитического противостояния через пятнадцать-двадцать лет.Идеальный план для осуществления этого - спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия на территории Украины или одной из стран Европы. Очевидно, что применение ядерного оружия впервые после Второй мировой войны станет прецедентом в мировых масштабах, и государство, его применившее, станет в глазах мирового сообщества страной, переступившей все мыслимые запреты и ограничения, растабуировавшей ядерное оружие и выпустившей ядерного джинна из бутылки. Очевидно, что при наличии самого мощного в мире информационно-пропагандистского аппарата США смогут демонизировать Россию до уровня исчадия ада и организуют ее полную блокаду, подавив и продавив всех ее союзников. Такой итог войны станет безусловной геополитической победой Америки.Задача-минимум - не допустить военного поражения Украины, заставить Россию отказаться от планов ее военного разгрома, сесть за стол переговоров и повторить здесь "корейский вариант" заморозки войны на неопределенный срок, зафиксировав новую "холодную войну" в Европе на следующие 25-30 лет - срок, достаточный для подготовки реванша.Для реализации этого плана необходимо поставить Российскую Федерацию перед перспективой бесконечной войны, в которой Запад будет все время поднимать ставки, - фактически тот же план войны на истощение, но растянутый на куда более длительный срок. И разрешение неограниченно использовать дальнобойное западное вооружение для ударов вглубь России, и появление западных военных контингентов на территории Украины - это вполне очевидные намеки русским - "Мы не отступим!"Однако уязвимость у этого плана вполне очевидна. Всем понятно, что так называемая война на истощение истощит Украину намного раньше, чем начнет хоть как-то сказываться на России. И прежде всего истощит человеческие ресурсы Киева. Уже сегодня набор в армию на Украине идет исключительно с помощью репрессивного аппарата и принуждения, уклонистов - сотни тысяч. И, при наличии у России политической воли идти в этом противостоянии до конца, шансов завершить войну на своих условиях у Запада точно нет, а у Украины - тем более.Новая стратегия воздушного наступления на Россию уже очевидна. С помощью натовских и американских средств разведки выявляется точная дислокация наших "дальних" средств ПВО типа С-300(400) в полосе фронта, после чего по ним наносится комбинированный удар украинскими БПЛА, ракетами "Хаймарс" и "АТАКАМС". Наряд сил таков, чтобы гарантированно "перегрузить" наш ЗРК и после истощения боезапаса накрыть его позиции сверхзвуковыми кассетными "АТАКАМС".Стратегия очевидна. "Выбить" российские "дальние" ЗРК, оттеснить их от фронта и, тем самым, расчистить небо для ввода в бой украинских F-16, которые смогут подтянуться к фронту и под управлением самолетов ДРЛО ASC 890, начать охоту за нашими носителями бомб с УМПК и КАБов фронтовыми бомбардировщиками Су-34 - противопоставить которым сегодня ВСУ просто нечего. Одновременно с этой задачей "Хаймарсы" и "АТАКАМС" наносят удары по другим стратегическим целям - аэродромам, КП, складам и т.п. Очевидно, что разрабатывали эту стратегию в американских штабах и это следующий этап "войны на истощение", которую американцы провозгласили ещё прошлой осенью, и вот уже девять месяцев пытаются нащупать рабочий алгоритм её выполнения. До этого особого успеха достичь им не удавалось. Но сейчас возникла реальная угроза того, что враг может серьёзно осложнить нашу боевую работу.Противостоять этому можно только созданием мощных, эшелонированных, хорошо защищенных в инженерном отношении узлов ПВО, которые гарантированно смогут отражать такие массовые налёты. Конечно, необходимо вести непрерывную охоту на "Хаймарсы", превратившиеся в основное высокоточное дальнобойное оружие ВСУ. Отдельная задача - воздействие на средства разведки США и НАТО, которые, по факту, стали прямыми участниками войны против России.Комбинированные ракетно-бомбовые удары противник применяет по Белгородскому региону. Задействованы все виды и типы ракетно-бомбового вооружения, кроме АТАКАМС. Их противник применил в пятницу по жилым кварталам Луганска. А на Белгородчине сирены воздушной и ракетной опасности раздаются по несколько раз в день. Средства ПВО поражает воздушные цели противника.Об особенностях спецоперации и о том, как российские чиновники невольно становятся тормозом в развитии военного дела в России - в интервью Михаила Поликарпова: России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ

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