https://ukraina.ru/20240610/1055569247.html

Надо выбивать резервы: эксперт объяснил, почему еще не взят Волчанск и не рухнул фронт в Красногоровке

Надо выбивать резервы: эксперт объяснил, почему еще не взят Волчанск и не рухнул фронт в Красногоровке - 10.06.2024 Украина.ру

Надо выбивать резервы: эксперт объяснил, почему еще не взят Волчанск и не рухнул фронт в Красногоровке

Масштабный успех ВС РФ будет возможен только в том случае, если у Украины совсем не останется войск для купирования всех ударов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-06-10T04:40

2024-06-10T04:40

2024-06-10T04:40

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Сначала оборона ВСУ в Красногоровке начала сыпаться, российские военные освободили до 60% города. Но окончательно фронт противника не рухнул ровно по той же причине, по которой еще не взят Волчанск – украинское командование перекинуло туда подкрепление. Мы не раз говорили про то, насколько важно выбивать эти резервы, рассказал эксперт.Масштабный успех ВС РФ будет возможен только в том случае, если у Украины совсем не останется войск для купирования всех ударов. Если она будет вынуждена затыкать только "приоритетные дыры" в своей обороне, добавил он.По его мнению, это "нудная, опасная и неблагодарная работа". Ее плоды не видны сразу, на этом невозможно и нельзя "попиариться". Но российские военные продолжат ее решать шаг за шагом, отметил журналист.Если бы бойцы достигли тех же результатов, что сейчас, не за год, а за месяц, результат этой работы был бы заметнее. Но таковы реалии современной войны. Мы до сих пор живем представлениями о Второй мировой войне, забывая о существовании сверхразведки, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО том, почему FPV-дроны важны, но не имеют решающего значения на поле боя можно узнать из интервью Михаила Поликарпова: России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ

https://ukraina.ru/20240609/1055557496.html

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