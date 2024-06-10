Это очень удобные районы: эксперт предположил, на каком участке бойцы могут нанести три главных удара
Участок фронта Константиновка — Дзержинск — Угледар очень хорош тем, что на нем можно нанести два или три главных удара. Этому способствует сама местность. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Пока наступательные действия ВС РФ носят локальный характер. Для этого задействованы относительно небольшие соединения. Задача ВС РФ состоит в том, чтобы к тому моменту, как мы будем наносить главный удар, у ВСУ было как можно меньше резервов, чтобы его парировать, рассказал эксперт.
"Чем хорош участок фронта Константиновка — Дзержинск — Угледар? Тем, что на нем можно нанести два или три главных удара в любом месте. Этому способствует сама местность. Там равнины, постепенно переходящие в высоты. Это очень удобные районы для боевых действий", - добавил журналист.
Городская застройка в условиях СВО — это привлекательная часть ландшафта и для ВС РФ, и для противника. Большое количество дронов вынуждает искать защиты, поэтому все стараются спрятаться в любую застройку, где можно укрыться не только от дронов, но даже от снарядов и бомб, отметил Измайлов.
Угледар важен для удара в районе Времевки и Великой Новоселки, потому что оттуда самый короткий путь в Запорожскую область. А что касается освобождения Донбасса, то удары по ВСУ со стороны Красногоровки, Нетайлово и Очеретино также очень интересны, резюмировал собеседник издания.
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