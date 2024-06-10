Это очень удобные районы: эксперт предположил, на каком участке бойцы могут нанести три главных удара - 10.06.2024 Украина.ру
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Это очень удобные районы: эксперт предположил, на каком участке бойцы могут нанести три главных удара
Это очень удобные районы: эксперт предположил, на каком участке бойцы могут нанести три главных удара - 10.06.2024 Украина.ру
Это очень удобные районы: эксперт предположил, на каком участке бойцы могут нанести три главных удара
Участок фронта Константиновка — Дзержинск — Угледар очень хорош тем, что на нем можно нанести два или три главных удара. Этому способствует сама местность. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-06-10T04:30
2024-06-10T04:30
новости
россия
угледар
запорожская область
олег измайлов
сво
донбасс
дроны
удары
вс рф
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Пока наступательные действия ВС РФ носят локальный характер. Для этого задействованы относительно небольшие соединения. Задача ВС РФ состоит в том, чтобы к тому моменту, как мы будем наносить главный удар, у ВСУ было как можно меньше резервов, чтобы его парировать, рассказал эксперт.Городская застройка в условиях СВО — это привлекательная часть ландшафта и для ВС РФ, и для противника. Большое количество дронов вынуждает искать защиты, поэтому все стараются спрятаться в любую застройку, где можно укрыться не только от дронов, но даже от снарядов и бомб, отметил Измайлов.Угледар важен для удара в районе Времевки и Великой Новоселки, потому что оттуда самый короткий путь в Запорожскую область. А что касается освобождения Донбасса, то удары по ВСУ со стороны Красногоровки, Нетайлово и Очеретино также очень интересны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО том, насколько эффективно используют беспилотники военнослужащие Украины и чем опасны "Птицы Мадяра" — в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами
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россия
угледар
запорожская область
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новости, россия, угледар, запорожская область, олег измайлов, сво, донбасс, дроны, удары, вс рф
Новости, Россия, Угледар, Запорожская область, Олег Измайлов, СВО, Донбасс, дроны, удары, ВС РФ

Это очень удобные районы: эксперт предположил, на каком участке бойцы могут нанести три главных удара

04:30 10.06.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Торнадо-Г" в южном секторе СВО
Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Участок фронта Константиновка — Дзержинск — Угледар очень хорош тем, что на нем можно нанести два или три главных удара. Этому способствует сама местность. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Пока наступательные действия ВС РФ носят локальный характер. Для этого задействованы относительно небольшие соединения. Задача ВС РФ состоит в том, чтобы к тому моменту, как мы будем наносить главный удар, у ВСУ было как можно меньше резервов, чтобы его парировать, рассказал эксперт.
"Чем хорош участок фронта Константиновка — Дзержинск — Угледар? Тем, что на нем можно нанести два или три главных удара в любом месте. Этому способствует сама местность. Там равнины, постепенно переходящие в высоты. Это очень удобные районы для боевых действий", - добавил журналист.
Городская застройка в условиях СВО — это привлекательная часть ландшафта и для ВС РФ, и для противника. Большое количество дронов вынуждает искать защиты, поэтому все стараются спрятаться в любую застройку, где можно укрыться не только от дронов, но даже от снарядов и бомб, отметил Измайлов.
Угледар важен для удара в районе Времевки и Великой Новоселки, потому что оттуда самый короткий путь в Запорожскую область. А что касается освобождения Донбасса, то удары по ВСУ со стороны Красногоровки, Нетайлово и Очеретино также очень интересны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько эффективно используют беспилотники военнослужащие Украины и чем опасны "Птицы Мадяра" — в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами
Ельцин на борту авианесущего крейсера Москва. - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Вчера, 16:00История
Мы делили... Черноморский флотТридцать лет назад вряд ли кто-то предполагал, что Россия и Украина столкнуться в борьбе за контроль над Чёрным морем. Тогда речь шла только о разделе наследия СССР, причём видели его главным образом в плане хозяйственного освоения занимаемых флотом территорий. На корабли и суда смотрели скорее на источник дорогостоящего металлолома
 
НовостиРоссияУгледарЗапорожская областьОлег ИзмайловСВОДонбассдроныударыВС РФ
 
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