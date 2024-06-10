https://ukraina.ru/20240610/1055568890.html

Это очень удобные районы: эксперт предположил, на каком участке бойцы могут нанести три главных удара

Это очень удобные районы: эксперт предположил, на каком участке бойцы могут нанести три главных удара - 10.06.2024 Украина.ру

Это очень удобные районы: эксперт предположил, на каком участке бойцы могут нанести три главных удара

Участок фронта Константиновка — Дзержинск — Угледар очень хорош тем, что на нем можно нанести два или три главных удара. Этому способствует сама местность. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-06-10T04:30

2024-06-10T04:30

2024-06-10T04:30

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донбасс

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удары

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Пока наступательные действия ВС РФ носят локальный характер. Для этого задействованы относительно небольшие соединения. Задача ВС РФ состоит в том, чтобы к тому моменту, как мы будем наносить главный удар, у ВСУ было как можно меньше резервов, чтобы его парировать, рассказал эксперт.Городская застройка в условиях СВО — это привлекательная часть ландшафта и для ВС РФ, и для противника. Большое количество дронов вынуждает искать защиты, поэтому все стараются спрятаться в любую застройку, где можно укрыться не только от дронов, но даже от снарядов и бомб, отметил Измайлов.Угледар важен для удара в районе Времевки и Великой Новоселки, потому что оттуда самый короткий путь в Запорожскую область. А что касается освобождения Донбасса, то удары по ВСУ со стороны Красногоровки, Нетайлово и Очеретино также очень интересны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО том, насколько эффективно используют беспилотники военнослужащие Украины и чем опасны "Птицы Мадяра" — в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами

https://ukraina.ru/20240609/1046887656.html

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новости, россия, угледар, запорожская область, олег измайлов, сво, донбасс, дроны, удары, вс рф