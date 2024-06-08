https://ukraina.ru/20240608/1055550404.html
От Волчанска до Красногоровки: Измайлов ответил, где ВС РФ возьмут ВСУ в полукольцо
От Волчанска до Красногоровки: Измайлов ответил, где ВС РФ возьмут ВСУ в полукольцо - 08.06.2024 Украина.ру
От Волчанска до Красногоровки: Измайлов ответил, где ВС РФ возьмут ВСУ в полукольцо
ВС РФ продвигаются на Угледарском направлении, в частности, российские бойцы отбросили противника от Прасковиевки, и следующим пунктом станет зачистка Константиновки. Неприятель реагирует на успехи российских сил как всегда нервно, потому что указанные населенные пункты имеют важное значение в СВО
2024-06-08T05:45
2024-06-08T05:45
2024-06-08T05:45
новости
олег измайлов
украина.ру
угледар
россия
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов."Наша армия теперь может наступать на Угледар и с севера, и с юга, и с востока. Через какое-то время мы сможем взять город в полукольцо", - сказал собеседник издания, обратив внимание на то, что успех ВС РФ на данном участке линии боевого соприкосновения нельзя считать окончательным.Измайлов добавил, что следующей целью ВС РФ будет освобождение Константиновки. Этот населенный пункт куда больше Прасковиевки, поэтому, подчеркнул эксперт, бои за нее "будут не менее сложные".С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Открывает для ВС РФ сразу две дороги: над Парасковиевкой водружен российский флаг. Что еще происходит на фронтеРабота по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240607/1055516044.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олег измайлов, украина.ру, угледар, россия, вооруженные силы украины, вс рф
От Волчанска до Красногоровки: Измайлов ответил, где ВС РФ возьмут ВСУ в полукольцо
ВС РФ продвигаются на Угледарском направлении, в частности, российские бойцы отбросили противника от Прасковиевки, и следующим пунктом станет зачистка Константиновки. Неприятель реагирует на успехи российских сил как всегда нервно, потому что указанные населенные пункты имеют важное значение в СВО
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
"Наша армия теперь может наступать на Угледар и с севера, и с юга, и с востока. Через какое-то время мы сможем взять город в полукольцо", - сказал собеседник издания, обратив внимание на то, что успех ВС РФ на данном участке линии боевого соприкосновения нельзя считать окончательным.
Измайлов добавил, что следующей целью ВС РФ будет освобождение Константиновки. Этот населенный пункт куда больше Прасковиевки, поэтому, подчеркнул эксперт, бои за нее "будут не менее сложные".
"То, что ситуация под Угледаром сдвинулась в нашу пользу - это хорошо. Хотя бы потому что какая-то часть украинских резервов будет отвлечена на этот участок, что позволит нашей армии решать стратегическую задачу в Таврии, Донбассе и на Слобожанщине. Наши наступательные действия от Волчанска до Красногоровки служат выполнению этой задачи", - отметил Измайлов в интервью Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах
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С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.