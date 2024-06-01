Ковач: Украина не страна чудес, но Зеленский пришел к власти по голливудскому сценарию - 01.06.2024 Украина.ру
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Ковач: Украина не страна чудес, но Зеленский пришел к власти по голливудскому сценарию
Ковач: Украина не страна чудес, но Зеленский пришел к власти по голливудскому сценарию - 01.06.2024 Украина.ру
Ковач: Украина не страна чудес, но Зеленский пришел к власти по голливудскому сценарию
Европейцы делятся на две части. Элита и руководство Евросоюза признают легитимность Зеленского. Для тех, кто интересуется политикой, "просроченный" президент — это абсурдная ситуация
2024-06-01T05:49
2024-06-01T05:49
украина
россия
европа
европарламент
ес
владимир зеленский
президентские выборы
президент украины
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.Он отметил, что обычным людям в Европе нет дела до Зеленского, в то время как интересующиеся политикой граждане считают сложившуюся ситуацию абсурдной.Он заявил, что уже сталкивался с несоблюдением законов на Украине. Ковач вспомнил, что в течение пяти лет в Закарпатье у него было бюро депутата Европарламента. По словам эксперта, нельзя сказать, что открытие этого бюро приветствовалось."Первоочередная задача бюро заключалась в поддержке закарпатских венгров. Но я принимал людей и из других регионов Украины. Мы проводили много культурных и просветительских мероприятий, но украинские власти предупреждали всякий раз, что от границы до границы меня будут сопровождать — поскольку я важная персона для них. А перед входом в мое бюро каждый второй час менялись сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые вроде бы меня охраняли. Это был конец 2014 года", — рассказал экс-депутат.Он добавил, что ситуация становилась все хуже, и вскоре появились "какие-то люди" из Львова, которые стали орать перед бюро, что Ковач — провокатор, Украина — это не Венгрия. Позже суд объявил его персоной нон-грата на Украине, заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, миссионер Руслан Калинчук, который был вынужден уехать из страны из-за зверств киевского режима напомнил, что нормой прямого действия является Конституция Украины, которая не запрещает проводить выборы президента во время действия военного положения."В Киеве также ссылаются на то, что глава Украины осуществляет свои полномочия до момента вступления в должность новоизбранного президента. Но такого же нет! Поэтому данный аргумент с юридической точки зрения не пляшет. Таким образом, 5 лет Зеленского закончились 20 мая, и у власти на Украине "просроченный" человек", — подметил Калинчук.Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет большеПолитолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру заявил, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался."Он переговорил со всеми фракциями в Раде, и Рада подписала специальный меморандум. Суть документа состоит в том, что поскольку с 24 февраля на Украине установилось военное положение, то они готовы проводить выборы только после прекращения боевых действий. Короче говоря, выборы не будут проводиться никогда. Сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", - подчеркнул политолог.Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг21 мая в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным."Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласнаПолный текст интервью Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели читайте на сайте Украина.ру.
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украина, россия, европа, европарламент, ес, владимир зеленский, президентские выборы, президент украины
Украина, Россия, Европа, Европарламент, ЕС, Владимир Зеленский, президентские выборы, президент Украины

Ковач: Украина не страна чудес, но Зеленский пришел к власти по голливудскому сценарию

05:49 01.06.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Европейцы делятся на две части. Элита и руководство Евросоюза признают легитимность Зеленского. Для тех, кто интересуется политикой, "просроченный" президент — это абсурдная ситуация
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.
Он отметил, что обычным людям в Европе нет дела до Зеленского, в то время как интересующиеся политикой граждане считают сложившуюся ситуацию абсурдной.
"Выборы — это основной момент, когда президент становится легитимным. На сегодняшний день я тоже считаю, что Зеленский, который пришел к власти по голливудскому сценарию, нелегитимный президент", — объяснил Ковач.
Он заявил, что уже сталкивался с несоблюдением законов на Украине. Ковач вспомнил, что в течение пяти лет в Закарпатье у него было бюро депутата Европарламента. По словам эксперта, нельзя сказать, что открытие этого бюро приветствовалось.
"Первоочередная задача бюро заключалась в поддержке закарпатских венгров. Но я принимал людей и из других регионов Украины. Мы проводили много культурных и просветительских мероприятий, но украинские власти предупреждали всякий раз, что от границы до границы меня будут сопровождать — поскольку я важная персона для них. А перед входом в мое бюро каждый второй час менялись сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые вроде бы меня охраняли. Это был конец 2014 года", — рассказал экс-депутат.
Он добавил, что ситуация становилась все хуже, и вскоре появились "какие-то люди" из Львова, которые стали орать перед бюро, что Ковач — провокатор, Украина — это не Венгрия. Позже суд объявил его персоной нон-грата на Украине, заключил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, миссионер Руслан Калинчук, который был вынужден уехать из страны из-за зверств киевского режима напомнил, что нормой прямого действия является Конституция Украины, которая не запрещает проводить выборы президента во время действия военного положения.
"В Киеве также ссылаются на то, что глава Украины осуществляет свои полномочия до момента вступления в должность новоизбранного президента. Но такого же нет! Поэтому данный аргумент с юридической точки зрения не пляшет. Таким образом, 5 лет Зеленского закончились 20 мая, и у власти на Украине "просроченный" человек", — подметил Калинчук.
Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
30 мая, 19:17
Зеленский и Байден заключат соглашение перед саммитом в Швейцарии Соглашение о безопасности перед проведением швейцарского саммита по Украине подпишет президент США Джо Байден и Владимир Зеленский на фоне напряженности, возникшей между двумя странами, сообщает газета Financial Times
Политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру заявил, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался.
"Он переговорил со всеми фракциями в Раде, и Рада подписала специальный меморандум. Суть документа состоит в том, что поскольку с 24 февраля на Украине установилось военное положение, то они готовы проводить выборы только после прекращения боевых действий. Короче говоря, выборы не будут проводиться никогда. Сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", - подчеркнул политолог.
Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг
21 мая в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным.
"Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.
Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна
Полный текст интервью Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели читайте на сайте Украина.ру.
 
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