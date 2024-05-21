https://ukraina.ru/20240521/1055187257.html

Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше

Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше - 21.05.2024 Украина.ру

Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше

Россия в начале спецоперации обещала не бить по Зеленскому как по легитимному президенту Украины. Будут ли актуальны эти гарантии после 20 мая — вопрос открытый

2024-05-21T06:45

2024-05-21T06:45

2024-05-21T06:45

интервью

украина

россия

запад

владимир зеленский

владимир путин

роберт фицо

верховная рада

всу

мобилизация

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, миссионер Руслан Калинчук, который был вынужден уехать из страны из-за зверств киевского режима.Политолог также поделился своими версиями на тему того, кому выгодна смерть президента Ирана Ибрахима Раиси.В 2019 году Владимир Зеленский избрался на пятилетний срок. Предполагалось, что если он не пойдет на второй срок или проиграет, его полномочия закончатся весной 2024 года с инаугурацией нового лидера. 20 мая исполняется ровно пять лет нахождения Зеленского у власти.— Руслан, что будет с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая?— Избирать депутатов в Верховную Раду, согласно Конституции страны, нельзя. Именно поэтому, несмотря на то, что полномочия Рады закончились прошлой осенью, она легитимна. Но Конституция Украины не запрещает проводить выборы президента во время действия военного положения.Адепты киевского режима говорят, что, дескать, закон о выборах президента запрещает проводить их во время военного положения. Но, простите, нормой прямого действия является Конституция.В Киеве также ссылаются на то, что глава Украины осуществляет свои полномочия до момента вступления в должность новоизбранного президента. Но такового же нет! Поэтому данный аргумент, с юридической точки зрения, "не пляшет".Да, в истории Украины были казусы, когда Кучма исполнял полномочия более 5 лет до вступления в должность новоизбранного президента Ющенко — по причине оранжевой революции и так далее. Как бы это смешно не звучало — тогда хоть какой-то "новоизбранный" президент был, а сейчас никакого.Таким образом 5 лет Зеленского кончатся 20 мая, и у власти на Украине будет "просроченный" человек.— Что из этого следует?— Отсюда вытекает целый ряд правовых коллизий, которые можно с той или иной стороны рассматривать — как некоторые возможности.Во-первых, если власть президента Украины после 20 мая станет нелегитимной, это позволит называть ее незаконной оккупационной властью. Отсюда следует второе — встает вопрос гарантий физической безопасности Зеленского.После Второй мировой войны сложился общепринятый консенсус, что по легитимно избранным главам государств нельзя наносить удары. Хотя покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показало, что уже и этот постулат международного права англосаксы нарушили.В начале спецоперации (СВО) Зеленский не выходил из убежища в Офисе президента. Показался он только тогда, когда премьер-министр Израиля Нафтали Бенет сказал ему, что Владимир Путин дал гарантии не бить по законно избранному президенту суверенного государства. Как бы дико не звучало — "суверенная Украина".Будут ли актуальны эти гарантии в отношении Зеленского после 20 мая — вопрос открытый. Я ни в коем случае не утверждаю, что мы попытаемся ударить по нему. Владимир Путин работал в спецслужбах, но он еще и юрист. Поэтому наш президент всегда действует в рамках права и вряд ли предпримет что-то в сторону устранения Зеленского.Но часть моей души (хоть я и православный человек), к сожалению, желает того, чтобы по Зеленскому прилетел "Циркон".— "Для России вопрос о легитимности Зеленского имеет значение, судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями", — заявил Владимир Путин на финальной пресс-конференции в Китае. Как Зеленский будет подписывать бумаги, если станет нелегитимным?— Владимир Путин сделал там еще одно важное заявление, сказав, что на вопрос о легитимности Зеленского "прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины". То есть вопрос необходимо решать либо через выборы на Украине, либо через официальное определение Конституционного суда страны.Президент Путин — человек умный и то, как он это сформулировал, мне очень понравилось.Потому что Зеленский не пойдёт на выборы. Ему не позволят этого сделать его кураторы из Вашингтона и Лондона. Причина проста — Зеленский не выиграет первый и проиграет второй тур. Это чревато нестабильностью на Украине.Обращаться в Конституционный суд тоже рискованно. Потому что, повторюсь, Конституция не запрещает проведение выборов президента. А тогда — смотри абзац выше.Кроме того, обращение в суд вынесет вопрос на политическую повестку, а это опасно.Поэтому наш президент чётко дал сигнал: украинцы, это ваша проблема, решите её. А если не можете — нам не с кем вести переговоры, не с кем подписывать договора и документы.— Получается, если Зеленский останется у власти, переговоров никаких с Украиной и Западом Россия вести не будет?— Сознаюсь вам честно, я против переговоров. Если раковая опухоль или даже ее малая часть в лице Украины останется на русском теле, рано или поздно ее опять вооружат и бросят на нас.Или террористы и прочие преступники будут "бегать" через нашу границу с той территории, которая останется от нынешней Украины. И этот обрубок станет постоянным источником напряжения для нас.Переговоры, конечно, нужны, но проводить их лучше, как я думаю, с позиции силы.Помните, когда после войны с Наполеоном, Запад был недоволен, что русские войска оставили за собой Варшаву. Император Александр I на это отвечал просто: я стою в Варшаве, посмотрим, кто меня отсюда сдвинет.Так вот я за то, чтобы мы выступали с подобной позиции. Условно: мы стоим во Львове (или Киеве), посмотрим, кто нас отсюда сдвинет. Вы, товарищи, хотите признавайте, хотите нет. Иного выбора у вас нет и не будет.Будем ли мы вести переговоры с Зеленским? Не знаю, время покажет. Но Владимир Путин откровенно сказал, какие условия необходимы для этого.Я люблю нашего президента за тонкую политическую мудрость. Он в отличие от Зеленского никогда не говорит о наших конечных целях, о том, что и как будет.Помните, как Зеленский и украинские политики хвастали наступлением, что будут пить кофе на набережной Ялты. А "контрнаступ" провалился.И теперь украинцы спрашивают: "А когда ж будем кофе пить", потому, что всем на Украине стало очевидно, что никакого возврата "к границам 1991-го" не будет, а других целей нет.А наш президент всегда оставляет возможность для маневра. Делает шажок и смотрит, как на это реагируют. Дальше следующий шажок.— Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады, бывший однопартиец Зеленского Александр Дубинский написал в телеграме: "Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года… Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом узурпация. Таких в Европу не берут". Вы согласны с ним? Как международное сообщество будет воспринимать Зеленского после 20 мая?— Нормально будут Зеленского воспринимать на Западе. И американцы, и британцы сейчас от главы Украины отрекаться не будут. У них пока нет альтернативы — на кого его менять.Владимир Зеленский зачистил всю оппозицию как в армии, так и в политическом пространстве. А любая резкая смена власти в Киеве будет означать Майдан и обвал фронта.Поэтому ставки слишком высоки. Повторюсь, что Британия и Америка менять его пока не будут. Все будут делать вид, что ничего особенного не произошло.— А вы лично как считаете, что будет с Зеленским после 20 мая?— Зеленский, конечно, после 20 мая никуда не денется. По одной простой причине — политическое поле на Украине зачищено, там нет никого, кто мог бы выступить против, кто мог бы объединить протестный электорат, которого там очень много.18 мая вступил в силу закон о жутко непопулярной мобилизации, страшно непопулярный закон. Но на Украине, увы, не существует политической силы, которая сегодня высказала бы вслух мнение, что мобилизация не нужна и думать нужно о том, как дальше жить с Россией.Скажи об этом кто на Украине, пусть даже Порошенко или Тимошенко, они бы себя похоронили. Такого человека там бы сходу арестовала Служба безопасности Украины (СБУ). Или разорвало бы само украинское общество, которое, к сожалению, не понимает до конца ситуации, в которой находится Украина и перспектив бесполезной войны с Россией.А команду уничтожить такого политика дал бы Запад, поскольку, к примеру, элиты США не заинтересованы в разрешении ситуации на Украине до выборов в Америке.Поэтому Зеленский останется. Тем более, что Блинкин ему, по видимости, чётко сказал: мы даём тебе мандат, сиди работай. То есть Запад Зеленского пока не списал со счетов.— Почему вы говорите "пока не списал"? В будущем что-то изменится?— Потому что Западу рано или поздно необходимо будет выходить хоть на какие-то договорённости с Россией. Даже если не по Украине. Например, Запад скажет: хорошо, Украина — сфера влияния России.Но ведь есть много вопросов по Сирии, Ближнему Востоку, Азиатско-Тихоокеанскому региону, где Западу придется договариваться с Россией, а украинский конфликт будет этому мешать.Поэтому, думаю, что у Зеленского на дальнюю перспективу шансы достаточно плохие. Может быть, он поскользнётся на западном мыле в душе.Не исключаю и той возможности, что западные партнёры будут требовать от нас признать другую альтернативную власть на Украине легитимной. Какую — вопрос.Другой вариант: будет создан какой-то комитет национального спасения, который признает Россия в силу того, что легитимной власти на Украине нет. И мы с ним дальше будем выстраиваться отношения.Вариантов может быть много.— По всей Украине ТЦК передали в полицию запросы на поиски 94,5 тысяч уклонистов. Больше всех в Днепропетровской области — 38 282 обращения за четыре месяца этого года. Еще 9115 запросов — в Черниговской; и 4664 — в Харьковской области. Почему такая статистика по уклонистам по регионам?— Дело в том, что в Киеве прекрасно понимают, что Харьков, Запорожье Днепропетровск — это регионы, где многие люди за воссоединение с Россией и ждут прихода русской армии и освобождения. То есть это условно пророссийские регионы.Поэтому киевский режим старается по максимуму уничтожить население в этих регионах. Поэтому именно там максимально раздают повестки и "гребут" людей на фронт. Почти всю прошлую неделю я читал сообщения в украинских телеграм-каналах, что целые десанты тцкшников-военкомов из Западной Украины были высажены в Днепропетровске, Запорожье. Они отлавливали людей.Из-за этого растет число ухилянтов [уклонистов]. Во-первых, люди не хотят воевать против своих. Во-вторых, всем понятно, что это билет в один конец, потому что демобилизации не будет. Закон, который 18 мая вступил в силу, не предусматривает демобилизацию, сколько бы человек не воевал, в том числе и "на передке".В-третьих, люди знают и видят, что мощь России усиливается, а русские войска наступают. А это значит, что другой альтернативы вернуться домой, кроме как инвалидом или трупом, нет.— По последним событиям вопрос. Есть ли в гибели Раиси политический след? Есть ли выгода для США, которые хотели уступок от Ирана?— Как говорил один деятель нашей недавней истории, если смерть имеет политические последствия к ней надо присмотреться.Гибель президента Ирана произошла в непростой момент. Буквально недавно представители США и Ирана приняли участие в непрямых переговорах в Омане. Это была первая встреча с момента, когда Тегеран нанёс удар беспилотниками и ракетами по Израилю. Встреча имела целью снизить напряжение на Ближнем Востоке.В мировой политике есть сила, которой крайне нужно развязать войну в указанном регионе. Любые попытки достижения компромисса, снижения конфронтации не вписываются в интересы этой части мировой элиты. Поэтому я вполне допускаю, что катастрофа вертолёта, в котором находился президент Ирана и глава МИД республики, была спланирована.Ближний Восток — такое место на планете, где есть интересы у всех крупных игроков мира. Во-первых, это главный нефтеносный регион мира. А нефть — это основной товар. Она используется для производства пластмасс, удобрений, лекарств, косметики, пищевых продуктов.Соответственно, у американцев там прямой интерес, потому что доллар привязан к нефти. Чем выше ее добыча, тем больше США печатают долларов.Свой интерес на Ближнем Востоке есть и у Китая, который является страной с мощной динамичной экономикой. Для развития промышленности КНР нужны энергоносители. Большую часть иранской нефти выкупает именно Китай.России как страна с глобальными задачами в ближневосточном регионе тоже заинтересована. Сирия, например, наш союзник в бассейне Средиземного моря, там есть российская военно-морская база.Плюс, Иран, который наш союзник и не только в военном плане, но, скажем, в построении логистических маршрутов между Югом и Севером Евразии.То есть Ближний Восток важен всем и сразу. Поэтому именно там стараются развязать бойню, которая вовлечет всех глобальных игроков.— Повлияет ли гибель главы Ирана на внутреннюю политику Ирана?— Каких-то глобальных перемен в политике Ирана это не вызовет. Это лишь будет повод к перестройке внутри самих иранских элит.С одной стороны, Раиси воспринимался как возможный преемник Хаменеи. С другой стороны — как человек, готовый пойти на компромисс с Западом. Я уверен, что скорее всего его гибель — дело рук МОССАДа. Если будутдоказательства, то это сплотит иранское общество. Если Иран согласиться, что был несчастный случай, то, наоборот, это даст повод для грызни внутри иранских элит.Также о том, кому выгодна смерть президента Ирана, читайте в интервью с экспертом США откроют окно Овертона на Ближнем Востоке и применят ядерное оружие. Дмитрий Ефимов о гибели Раиси.

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, владимир путин, роберт фицо, верховная рада, всу, мобилизация, уклонисты, иран, легитимность, президент, сша, ближний восток