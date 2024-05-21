Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна
17:58 21.05.2024 (обновлено: 18:03 21.05.2024)
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский, комментирую завершение срока его каденции, заявил, что его пять лет еще не закончились, имея ввиду то, что он продолжает оставаться легитимным президентом
"Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал Зеленский в интервью изданию Reuters.
Он также отказался оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.
"Российский президент, который напал на Украину, и таким образом делает невозможным проведение выборов. Понятно, что Владимир Зеленский является правомерным легитимным президентом Украины. Те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе", - сказала она в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Бербок также отметила, что Германия будет продолжать помогать Украине в процессе проведения реформ.
Срок полномочий Владимира Зеленского 20 мая истек. Президент Владимир Путин Путин объяснил, почему для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского.