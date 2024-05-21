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Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна

Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна - 21.05.2024 Украина.ру

Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна

Владимир Зеленский, комментирую завершение срока его каденции, заявил, что его пять лет еще не закончились, имея ввиду то, что он продолжает оставаться легитимным президентом

2024-05-21T17:58

2024-05-21T17:58

2024-05-21T18:03

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Он также отказался оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично". Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина. Бербок также отметила, что Германия будет продолжать помогать Украине в процессе проведения реформ.Срок полномочий Владимира Зеленского 20 мая истек. Президент Владимир Путин Путин объяснил, почему для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского.

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новости, анналена бербок, владимир зеленский, россия, украина, германия, сво, легитимность, президентские выборы