Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна - 21.05.2024 Украина.ру
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Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна
Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна - 21.05.2024 Украина.ру
Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна
Владимир Зеленский, комментирую завершение срока его каденции, заявил, что его пять лет еще не закончились, имея ввиду то, что он продолжает оставаться легитимным президентом
2024-05-21T17:58
2024-05-21T18:03
новости
анналена бербок
владимир зеленский
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легитимность
президентские выборы
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Он также отказался оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично". Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина. Бербок также отметила, что Германия будет продолжать помогать Украине в процессе проведения реформ.Срок полномочий Владимира Зеленского 20 мая истек. Президент Владимир Путин Путин объяснил, почему для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского.
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новости, анналена бербок, владимир зеленский, россия, украина, германия, сво, легитимность, президентские выборы
Новости, Анналена Бербок, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Германия, СВО, легитимность, президентские выборы

Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна

17:58 21.05.2024 (обновлено: 18:03 21.05.2024)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский, комментирую завершение срока его каденции, заявил, что его пять лет еще не закончились, имея ввиду то, что он продолжает оставаться легитимным президентом
"Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал Зеленский в интервью изданию Reuters.
Он также отказался оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.
"Российский президент, который напал на Украину, и таким образом делает невозможным проведение выборов. Понятно, что Владимир Зеленский является правомерным легитимным президентом Украины. Те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе", - сказала она в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Бербок также отметила, что Германия будет продолжать помогать Украине в процессе проведения реформ.
Срок полномочий Владимира Зеленского 20 мая истек. Президент Владимир Путин Путин объяснил, почему для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского.
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
09:13
Легитимный или легальный: у Зеленского истек президентский срокСрок полномочий президента Украины Владимира Зеленского 20 мая истек. Новые выборы не назначены, состояние войны не объявлено, а значит, нынешний глава страны продолжает исполнять свои обязанности
 
НовостиАнналена БербокВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаГерманияСВОлегитимностьпрезидентские выборы
 
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