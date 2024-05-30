ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области - 30.05.2024 Украина.ру
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ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области
ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области - 30.05.2024 Украина.ру
ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области
Украинская армия атаковала беспилотником электроподстанцию в Запорожской области, оставив почти 2000 человек без электричества. Об этом сообщил 30 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
2024-05-30T10:00
2024-05-30T10:00
новости
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
новые регионы
всу
электроэнергия
электроснабжение
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В результате атаки украинского дрона никто не пострадал. Однако сохраняется угроза повторных атак, отметил глава региона.На данный момент специалисты работают над ликвидацией последствий теракта и восстановлением критической инфраструктуры.Накануне, 29 мая, Балицкий сообщил о массированном обстреле Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Также он обратился к автомобилистам, так как над автомобильной дорогой до Энергодара было зафиксировано движение украинского беспилотника.
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новости, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, новые регионы, всу, электроэнергия, электроснабжение, электростанции
Новости, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Новые регионы, ВСУ, электроэнергия, электроснабжение, электростанции

ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области

10:00 30.05.2024
 
© РИА Новости . Петр Чернов / Перейти в фотобанкЭнергосберегающие лампочки
Энергосберегающие лампочки - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Петр Чернов
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Украинская армия атаковала беспилотником электроподстанцию в Запорожской области, оставив почти 2000 человек без электричества. Об этом сообщил 30 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
"В результате атаки вражеского БПЛА по электроподстанции без электричества остаются 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка", - написал Балицкий.
В результате атаки украинского дрона никто не пострадал. Однако сохраняется угроза повторных атак, отметил глава региона.
На данный момент специалисты работают над ликвидацией последствий теракта и восстановлением критической инфраструктуры.
Накануне, 29 мая, Балицкий сообщил о массированном обстреле Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Также он обратился к автомобилистам, так как над автомобильной дорогой до Энергодара было зафиксировано движение украинского беспилотника.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Вчера, 12:44
"Идёт массированный обстрел": Балицкий сообщил об атаке ВСУ на ЭнергодарВооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 29 мая в своем телеграм-канале
 
НовостиЗапорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссияНовые регионыВСУэлектроэнергияэлектроснабжениеэлектростанции
 
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