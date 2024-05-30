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ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области
ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области - 30.05.2024 Украина.ру
ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области
Украинская армия атаковала беспилотником электроподстанцию в Запорожской области, оставив почти 2000 человек без электричества. Об этом сообщил 30 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
2024-05-30T10:00
2024-05-30T10:00
2024-05-30T10:00
новости
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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электроэнергия
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В результате атаки украинского дрона никто не пострадал. Однако сохраняется угроза повторных атак, отметил глава региона.На данный момент специалисты работают над ликвидацией последствий теракта и восстановлением критической инфраструктуры.Накануне, 29 мая, Балицкий сообщил о массированном обстреле Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Также он обратился к автомобилистам, так как над автомобильной дорогой до Энергодара было зафиксировано движение украинского беспилотника.
https://ukraina.ru/20240529/1055352372.html
запорожская область
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новости, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, новые регионы, всу, электроэнергия, электроснабжение, электростанции
Новости, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Новые регионы, ВСУ, электроэнергия, электроснабжение, электростанции
ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области
Украинская армия атаковала беспилотником электроподстанцию в Запорожской области, оставив почти 2000 человек без электричества. Об этом сообщил 30 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий