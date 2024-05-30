https://ukraina.ru/20240530/1055377725.html

ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области

ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области - 30.05.2024 Украина.ру

ВСУ оставили почти 2000 абонентов без электричества в Запорожской области

Украинская армия атаковала беспилотником электроподстанцию в Запорожской области, оставив почти 2000 человек без электричества. Об этом сообщил 30 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

2024-05-30T10:00

2024-05-30T10:00

2024-05-30T10:00

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запорожская область

энергодар

евгений балицкий

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В результате атаки украинского дрона никто не пострадал. Однако сохраняется угроза повторных атак, отметил глава региона.На данный момент специалисты работают над ликвидацией последствий теракта и восстановлением критической инфраструктуры.Накануне, 29 мая, Балицкий сообщил о массированном обстреле Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Также он обратился к автомобилистам, так как над автомобильной дорогой до Энергодара было зафиксировано движение украинского беспилотника.

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запорожская область

энергодар

россия

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новости, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, новые регионы, всу, электроэнергия, электроснабжение, электростанции