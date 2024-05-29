https://ukraina.ru/20240529/1055352372.html
"Идёт массированный обстрел": Балицкий сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
"Идёт массированный обстрел": Балицкий сообщил об атаке ВСУ на Энергодар - 29.05.2024 Украина.ру
"Идёт массированный обстрел": Балицкий сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 29 мая в своем телеграм-канале
2024-05-29T12:44
2024-05-29T12:44
2024-05-29T12:44
новости
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
всу
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"Идет массированный террористический обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ", - написал Балицкий.Глава региона призвал жителей населенных пунктов сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, а также не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.Балицкий обратился и к автомобилистам, следующим до Энергодара. Так как над автомобильной дорогой зафиксировано движение украинского беспилотника, призывает воздержаться от поездок до полной стабилизации обстановки.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Журналист "Украина.ру" Дмитрий Штраус накануне принял участие в пресс-туре, организованном для СМИ. Он побывал на Запорожской атомной электростанции. Журналист отметил, что сейчас на предприятии трудятся пять тысяч человек, ещё около тысячи специалистов станция готова принять на работу.Работники ЗАЭС прокомментировали регулярные атаки ВСУ. По их словам, беспилотники прилетают с правого берега Днепра самим энергоблокам не страшны, так как эти сооружения возводили еще советские инженеры - своего рода знак качества.При этом опасность представляет попадание дрона в резервуары воды, используемой для охлаждения.ЗАЭС набирает сотрудников с надеждой на выход из "холодного останова", убедилась Украина.ру
https://ukraina.ru/20240528/1055340712.html
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Украина.ру
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новости, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, всу
Новости, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, ВСУ
"Идёт массированный обстрел": Балицкий сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 29 мая в своем телеграм-канале
"Идет массированный террористический обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ", - написал
Балицкий.
Глава региона призвал жителей населенных пунктов сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, а также не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.
Балицкий обратился и к автомобилистам, следующим до Энергодара. Так как над автомобильной дорогой зафиксировано движение украинского беспилотника, призывает воздержаться от поездок до полной стабилизации обстановки.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Журналист "Украина.ру" Дмитрий Штраус накануне принял участие в пресс-туре, организованном для СМИ. Он побывал на Запорожской атомной электростанции. Журналист отметил, что сейчас на предприятии трудятся пять тысяч человек, ещё около тысячи специалистов станция готова принять на работу.
Работники ЗАЭС прокомментировали регулярные атаки ВСУ. По их словам, беспилотники прилетают с правого берега Днепра самим энергоблокам не страшны, так как эти сооружения возводили еще советские инженеры - своего рода знак качества.При этом опасность представляет попадание дрона в резервуары воды, используемой для охлаждения.