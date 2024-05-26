ВС РФ расширили зону контроля за Работино – Рогов - 26.05.2024 Украина.ру
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ВС РФ расширили зону контроля за Работино – Рогов
ВС РФ расширили зону контроля за Работино – Рогов - 26.05.2024 Украина.ру
ВС РФ расширили зону контроля за Работино – Рогов
Российские войска расширили зону контроля за селом Работино на Ореховском направлении. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает 26 мая РИА Новости
2024-05-26T09:25
2024-05-26T09:25
работино
новости
россия
запорожская область
владимир рогов
минобороны
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"Наша армия продолжает развивать успех на Ореховском направлении, выдавливая противника. После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами", - сказал Рогов.Минобороны РФ сообщало, что группировка войск "Днепр" в середине мая освободила Работино, выбив оттуда украинские войска.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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работино, новости, россия, запорожская область, владимир рогов, минобороны
Работино, Новости, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Минобороны

ВС РФ расширили зону контроля за Работино – Рогов

09:25 26.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Российские войска расширили зону контроля за селом Работино на Ореховском направлении. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает 26 мая РИА Новости
"Наша армия продолжает развивать успех на Ореховском направлении, выдавливая противника. После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами", - сказал Рогов.
Минобороны РФ сообщало, что группировка войск "Днепр" в середине мая освободила Работино, выбив оттуда украинские войска.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
22 мая, 17:26
Запорожский фронт. Куда пойдёт российская армия после освобождения РаботиноНеделю назад российская армия, действуя в Запорожской области, окончательно освободила населенный пункт Работино, название которого летом прошлого года не исчезало из сообщений СМИ ─ российских, украинских и западных
 
РаботиноНовостиРоссияЗапорожская областьВладимир РоговМинобороны
 
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