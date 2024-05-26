https://ukraina.ru/20240526/1055290828.html

ВС РФ расширили зону контроля за Работино – Рогов

ВС РФ расширили зону контроля за Работино – Рогов - 26.05.2024 Украина.ру

ВС РФ расширили зону контроля за Работино – Рогов

Российские войска расширили зону контроля за селом Работино на Ореховском направлении. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает 26 мая РИА Новости

2024-05-26T09:25

2024-05-26T09:25

2024-05-26T09:25

работино

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владимир рогов

минобороны

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"Наша армия продолжает развивать успех на Ореховском направлении, выдавливая противника. После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами", - сказал Рогов.Минобороны РФ сообщало, что группировка войск "Днепр" в середине мая освободила Работино, выбив оттуда украинские войска.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ukraina.ru/20240522/1055225693.html

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работино, новости, россия, запорожская область, владимир рогов, минобороны