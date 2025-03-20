США не против войны Украины с Россией, но они не хотят, чтобы Киев блокировал решения Трампа — эксперт - 20.03.2025 Украина.ру
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США не против войны Украины с Россией, но они не хотят, чтобы Киев блокировал решения Трампа — эксперт
США не против войны Украины с Россией, но они не хотят, чтобы Киев блокировал решения Трампа — эксперт - 20.03.2025 Украина.ру
США не против войны Украины с Россией, но они не хотят, чтобы Киев блокировал решения Трампа — эксперт
Именно в интересах Трампа заключить перемирие, потому что внутри и внешнеполитическая ситуация складываются так, что ему нужно показать результаты. Неожиданно для себя президент США встретил агрессивное противодействие со стороны ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2025-03-20T03:30
2025-03-20T03:30
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Вечером во вторник, 18 марта, Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй за полтора месяца телефонный разговор. Президент России поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.По его мнению, именно в интересах Трампа заключить перемирие, потому что внутри и внешнеполитическая ситуация для него складываются так, что ему нужно показать результаты.Неожиданно для себя президент США встретил агрессивное противодействие со стороны ЕС. Оказалось, что европейская бюрократия в лице Еврокомиссии сумела консолидироваться, подчеркнул политолог.Он отметил, что Россия и США сейчас ситуативные союзники, а их общие враги это евробюрократия и команда Зеленского."Соединенные Штаты не против Украины, более того, они даже не против войны Украины с Россией, но они против того, чтобы Зеленский фактически блокировал решения США и выступал фронтменом той группы европейских стран, которая противодействует Трампу", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Павла Котова "Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, европа, перемирие, война, переговоры, союзники
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, Европа, перемирие, война, переговоры, союзники

США не против войны Украины с Россией, но они не хотят, чтобы Киев блокировал решения Трампа — эксперт

03:30 20.03.2025
 
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© Public domain
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Именно в интересах Трампа заключить перемирие, потому что внутри и внешнеполитическая ситуация складываются так, что ему нужно показать результаты. Неожиданно для себя президент США встретил агрессивное противодействие со стороны ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Вечером во вторник, 18 марта, Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй за полтора месяца телефонный разговор. Президент России поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.

"Ни Трамп, ни Путин не думают, что этим звонком решится все. Это один из вариантов взаимодействия для того, чтобы продолжать в том или ином варианте продвигать интересы", — отметил Подлесный.

По его мнению, именно в интересах Трампа заключить перемирие, потому что внутри и внешнеполитическая ситуация для него складываются так, что ему нужно показать результаты.
Неожиданно для себя президент США встретил агрессивное противодействие со стороны ЕС. Оказалось, что европейская бюрократия в лице Еврокомиссии сумела консолидироваться, подчеркнул политолог.
Он отметил, что Россия и США сейчас ситуативные союзники, а их общие враги это евробюрократия и команда Зеленского.
"Соединенные Штаты не против Украины, более того, они даже не против войны Украины с Россией, но они против того, чтобы Зеленский фактически блокировал решения США и выступал фронтменом той группы европейских стран, которая противодействует Трампу", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в материале Павла Котова "Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
Вчера, 20:15
Если Трамп сумеет "прогнуть" спайку Зеленского с Европой, он сможет договориться с Россией — АкоповГоворить о переломе еще рано, пока Россия и США только пытаются выйти на договоренность. Но основную работу для этого выхода должен проделать именно Трамп. То, что Россия делает на поле боя, президент США должен сделать на дипломатическом фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕСЕврокомиссияЕвропаперемириевойнапереговорысоюзники
 
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