https://ukraina.ru/20250320/1061915981.html

США не против войны Украины с Россией, но они не хотят, чтобы Киев блокировал решения Трампа — эксперт

США не против войны Украины с Россией, но они не хотят, чтобы Киев блокировал решения Трампа — эксперт - 20.03.2025 Украина.ру

США не против войны Украины с Россией, но они не хотят, чтобы Киев блокировал решения Трампа — эксперт

Именно в интересах Трампа заключить перемирие, потому что внутри и внешнеполитическая ситуация складываются так, что ему нужно показать результаты. Неожиданно для себя президент США встретил агрессивное противодействие со стороны ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2025-03-20T03:30

2025-03-20T03:30

2025-03-20T03:30

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Вечером во вторник, 18 марта, Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй за полтора месяца телефонный разговор. Президент России поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.По его мнению, именно в интересах Трампа заключить перемирие, потому что внутри и внешнеполитическая ситуация для него складываются так, что ему нужно показать результаты.Неожиданно для себя президент США встретил агрессивное противодействие со стороны ЕС. Оказалось, что европейская бюрократия в лице Еврокомиссии сумела консолидироваться, подчеркнул политолог.Он отметил, что Россия и США сейчас ситуативные союзники, а их общие враги это евробюрократия и команда Зеленского."Соединенные Штаты не против Украины, более того, они даже не против войны Украины с Россией, но они против того, чтобы Зеленский фактически блокировал решения США и выступал фронтменом той группы европейских стран, которая противодействует Трампу", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Павла Котова "Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061910208.html

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, европа, перемирие, война, переговоры, союзники