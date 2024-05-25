Старт поиска сменщика. Путин и Лукашенко указали Зеленскому на дверь - 25.05.2024 Украина.ру
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Старт поиска сменщика. Путин и Лукашенко указали Зеленскому на дверь
Старт поиска сменщика. Путин и Лукашенко указали Зеленскому на дверь - 25.05.2024 Украина.ру
Старт поиска сменщика. Путин и Лукашенко указали Зеленскому на дверь
Сегодня даже трудно представить, как пугает коллективный Запад, особенно его европейскую часть, российско-белорусское сближение. Потому что интеграция двух стран в союзное государство выходит на небывалый уровень.
2024-05-25T10:38
2024-05-25T10:38
россия
украина
запад
владимир путин
владимир зеленский
александр лукашенко
нато
reuters
bloomberg
мнения
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И потому, конечно же, что обе страны начали учения с нестратегическим ядерным оружием на территории Белоруссии. А значит, при нужде могут долбануть так, что мало не покажется по любой горячей, но дурной голове любого агрессора-русофоба.Причем президент России Владимир Путин, пребывая в Белоруссии, проводя переговоры с ее президентом Александром Лукашенко, мягко так, но недвузначно заявил: все в плановом режиме, можете не дергаться. "Все это (учения с применением нестратегического ядерного оружия - Авт.) у нас происходит в плановом порядке, мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности", - сказал президент Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.И мне почему-то вспомнилась шутейно-символичная присказка времен моей молодости, когда коммунисты создавали жизненный мейнстрим. "У нас генералы плакали. Да что там генералы! Секретари ЦК, и те выходили из кабинета за сердце держась. И вы думаете кричали на них, голос повышали, кулаком по столу били? Нет! Просто тихим голосом спрашивали: "У тебя что, милок, партбилета два?". А внизу уже неотложка дожидается…", -- говорили мы друг другу в непонятной ситуации, смеясь, и все понимали: угроза – не в крике...Так и здесь: пока в НАТО или на коллективном Западе русофобские планы строят и губу раскатывают, пытаясь Россию напугать, жизнь идет своим чередом.Но даже не ядерные учения или планы по дальнейшему укреплению двухсторонней интеграции Минска и Москвы были главными. Фактически в Минске Путиным и Лукашенко был дан старт украинской предвыборной кампании, итог которой может привести и к мирным переговорам в спецвоенной операции (СВО).Если хотите, то два президента фактически подвели черту под страданиями президента Украины Владимира Зеленского с его товарищами и кураторами на тему его же, Зеленского, легитимности после 20 мая 2024 года. С 21 мая Зеленский даже по Конституции Украины потерял всякую легитимность на посту президента и держится в этом кресле потому, что никого другого пока в Украине нет, а Запад признает его легитимным.Более того, на мирном саммите в Швейцарии в середине июня сего года главная задача мероприятия будет заключаться в том, чтобы типа на весь мир придать Зеленскому легитимность. По отжившей дурацкой формуле, которая еще недавно так грела душу украинским неонацистам -- "Весь мир с нами!". Весь, весь, да не весь – вот в чем, оказывается, проблема…И об этой проблеме высказались и Путин, и Лукашенко. "…Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", -- сказал Владимир Владимирович."Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может. Потому что там глубокая демократия, вы же понимаете. Все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия: ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать. …Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести её по-новому на войну и против войны достаточно. Ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит, очень многое", -- шутил недвусмысленно и Александр Григорьевич.А коробило, ясен пень, Зеленского. Потому что два президента фактически указали Зеленскому на дверь: дескать, тебе, миляга, вот сюда и побыстрее, не задерживай течение времени. И дали старт поиску сменщика просроченного украинского президента. В поиске соискателей могут поучаствовать, если верить президентам России и Белоруссии, все, кому в Украине не лень – политики, военные, клоуны, собачьи парикмахеры из объявлений на заборах и нужниках.Главное – чтобы предвыборная кампания как часть общего политического процесса в Украине шла по украинским же законам, и итоги переговоров с таким властями никем не подвергались сомнению. С точки зрения легитимности.И знаете, почему? Да потому что речь идет о войне и мире по итогам СВО. Коллективный Запад, желая выставить Россию агрессором, а неонацистов Украины – невинными жертвами "бурятской атаки Путина", старается обвинить Москву в нежелании вести переговоры о мире. Сам срывает переговоры, как это случилось весной еще 2022 года по вине патлатого экс-премьера Британии Бориса Джонсона, но вину перекладывает со своей больной головы на российскую здоровую.И на это раз в Минске президент Путин опять высказался на тему переговоров максимально конкретно и четко. Для чего, собственно, России и нужен легитимный украинский президент: чтобы никто потом не ставил под сомнение достигнутые договоренности. "Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут", – сказал Путин.И еще раз подтвердил: Россия – за переговоры, но исходя из реалий, а не чьих-то бредовых фантазий. "Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы", – сказал он.Лукашенко с ним полностью согласен. И это тоже важно, потому что на Западе по старой дурацкой привычке хотели би Белоруссию втянуть в свои аферы.И именно этого как раз и не хочет Запад, желая пустить пыль в глаза и обмануть мировую общественность. Во-первых, сам Зеленский в преддверии "саммит мира" резко сузил требования своей "формулы мира" -- с десяти пунктов до трех. В интервью The New York Times и Reuters Зеленский вдруг заговорил лишь о 1) радиационной и ядерной безопасности, 2) продовольственной безопасности и 3) освобождении пленных и депортированных лиц.Остальные же семь пунктов-требований, включая пункт о выводе российских войск с территории Украины, отложены на неопределенное будущее. Расчет, как вы понимаете, на то, что Зеленскому нужен в Швейцарии любой положительный результат. Повторяю – любой. И если Киев будут политически выпендриваться, стараясь поставить Россию на колени невыполнимыми требованиями, то всем станет ясно, кто не хочет мира. И в первую очередь это станет ясно странам Глобального Юга. А привлечь эти страны на строну Украины – это, напоминаю, одна из главных задач швейцарского мероприятия. Но требовать от них, чтобы они два дня обсуждали только идеи Зеленского, -- это непосильная задача.Вот Зеленский сознательно и оставил в перечне требования то, что выгодно Глобальному Югу да всем нормальным политикам Земли – чистую гуманитарку: ядерную безопасность, продовольственные проблемы и обмен пленными. Это жизненно всем понятно. Обман, но завернутый в привлекательную упаковку.Во-вторых, -- и это самое подлое и циничное! – во время переговоров Путина с Лукашенко в Минске агентством Reuters со ссылкой на некий "четыре источника в России" была запущено провокационная деза о том, что Путин якобы согласен вести переговоры о мире, исходя и сегодняшней ситуации на фронтах СВО – на нынешней линии боевого столкновения (ЛБС). Мол, Россия устала от войны. Внутренняя "партия мира" из разных "башен Кремля" требует прекратить войну, и Путин, чувствуя падение собственных рейтингов популярности, готовы идти навстречу этим "голубям".Странная и тупая деза. Ну хотя бы потому, что всем бы западным политикам и иметь такое "падение рейтингов", которое продемонстрировал Путин во время недавних президентских выборов в России. За Путина россияне отдали, напомню, 87,28% голосов. Вот и скажите на милость, когда из политиков на коллективном Западе не задавила электоральная жаба? Вот то-то же.Но Запад уже не стесняется на информационном поле работать, как петух, которому главное – прокукарекать и освоить денюжку, а после этого хоть трава не расти и солнце на вставай с рассветом.Ну и, конечно же, главное в том, что подобное согласие Путин не мог дать никогда, потому что никогда не был замечен в нарушении российской Конституции. А остановиться в СВО на ЛБС – это означает, что под украинской оккупацией остались бы территории, которые являются российскими по Конституции России. Это и части ЛДНР, и Херсонщины, и Запорожья. Это – Новороссия, но уже часть России, и отдать ее неонацистам Путин никогда бы не решился.Вот потому-то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и сказал, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но это произойдет только при достижении целей СВО. Всех, о чем Путин все время и говорит! Опять же – Конституция России, являющаяся важным, можно даже сказать главным документом в работе российского президента, отметил Песков.Такие вот дела. А тут еще премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намекнул, что если в НАТО будут стремиться к войне с Россией, то его страна может пересмотреть условия своего членства в Альянсе – уйти из военной части блока. В интервью Bloomberg Орбан так и сказал: "Венгерские военные чиновники и юристы уже работают над попытками разработать новую концепцию, которая отличала бы страну от других членов Организации Североатлантического договора".Ну а Зеленского с его агрессивными русофобскими задвигами Орбан на дух не переносит. И, конечно же, вряд ли считает легитимным и поедете на саммит мира в Швейцарии. Вот и "весь мир с нами"…Мнения экспертов, о чем шли переговоры в Минске между Путиным и Лукашенко и чего от них ждать - в статье Виктории Титовой Белорусские намеки: о чем предупреждает Путин
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240524/1055275440.html
https://ukraina.ru/20240523/1055224084.html
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россия, украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, александр лукашенко, нато, reuters, bloomberg, мнения
Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, НАТО, Reuters, bloomberg, Мнения

Старт поиска сменщика. Путин и Лукашенко указали Зеленскому на дверь

10:38 25.05.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Сегодня даже трудно представить, как пугает коллективный Запад, особенно его европейскую часть, российско-белорусское сближение. Потому что интеграция двух стран в союзное государство выходит на небывалый уровень.
И потому, конечно же, что обе страны начали учения с нестратегическим ядерным оружием на территории Белоруссии. А значит, при нужде могут долбануть так, что мало не покажется по любой горячей, но дурной голове любого агрессора-русофоба.
Причем президент России Владимир Путин, пребывая в Белоруссии, проводя переговоры с ее президентом Александром Лукашенко, мягко так, но недвузначно заявил: все в плановом режиме, можете не дергаться. "Все это (учения с применением нестратегического ядерного оружия - Авт.) у нас происходит в плановом порядке, мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности", - сказал президент Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
И мне почему-то вспомнилась шутейно-символичная присказка времен моей молодости, когда коммунисты создавали жизненный мейнстрим. "У нас генералы плакали. Да что там генералы! Секретари ЦК, и те выходили из кабинета за сердце держась. И вы думаете кричали на них, голос повышали, кулаком по столу били? Нет! Просто тихим голосом спрашивали: "У тебя что, милок, партбилета два?". А внизу уже неотложка дожидается…", -- говорили мы друг другу в непонятной ситуации, смеясь, и все понимали: угроза – не в крике...
Так и здесь: пока в НАТО или на коллективном Западе русофобские планы строят и губу раскатывают, пытаясь Россию напугать, жизнь идет своим чередом.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Но даже не ядерные учения или планы по дальнейшему укреплению двухсторонней интеграции Минска и Москвы были главными. Фактически в Минске Путиным и Лукашенко был дан старт украинской предвыборной кампании, итог которой может привести и к мирным переговорам в спецвоенной операции (СВО).
Если хотите, то два президента фактически подвели черту под страданиями президента Украины Владимира Зеленского с его товарищами и кураторами на тему его же, Зеленского, легитимности после 20 мая 2024 года. С 21 мая Зеленский даже по Конституции Украины потерял всякую легитимность на посту президента и держится в этом кресле потому, что никого другого пока в Украине нет, а Запад признает его легитимным.
Более того, на мирном саммите в Швейцарии в середине июня сего года главная задача мероприятия будет заключаться в том, чтобы типа на весь мир придать Зеленскому легитимность. По отжившей дурацкой формуле, которая еще недавно так грела душу украинским неонацистам -- "Весь мир с нами!". Весь, весь, да не весь – вот в чем, оказывается, проблема…
И об этой проблеме высказались и Путин, и Лукашенко. "…Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", -- сказал Владимир Владимирович.
"Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может. Потому что там глубокая демократия, вы же понимаете. Все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия: ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать. …Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести её по-новому на войну и против войны достаточно. Ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит, очень многое", -- шутил недвусмысленно и Александр Григорьевич.
А коробило, ясен пень, Зеленского. Потому что два президента фактически указали Зеленскому на дверь: дескать, тебе, миляга, вот сюда и побыстрее, не задерживай течение времени. И дали старт поиску сменщика просроченного украинского президента. В поиске соискателей могут поучаствовать, если верить президентам России и Белоруссии, все, кому в Украине не лень – политики, военные, клоуны, собачьи парикмахеры из объявлений на заборах и нужниках.
Николай Межевич интервью
Вчера, 19:48
Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев Сейчас главная задача Москвы и Минска – это военно-политическая и промышленная интеграция. Грубо говоря, сначала мы должны закрыть Союзное государство от всякой внешней угрозы, а потом уже строить поликлиники, выращивать лен и конкурировать по производству чипсов
Главное – чтобы предвыборная кампания как часть общего политического процесса в Украине шла по украинским же законам, и итоги переговоров с таким властями никем не подвергались сомнению. С точки зрения легитимности.
И знаете, почему? Да потому что речь идет о войне и мире по итогам СВО. Коллективный Запад, желая выставить Россию агрессором, а неонацистов Украины – невинными жертвами "бурятской атаки Путина", старается обвинить Москву в нежелании вести переговоры о мире. Сам срывает переговоры, как это случилось весной еще 2022 года по вине патлатого экс-премьера Британии Бориса Джонсона, но вину перекладывает со своей больной головы на российскую здоровую.
И на это раз в Минске президент Путин опять высказался на тему переговоров максимально конкретно и четко. Для чего, собственно, России и нужен легитимный украинский президент: чтобы никто потом не ставил под сомнение достигнутые договоренности. "Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут", – сказал Путин.
И еще раз подтвердил: Россия – за переговоры, но исходя из реалий, а не чьих-то бредовых фантазий. "Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы", – сказал он.
Лукашенко с ним полностью согласен. И это тоже важно, потому что на Западе по старой дурацкой привычке хотели би Белоруссию втянуть в свои аферы.
И именно этого как раз и не хочет Запад, желая пустить пыль в глаза и обмануть мировую общественность. Во-первых, сам Зеленский в преддверии "саммит мира" резко сузил требования своей "формулы мира" -- с десяти пунктов до трех. В интервью The New York Times и Reuters Зеленский вдруг заговорил лишь о 1) радиационной и ядерной безопасности, 2) продовольственной безопасности и 3) освобождении пленных и депортированных лиц.
Остальные же семь пунктов-требований, включая пункт о выводе российских войск с территории Украины, отложены на неопределенное будущее. Расчет, как вы понимаете, на то, что Зеленскому нужен в Швейцарии любой положительный результат. Повторяю – любой. И если Киев будут политически выпендриваться, стараясь поставить Россию на колени невыполнимыми требованиями, то всем станет ясно, кто не хочет мира. И в первую очередь это станет ясно странам Глобального Юга. А привлечь эти страны на строну Украины – это, напоминаю, одна из главных задач швейцарского мероприятия. Но требовать от них, чтобы они два дня обсуждали только идеи Зеленского, -- это непосильная задача.
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 05:56
Союзники и партнеры России. Все больше стран глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций
Вот Зеленский сознательно и оставил в перечне требования то, что выгодно Глобальному Югу да всем нормальным политикам Земли – чистую гуманитарку: ядерную безопасность, продовольственные проблемы и обмен пленными. Это жизненно всем понятно. Обман, но завернутый в привлекательную упаковку.
Во-вторых, -- и это самое подлое и циничное! – во время переговоров Путина с Лукашенко в Минске агентством Reuters со ссылкой на некий "четыре источника в России" была запущено провокационная деза о том, что Путин якобы согласен вести переговоры о мире, исходя и сегодняшней ситуации на фронтах СВО – на нынешней линии боевого столкновения (ЛБС). Мол, Россия устала от войны. Внутренняя "партия мира" из разных "башен Кремля" требует прекратить войну, и Путин, чувствуя падение собственных рейтингов популярности, готовы идти навстречу этим "голубям".
Странная и тупая деза. Ну хотя бы потому, что всем бы западным политикам и иметь такое "падение рейтингов", которое продемонстрировал Путин во время недавних президентских выборов в России. За Путина россияне отдали, напомню, 87,28% голосов. Вот и скажите на милость, когда из политиков на коллективном Западе не задавила электоральная жаба? Вот то-то же.
Но Запад уже не стесняется на информационном поле работать, как петух, которому главное – прокукарекать и освоить денюжку, а после этого хоть трава не расти и солнце на вставай с рассветом.
Ну и, конечно же, главное в том, что подобное согласие Путин не мог дать никогда, потому что никогда не был замечен в нарушении российской Конституции. А остановиться в СВО на ЛБС – это означает, что под украинской оккупацией остались бы территории, которые являются российскими по Конституции России. Это и части ЛДНР, и Херсонщины, и Запорожья. Это – Новороссия, но уже часть России, и отдать ее неонацистам Путин никогда бы не решился.
Вот потому-то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и сказал, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но это произойдет только при достижении целей СВО. Всех, о чем Путин все время и говорит! Опять же – Конституция России, являющаяся важным, можно даже сказать главным документом в работе российского президента, отметил Песков.
Такие вот дела. А тут еще премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намекнул, что если в НАТО будут стремиться к войне с Россией, то его страна может пересмотреть условия своего членства в Альянсе – уйти из военной части блока. В интервью Bloomberg Орбан так и сказал: "Венгерские военные чиновники и юристы уже работают над попытками разработать новую концепцию, которая отличала бы страну от других членов Организации Североатлантического договора".
Ну а Зеленского с его агрессивными русофобскими задвигами Орбан на дух не переносит. И, конечно же, вряд ли считает легитимным и поедете на саммит мира в Швейцарии. Вот и "весь мир с нами"…
Мнения экспертов, о чем шли переговоры в Минске между Путиным и Лукашенко и чего от них ждать - в статье Виктории Титовой Белорусские намеки: о чем предупреждает Путин
 
РоссияУкраинаЗападВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоНАТОReutersbloombergМнения
 
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Заголовок открываемого материала
10:38Старт поиска сменщика. Путин и Лукашенко указали Зеленскому на дверь
10:00"Больной человек Европы": политолог рассказал, почему Чехия выступает за мирные переговоры по Украине
08:54Белорусские намеки: о чем предупреждает Путин
08:24Военный медик Гунн: После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войне
08:11Как на Западной Украине народных депутатов СССР избирали
07:57Спецоперация на прошедшей неделе. Фронт расширяется, на всех направлениях идут бои
07:55Столтенберг призывает бить вглубь РФ. Главное на Украине на утро 25 мая
07:13"Русские, черти, смогли". О чем говорят в ВСУ про русских и их планы
07:00"Слонов" используют избирательно: Липовой назвал в каком случае ВС РФ применят ФАБ-9000 на СВО
06:35Василий Ющук: Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
06:00Слишком много совпадений: востоковед Геворгян о том, какие тайны пружины связаны со смертью Раиси
05:38В Днепре - избили, а в Киеве - сдали: как украинцы самостоятельно борются с мобилизацией
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