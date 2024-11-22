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Алаудинов заявил об освобождении Ольговского леса в Курской области
Алаудинов заявил об освобождении Ольговского леса в Курской области - 22.11.2024 Украина.ру
Алаудинов заявил об освобождении Ольговского леса в Курской области
Ольговский лес в Курской области, где были сконцентрированы серьезные силы ВСУ, освобожден. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в интервью военному корреспонденту RT Владу Андрице
2024-11-22T11:47
2024-11-22T11:47
2024-11-22T11:47
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"ахмат"
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По его словам, ВСУ потеряли основные силы.Командир рассказал, что для операции в курском приграничье ВСУ снимали резервы с других мест. "За счет этого Кураховское и Донецкое направления двинулись вперед, ежедневно освобождаются большие территории и населенные пункты", - отметил Алаудинов.На днях Минобороны РФ указывало, что российские военные уничтожили группировку Вооруженных сил Украины, заблокированную в районе Ольговской рощи.Подробнее про обстановку в регионе - в материале Алехин рассказал, как ВС РФ развивают наступление под Курском и бьют по резервам ВСУ в Сумской области на сайте Украина.ру.
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новости, россия, апти алаудинов, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, "ахмат"
Новости, Россия, Апти Алаудинов, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, "Ахмат"
Алаудинов заявил об освобождении Ольговского леса в Курской области
Ольговский лес в Курской области, где были сконцентрированы серьезные силы ВСУ, освобожден. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в интервью военному корреспонденту RT Владу Андрице
По его словам, ВСУ потеряли основные силы.
"Противник уже ощущает, что дальше удерживать эти все территории он не в состоянии", - заверил он.
Командир рассказал, что для операции в курском приграничье ВСУ снимали резервы с других мест.
"За счет этого Кураховское и Донецкое направления двинулись вперед, ежедневно освобождаются большие территории и населенные пункты", - отметил Алаудинов.
На днях Минобороны РФ указывало, что российские военные уничтожили группировку Вооруженных сил Украины, заблокированную в районе Ольговской рощи.