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Белорусские намеки: о чем предупреждает Путин

Белорусские намеки: о чем предупреждает Путин - 25.05.2024 Украина.ру

Белорусские намеки: о чем предупреждает Путин

По итогам визита Владимир Путина в сопровождении новоназначенного министра обороны Андрея Белоусова и министра иностранных дел Сергея Лаврова было сделано много интересных, важных и интригующих сигналов.

2024-05-25T08:54

2024-05-25T08:54

2024-05-25T08:57

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Во-первых, Путин подтвердил открытость к переговорам. Во-вторых, уточнил, что подписывать документы от Украины пока некому – легитимность Зеленского просрочена. Но самое неожиданное было появление в Минске самолета бывшего президента Украины Виктора Януковича. Эксперты собрали воедино все факты и выдали свой анализ в соцсетях.Журналист Кирилл ШуликаПо итогам переговоров в ходе официального визита Владимира Путина в Белоруссию Александр Лукашенко заявил, что вопросы безопасности обсуждались, в том числе и в свете учений НАТО на границах. По его словам, 90% обычно он с Путиным обсуждают безопасность, но сегодня главной темой была экономика. В связи с учениями с нестратегическим ядерным оружием глава Белоруссии отметил, что нужно быть готовым ко всему. Говорили о мире, но порох надо держать сухим. Владимир Путин отметил, что учения сил ядерного сдерживания Россия проводит регулярно. Теперь нестратегическое ядерное оружие размещено в Белоруссии и она в них участвует. Мы обеспечиваем безопасность Белоруссии также, как безопасность России. Все обязанности по международным договорам мы соблюдаем. В ответе на вопрос о переговорах и легитимности Зеленского Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров. Мы их начали в Белоруссии, а потом по просьбе украинцев перенесли в Турцию. Был документ, которую парафировала и украинская сторона. Однако после визита премьера Британии они заявили, что договоренности соблюдать не будут, переговоры прекращаются и запретили их себе вести. Мы за переговоры, но они хотят победы над Россией на поле боя. Пусть возвращаются к переговорам, если хотят, исходя из договоренностей, достигнутых в Белоруссии и Турции и с учетом реалий на земле. С кем вести переговоры - вопрос непраздный. Легитимность действующего президента закончилась, поэтому цель конференции в Швейцарии - подтвердить его легитимность. Но эти пиаровские шаги не имеют отношения к юридическим документам. Нам нужно понять, с кем иметь дело. А дело можно иметь только с легитимными властями. Пусть на этот вопрос ответят в самой Украине - парламент, Конституционный суд. Лукашенко согласился с Путиным. По полномочиям Зеленского он заявил, что юридической чистоты тут не будет. Вот вам и демократия. Ни нынешний, ни будущий президент Украины решать большие вопросы не будут. Мы знаем, кто будет решать. За океаном уже многое решено и будет решено еще. Там много всяких сил и каждый мнит себя героем. Демократия и среди военных, и среди гражданских. Этот год многое определит. Еврокомиссары, по словам Путина, несут всякую пургу. По внешней политики Ирана, он отметил, что мы вряд ли столкнемся с ее изменениями. Лукашенко в свою очередь сказал про США, что "эти негодяи не имеют право вводить санкции против самолетов". И вообще их Бог накажет за это. Главный вопрос на пресс-конференции - Украина. Из нее мы узнали, что неготовность к переговорам продолжается. Собственно, у всех сторон. Ничего нового. И тут Зеленский легитимный или нет, не так важно. Пока вопрос не в том, кому подписывать, а что подписывать. И прав Лукашенко, что содержательные договоры про мир, не про перемирие, не будет подписывать и следующий президент Украины. Боюсь, что все президенты в ближайшие 50 лет ничего не подпишут. А перемирие могут подписывать и военные. Было бы что подписывать. Пока нечего.Политолог Михаил КарягинГорят мосты."Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Зеленского) закончилась", - заявил Путин. Что это означает, тезисно: Инициирование гипотетического переговорного процесса затрудняется. Сценарий какого-либо варианта заморозки становится более вероятным. Зеленский и Офис оказывается в ловушке. Провести выборы, по заявлениям властей Украины, нельзя без прекращения военного положения, прекратить военное положение нельзя, так как сторона конфликта (Россия) не воспринимает действующую власть законным и надежным субъектом. В случае фантастического сценария, при котором выборы все же каким-то образом на Украине будут проведены, считать их легитимными при наличии военной цензуры крайне затруднительно. Противники Зеленского внутри Украины получают дополнительный аргумент. Завершение конфликта возможно только при условии смены власти на Украине. Каким способом – вопрос открытый. ПосмотримУкраинский экономист Алексей КущВизит Путина в Беларусь и "борт Януковича". Одна из версий - на "самолете Януковича" в Минск прилетели руководители непризнанных ЛДНР, а не сам Янукович. На самом деле, не суть важно. Тут больше интересен формат встречи: в ней принял участие новый министр обороны Белоусов и глава МИД Лавров. Такой формат предполагал окончательное согласование некоего плана, который может быть реализован уже в ближайшее время. Тем более, примечателен и сам формат встречи: ночью, после напряженного турне Путина по Китаю и переговоров с королем Бахрейна (Бахрейн сейчас председательствует в Лиге арабских стран). Здесь важен контекст Ирана, Израиля и операции в Газе. Египет, например, уже предупредил Израиль о возможном понижении уровня дипотношений в случае продолжения операции в Газе. Не случайно, тема ордера на арест Нетаньяху и деятельности Международного уголовного суда сейчас вошла в топ. Но вернемся в Беларусь. В Украине обсуждают два варианта последствий визита Путина в Минск: 1. Применение ТЯО с территории Беларуси. 2. Наступление на Украину с севера. На мой взгляд, более вероятен вариант номер три. Парламент Литвы начал обсуждение возможности отправки литовских войск в Украину. Как известно, на Западе часто используют Литву в качестве "тестера". Например, пару лет назад Литва "просто так" дала разрешение на открытие представительства Тайваня. В ответ Китай вычеркнул Литву из своих торговых реестров и в литовских портах закрылся ряд логистических проектов. Сейчас Литва может принять решение об отправке войск в Украину для тестирования реакции РФ. Если ее не будет, то по лестнице эскалации, аналогичные решения могут принять скандинавские страны и Франция. Но Москва может отреагировать, как раз в диалектике той самой лестницы эскалации. Каким образом? Атакой на Литву, например, на Сувалкский коридор для соединения Калининградской области с Беларусью. Момент для этого достаточно сложный для Запада: выборы в Европарламент, в Британии, разгар предвыборной гонки в США. И риск конфликта между Ираном и Израилем, плюс незавершенная операция в Газе и надвигающаяся операция на севере Ливана. В этом контексте, далеко не случайно, даже в шторм прошли морские учения НОАК вокруг Тайваня. Если США будут скованы операцией в Израиле и в Европе, им будет крайне сложно помочь Тайваню. Скорее всего, уже сейчас США "прорабатывают" в этом контексте своих союзников: Японию и Южную Корею. Неспроста представитель МИД Китая пригрозил Японии "геенной огненной", если она "привяжет себя к колеснице сепаратизма Тайваня". Геенна огненная - ветхозаветный образ Судного дня. То есть Китай ставит себя на роль "азиатского Яхве", могущего карать и прощать, как когда-то в войне с Японией таким Яхве для японцев стали США. Ветхозаветное смещение образа верховного Божества юдольного мира как микрокосма вселенской модели Бог-Сущее, то есть оспаривание Китаем статуса США как "смерти и разрушителя миров" по Оппенгеймеру, является наиболее яркой метой современной эсхатологии "последних дней". В этой модели применение ядерного оружия или даже реальная угроза, уничтожит старое геополитическое монофизитство, когда был только один Яхве, испепеляющий Содом и Гоморру (Хиросиму и Нагасаки). А это уже прямой путь к геополитическому манихейству, где есть "хороший Бог", но есть и "плохой Бог", но он тоже Бог, тоже карающий Яхве, но в своем мире. Во всяком случае, другого исторического окна возможностей у Китая может и не быть. Посмотрим, как сложится пазл.Политтехнолог Алексей ЧеснаковЭто не сигнал. Это - оценка. Позиция. Такие позиции редко меняют. Только при соответствующей компенсации. Не вижу пока никаких ресурсов у Украины и Запада для компенсации. То есть, с 24.05.2024 исходим из новой реальности - для Путина Зеленский теперь уже официально не является заслуживающим доверия субъектом для договоренностей. Точнее даже сказать - не является субъектом.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*Никакого второго фронта из Беларуси не будет.) И провокации на Нарве, и совместные учения беларусских (?)) и российских "…ядерных сил", и Харьковская операция это демонстрация стратегической состоятельности ("смотрите, мы еще можем двигать границы"), и надувание перед финальной стадией переговоров по прекращению огня. Януковича туда притащили, потому, что он друг Лукашенко и АГЛ обещал ему встречу с Путиным (который, как раз, Яныка видеть не хочет). У РФ нет свободных солдат. В НАТО - учения, крупнейшие с 1991 года, 300 тысяч военных на восточных границах блока, от Балтии до Греции. Никто не начинает войну, громя своих генералов в ГШ, как это делает Путин сейчас. Путин делает заявления о мире. Байден, Путин и Си не едут на Формулу мира в Швейцарию. Этим они показывают - план Зеленского не пройдет, у больших парней - свой план и они его будут выполнять. Какой план - озвучил Си и Путин в Пекине: - прекращение огня и начало переговоров по тем же Стамбульским соглашениям в основе.Народный депутат Украины Евгений ШевченкоНе хочу нагнетать обстановку. Но, не исключаю открытия российско - беларуского второго фронта. И дело не в Януковиче. Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр их обороны и сам Лавров. Это плохо. Очень плохо!Политолог Александр НосовичРазумеется, самолет Януковича в Беларуси – сигнал. Виктор Янукович в глазах Москвы, хорош он или плох (плох) – последний легитимный президент Украины. Я уже писал после объявления в розыск Порошенко и Зеленского: легитимное украинское государство закончилось в феврале 2014 года, когда острые внутренние противоречия в стране разрешили вооруженным переворотом и свержением власти национал-боевиками. Да, Россия выражала и продолжает выражать готовность к переговорам по Украине. Особенно сейчас, когда и другие активно выражают готовность к переговорам. Но все почему-то исходят из того, что Россия будет следовать той повестке и тому предмету переговоров, которые ей озвучили с другой стороны стола. Если и не про потешную "формулу Зеленского", то уж во всяком случае это будет разговор об украинских границах. А с чего такая уверенность, что Путин сядет за стол переговоров исключительно ради того, чтобы договариваться о географических контурах соседней страны? Если говорить о конфликте России и Запада именно об Украине, то для России это разговор не о законности границ 1991-го, 2014-го или 2022-года, а о законности юрисдикции Майдана на Украине.О том, какие еще вопросы и проблемы обсуждали в Минске президенты России и Белоруссии - в интервью Николая Межевича: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев*Признан в РФ террористом и экстремистом

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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