Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность - 22.11.2024 Украина.ру
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Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность
Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность - 22.11.2024 Украина.ру
Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность
После того, как 21 ноября 2024 года славно и живописно полыхнуло на "Южмаше" в бывшем Днепропетровске, а президент России Владимир Путин разъяснил, что почём, многие оценили новую шутку: украинский День гидности (достоинства) и свободы правильно подрихтовали русским Днем орешника.
2024-11-22T12:41
2024-11-22T12:41
сша
дональд трамп
россия
запад
хантер байден
владимир путин
южмаш
верховная рада
пентагон
мнения
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Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш", ибо, по некоторым данным, там американцы планировали собирать баллистические ракеты малой и средней дальности. Те, по поводу которых украинские СМИ ранее сообщали, что планируют нарастить производство ракет к оперативно-тактическому комплексу "Гром-2". Именно в бывшем Днепропетровске, где есть вся необходимая инфраструктура.Кроме того, там же производилась модернизация зенитных ракет С-200, которые украинские формирования переделывали в баллистические для ударов по наземным целям. И вот теперь осталось дождаться спутниковых снимков, чтобы оценить масштабы работы "Орешника".Однако сама ситуация прояснила еще и то, кто самые трусливые, а кто самые смелые люди на нашей планете. Первые – это, конечно же, народные депутаты Украины из просроченной Верховной Рады. Они просто отказались проводить сегодня, 22 ноября, свое пленарное заседание. Чтобы, значит, и им не прилетело из орешника.Ну а самые смелые – это американские лесбиянки, слегка смахивающие на домовенка Кузю из еще советского мультфильма и устроившиеся в пресс-службу тамошнего Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер из таковских не подвела своё племя и заявила, что никакие орешники ни в США, ни на Украине никого не пугают и не запугают, а Америка как вкладывала деньги в "демократию на Днепре имени Степана Бандеры и кровавой Волынской резни", так и будет вкладывать."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — решительно затрясла своим знаменитыми кудряшками Карин. Она уж точно знает, что такое слабоумие и отвага…Завыли в США и все остальные, в ком еще сохранилась хоть капля здравого смысла и инстинкт самосохранения, ограждающий от возможной Третьей мировой войны в ядерном исполнении. Потому что хотя Путини разъяснил, что "Орешник" -- это баллистическая ракета без ядерной боеголовки и является лишь предупреждением всем дебилам, кто задирает Россию, самые умные из этих самых дебилов в США поняли: ядерный заряд приладить на эту российскую ракету – раз плюнуть. А Путин же специально так сказал, что на Западе пока нет от нее защиты. Нет от слова "совсем".Однако те из дебилов неумных (по определению сына президента Трампа – Дональда Трампа-младшего, "имбецилов"), кто этого не понимает и разрешает своим украинским неонацистским прихвостням бить американскими ракетами вглубь России, уже приблизили США именно к такой ядерной войне. О ней в Вашингтоне уже говорят открыто. Более того, прямо заявляют, что именно Третью мировую ядерную фактически оставил (может оставить) в наследство Трампу-старшему нынешний и пока действующий президент США Джо Байден.Вот такой крутой и замысловатый замес намечается там у них, в Штатах. Раньше там размышляли над мирной встречей Трампа и Байдена, на которой два президента обсуждали мирный же транзит власти от демократа к республиканцу. Все решили, что между двумя президентами случился мощный договорняк, смысл которого свелся к тому, что Байден не объявляет гражданскую войну Трампу, а Трамп амнистирует сыночка – Хантера Байдена, которому, как с куста, корячатся несколько лет тюряги за самые различные преступления, отвертеться от которых можно только амнистией.Обсуждали также и то, что происходит между Байденом и Трампом в вопросах войны и мира. Одни говорили, что смысл договоренности сводится к тому, что Байден за оставшиеся дни до 20 января 2025 года (инаугурации нового президента) специально максимально повышает ставки в эскалации войны на Украине с одной целью – чтобы пришедший к власти Трамп все это свернул и прослыл самым крутым миротворцем, который выполняет свои обещания (прекратить войну за 24 часа). На контрасте, так сказать.Другие намекали, что Байден специально раскручивает эскалацию на Украине и везде по миру, чтобы не оставить Трампу выбора и фактически вынудить его проводить прежнюю милитаристскую политику демократов. Дескать, Трамп хотел мира, но вы же, дорогие граждане, видите, какая сложилась ситуация – он вынужден пока повоевать. И, конечно же, помогать при этом Украине всем, чем можно. Ради будущего мира, ясное дело.И тот, и другой вариант – это проявление традиционной лживой американской политики, рассчитанной действительно не имбецилов. Но она, увы, почти всегда прокатывала в США – пипл, как говорят в Украине защитники и пропагандисты из неонацистов, хавал и затыкался.Сейчас большинство обозревателей склоняются к тому, что команда Байдена (а может, и он сам, придя в сознание) решила-таки испортить старт правления Трампа и трампистов. Испортить страшно – эскалацией войны. Как сказал один из анонимных источников агентства Reuters, решение Байдена бить по России связано "с избранием Трампа, который глубоко скептичен по вопросу поддержки США Украины" и "может помочь сделать части украинской повестки Байдена "трампонепробиваемыми". То есть непреодолимыми.И действительно, после разрешения Байдена украинцам бить ракетами ATACMS и англо-французскими Storm Shadow/SCALP-EG по глубинным российским территориям Западу остается только поставить Украине ядерное оружие. Или поделиться своим, или помочь Киеву смастырить свою "грязную бомбу". И тогда путь к Третьей мировой ядерной будет открыт.Вот сегодня ситуация на Западе и развивается под знаком двух обстоятельств.Во-первых, сам Запад в лице новых элит из непуганых мужиков и нерожавших женщин, не знающих цену человеческой жизни, успокаивает сам себя тем, что, мол, "Путин блефует ядерной риторикой", но на само деле никогда не решится ударить по Украине или – тем более! -- по Западу ядерным оружием. Потому что:а) украинцы для Кремля и Путина – братский народ, который нужно беречь, ибо "нам с ними жить";б) Россия боится, что ядерной эскалацией вызовет недовольство Китая и Индии и тем самым оттолкнет от себя симпатии Глобального Юга.Во-вторых, Запад, разгоняя агрессию, сам загнал себя в то, что они называют "стратегической неопределенностью". Проще говоря, когда сами не знают, что с сотворенным делать. И потому стараются пока помалкивать. Сегодня на Западе говорят либо европейцы, мнение которых интересно разве что им сами, либо эксперты и СМИ в США. А вот американские политики первой величины помалкивают. Молчит Байден и молчит Трамп.И все уже решили, что молчание Трампа излишне затянулось. Несмотря на то, что он еще официально не у власти, и что его, как говорят в России, без него же женят. Многие уверены, что Трамп должен высказаться на тему происходящего и ведущего к войне. Если нет, то это может потом сказаться и на его имидже миротворца.Да что там имидж! Ситуация может зайти так далеко, что Трампу придется в 2025 году не мириться, а воевать дальше. И нынешняя "стратегическая неопределенность" станет вполне определенной – войной. Потому что Путин об этом сказал прямо: хватит, додурачиличсь, допровоцировались, больше спуску не будет.А специалисты уже предполагают, что если "Орешник", которым в России стали заниматься сразу после того, как США расторгли Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сопоставим по возможностям с "Пионером", то его параметры таковы:– дальность пуска - до 5000 км;– мощность - 150 кт, по 3-6 блоков в ракете (вполне вероятно, унифицированных с РС-28, где их 10);– круговое вероятное отклонение от цели - 50 метров;– ракета – твердотопливная;– шасси – подвижный грунтовой комплекс;– дальность 5000 километров (это от Капустина Яра в любую точку Европы, вплоть до Британии, Португалии, Норвегии, Финляндии и Швеции).– с учетом того, сколько всего блоков прилетело по "Южмашу", "Орешник" давно в строю и успешно производится.Главный вопрос, который должен заинтересовать Запад, состоит в том, сколько именно ракет по "Южмашу" было применено -- одна или несколько? Потому что, напомню, было красиво и убедительно. И у нас уже удачно шутят, а на Западе боятся:А по оценкам специалистов "Орешник" может достать все страны континентальной Европы. Подлетное время "Орешника":– Британия - 19 минут.– Польша - 8 минут.– Бельгия - 14 минут.– Германия - 11 минут.Жить на Западе становится веселее и веселее, ибо за дурость приходится платить…Читайте также: Путин предупредил о риске начала гонки вооружения в мире
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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сша, дональд трамп, россия, запад, хантер байден, владимир путин, южмаш, верховная рада, пентагон, мнения, reuters
США, Дональд Трамп, Россия, Запад, Хантер Байден, Владимир Путин, Южмаш, Верховная Рада, Пентагон, Мнения, Reuters

Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность

12:41 22.11.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
После того, как 21 ноября 2024 года славно и живописно полыхнуло на "Южмаше" в бывшем Днепропетровске, а президент России Владимир Путин разъяснил, что почём, многие оценили новую шутку: украинский День гидности (достоинства) и свободы правильно подрихтовали русским Днем орешника.
Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш", ибо, по некоторым данным, там американцы планировали собирать баллистические ракеты малой и средней дальности. Те, по поводу которых украинские СМИ ранее сообщали, что планируют нарастить производство ракет к оперативно-тактическому комплексу "Гром-2". Именно в бывшем Днепропетровске, где есть вся необходимая инфраструктура.
Кроме того, там же производилась модернизация зенитных ракет С-200, которые украинские формирования переделывали в баллистические для ударов по наземным целям. И вот теперь осталось дождаться спутниковых снимков, чтобы оценить масштабы работы "Орешника".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Однако сама ситуация прояснила еще и то, кто самые трусливые, а кто самые смелые люди на нашей планете. Первые – это, конечно же, народные депутаты Украины из просроченной Верховной Рады. Они просто отказались проводить сегодня, 22 ноября, свое пленарное заседание. Чтобы, значит, и им не прилетело из орешника.
Ну а самые смелые – это американские лесбиянки, слегка смахивающие на домовенка Кузю из еще советского мультфильма и устроившиеся в пресс-службу тамошнего Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер из таковских не подвела своё племя и заявила, что никакие орешники ни в США, ни на Украине никого не пугают и не запугают, а Америка как вкладывала деньги в "демократию на Днепре имени Степана Бандеры и кровавой Волынской резни", так и будет вкладывать.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — решительно затрясла своим знаменитыми кудряшками Карин. Она уж точно знает, что такое слабоумие и отвага…
Завыли в США и все остальные, в ком еще сохранилась хоть капля здравого смысла и инстинкт самосохранения, ограждающий от возможной Третьей мировой войны в ядерном исполнении. Потому что хотя Путини разъяснил, что "Орешник" -- это баллистическая ракета без ядерной боеголовки и является лишь предупреждением всем дебилам, кто задирает Россию, самые умные из этих самых дебилов в США поняли: ядерный заряд приладить на эту российскую ракету – раз плюнуть. А Путин же специально так сказал, что на Западе пока нет от нее защиты. Нет от слова "совсем".
Однако те из дебилов неумных (по определению сына президента Трампа – Дональда Трампа-младшего, "имбецилов"), кто этого не понимает и разрешает своим украинским неонацистским прихвостням бить американскими ракетами вглубь России, уже приблизили США именно к такой ядерной войне. О ней в Вашингтоне уже говорят открыто. Более того, прямо заявляют, что именно Третью мировую ядерную фактически оставил (может оставить) в наследство Трампу-старшему нынешний и пока действующий президент США Джо Байден.
Вот такой крутой и замысловатый замес намечается там у них, в Штатах. Раньше там размышляли над мирной встречей Трампа и Байдена, на которой два президента обсуждали мирный же транзит власти от демократа к республиканцу. Все решили, что между двумя президентами случился мощный договорняк, смысл которого свелся к тому, что Байден не объявляет гражданскую войну Трампу, а Трамп амнистирует сыночка – Хантера Байдена, которому, как с куста, корячатся несколько лет тюряги за самые различные преступления, отвертеться от которых можно только амнистией.
Обсуждали также и то, что происходит между Байденом и Трампом в вопросах войны и мира. Одни говорили, что смысл договоренности сводится к тому, что Байден за оставшиеся дни до 20 января 2025 года (инаугурации нового президента) специально максимально повышает ставки в эскалации войны на Украине с одной целью – чтобы пришедший к власти Трамп все это свернул и прослыл самым крутым миротворцем, который выполняет свои обещания (прекратить войну за 24 часа). На контрасте, так сказать.
Другие намекали, что Байден специально раскручивает эскалацию на Украине и везде по миру, чтобы не оставить Трампу выбора и фактически вынудить его проводить прежнюю милитаристскую политику демократов. Дескать, Трамп хотел мира, но вы же, дорогие граждане, видите, какая сложилась ситуация – он вынужден пока повоевать. И, конечно же, помогать при этом Украине всем, чем можно. Ради будущего мира, ясное дело.
И тот, и другой вариант – это проявление традиционной лживой американской политики, рассчитанной действительно не имбецилов. Но она, увы, почти всегда прокатывала в США – пипл, как говорят в Украине защитники и пропагандисты из неонацистов, хавал и затыкался.
Сейчас большинство обозревателей склоняются к тому, что команда Байдена (а может, и он сам, придя в сознание) решила-таки испортить старт правления Трампа и трампистов. Испортить страшно – эскалацией войны. Как сказал один из анонимных источников агентства Reuters, решение Байдена бить по России связано "с избранием Трампа, который глубоко скептичен по вопросу поддержки США Украины" и "может помочь сделать части украинской повестки Байдена "трампонепробиваемыми". То есть непреодолимыми.
И действительно, после разрешения Байдена украинцам бить ракетами ATACMS и англо-французскими Storm Shadow/SCALP-EG по глубинным российским территориям Западу остается только поставить Украине ядерное оружие. Или поделиться своим, или помочь Киеву смастырить свою "грязную бомбу". И тогда путь к Третьей мировой ядерной будет открыт.
Вот сегодня ситуация на Западе и развивается под знаком двух обстоятельств.
Во-первых, сам Запад в лице новых элит из непуганых мужиков и нерожавших женщин, не знающих цену человеческой жизни, успокаивает сам себя тем, что, мол, "Путин блефует ядерной риторикой", но на само деле никогда не решится ударить по Украине или – тем более! -- по Западу ядерным оружием. Потому что:
а) украинцы для Кремля и Путина – братский народ, который нужно беречь, ибо "нам с ними жить";
б) Россия боится, что ядерной эскалацией вызовет недовольство Китая и Индии и тем самым оттолкнет от себя симпатии Глобального Юга.
11:46
Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch MagazineРоссия нанесла удар по цели на Украине баллистической ракетой с шестью независимо перенацеливаемыми боеголовками, и это результат выхода США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такой вывод содержится в новой публикации Military Watch Magazine (MWM)
Во-вторых, Запад, разгоняя агрессию, сам загнал себя в то, что они называют "стратегической неопределенностью". Проще говоря, когда сами не знают, что с сотворенным делать. И потому стараются пока помалкивать. Сегодня на Западе говорят либо европейцы, мнение которых интересно разве что им сами, либо эксперты и СМИ в США. А вот американские политики первой величины помалкивают. Молчит Байден и молчит Трамп.
И все уже решили, что молчание Трампа излишне затянулось. Несмотря на то, что он еще официально не у власти, и что его, как говорят в России, без него же женят. Многие уверены, что Трамп должен высказаться на тему происходящего и ведущего к войне. Если нет, то это может потом сказаться и на его имидже миротворца.
Да что там имидж! Ситуация может зайти так далеко, что Трампу придется в 2025 году не мириться, а воевать дальше. И нынешняя "стратегическая неопределенность" станет вполне определенной – войной. Потому что Путин об этом сказал прямо: хватит, додурачиличсь, допровоцировались, больше спуску не будет.
А специалисты уже предполагают, что если "Орешник", которым в России стали заниматься сразу после того, как США расторгли Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сопоставим по возможностям с "Пионером", то его параметры таковы:
– дальность пуска - до 5000 км;
– мощность - 150 кт, по 3-6 блоков в ракете (вполне вероятно, унифицированных с РС-28, где их 10);
– круговое вероятное отклонение от цели - 50 метров;
– ракета – твердотопливная;
– шасси – подвижный грунтовой комплекс;
– дальность 5000 километров (это от Капустина Яра в любую точку Европы, вплоть до Британии, Португалии, Норвегии, Финляндии и Швеции).
– с учетом того, сколько всего блоков прилетело по "Южмашу", "Орешник" давно в строю и успешно производится.
Главный вопрос, который должен заинтересовать Запад, состоит в том, сколько именно ракет по "Южмашу" было применено -- одна или несколько? Потому что, напомню, было красиво и убедительно. И у нас уже удачно шутят, а на Западе боятся:
© соцсети
© соцсети
© соцсети
© соцсети
© соцсети
© соцсети
А по оценкам специалистов "Орешник" может достать все страны континентальной Европы. Подлетное время "Орешника":
– Британия - 19 минут.
– Польша - 8 минут.
– Бельгия - 14 минут.
– Германия - 11 минут.
Жить на Западе становится веселее и веселее, ибо за дурость приходится платить…
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СШАДональд ТрампРоссияЗападХантер БайденВладимир ПутинЮжмашВерховная РадаПентагонМненияReuters
 
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