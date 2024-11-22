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Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность

Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность - 22.11.2024 Украина.ру

Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность

После того, как 21 ноября 2024 года славно и живописно полыхнуло на "Южмаше" в бывшем Днепропетровске, а президент России Владимир Путин разъяснил, что почём, многие оценили новую шутку: украинский День гидности (достоинства) и свободы правильно подрихтовали русским Днем орешника.

2024-11-22T12:41

2024-11-22T12:41

2024-11-22T12:41

сша

дональд трамп

россия

запад

хантер байден

владимир путин

южмаш

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пентагон

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Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш", ибо, по некоторым данным, там американцы планировали собирать баллистические ракеты малой и средней дальности. Те, по поводу которых украинские СМИ ранее сообщали, что планируют нарастить производство ракет к оперативно-тактическому комплексу "Гром-2". Именно в бывшем Днепропетровске, где есть вся необходимая инфраструктура.Кроме того, там же производилась модернизация зенитных ракет С-200, которые украинские формирования переделывали в баллистические для ударов по наземным целям. И вот теперь осталось дождаться спутниковых снимков, чтобы оценить масштабы работы "Орешника".Однако сама ситуация прояснила еще и то, кто самые трусливые, а кто самые смелые люди на нашей планете. Первые – это, конечно же, народные депутаты Украины из просроченной Верховной Рады. Они просто отказались проводить сегодня, 22 ноября, свое пленарное заседание. Чтобы, значит, и им не прилетело из орешника.Ну а самые смелые – это американские лесбиянки, слегка смахивающие на домовенка Кузю из еще советского мультфильма и устроившиеся в пресс-службу тамошнего Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер из таковских не подвела своё племя и заявила, что никакие орешники ни в США, ни на Украине никого не пугают и не запугают, а Америка как вкладывала деньги в "демократию на Днепре имени Степана Бандеры и кровавой Волынской резни", так и будет вкладывать."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — решительно затрясла своим знаменитыми кудряшками Карин. Она уж точно знает, что такое слабоумие и отвага…Завыли в США и все остальные, в ком еще сохранилась хоть капля здравого смысла и инстинкт самосохранения, ограждающий от возможной Третьей мировой войны в ядерном исполнении. Потому что хотя Путини разъяснил, что "Орешник" -- это баллистическая ракета без ядерной боеголовки и является лишь предупреждением всем дебилам, кто задирает Россию, самые умные из этих самых дебилов в США поняли: ядерный заряд приладить на эту российскую ракету – раз плюнуть. А Путин же специально так сказал, что на Западе пока нет от нее защиты. Нет от слова "совсем".Однако те из дебилов неумных (по определению сына президента Трампа – Дональда Трампа-младшего, "имбецилов"), кто этого не понимает и разрешает своим украинским неонацистским прихвостням бить американскими ракетами вглубь России, уже приблизили США именно к такой ядерной войне. О ней в Вашингтоне уже говорят открыто. Более того, прямо заявляют, что именно Третью мировую ядерную фактически оставил (может оставить) в наследство Трампу-старшему нынешний и пока действующий президент США Джо Байден.Вот такой крутой и замысловатый замес намечается там у них, в Штатах. Раньше там размышляли над мирной встречей Трампа и Байдена, на которой два президента обсуждали мирный же транзит власти от демократа к республиканцу. Все решили, что между двумя президентами случился мощный договорняк, смысл которого свелся к тому, что Байден не объявляет гражданскую войну Трампу, а Трамп амнистирует сыночка – Хантера Байдена, которому, как с куста, корячатся несколько лет тюряги за самые различные преступления, отвертеться от которых можно только амнистией.Обсуждали также и то, что происходит между Байденом и Трампом в вопросах войны и мира. Одни говорили, что смысл договоренности сводится к тому, что Байден за оставшиеся дни до 20 января 2025 года (инаугурации нового президента) специально максимально повышает ставки в эскалации войны на Украине с одной целью – чтобы пришедший к власти Трамп все это свернул и прослыл самым крутым миротворцем, который выполняет свои обещания (прекратить войну за 24 часа). На контрасте, так сказать.Другие намекали, что Байден специально раскручивает эскалацию на Украине и везде по миру, чтобы не оставить Трампу выбора и фактически вынудить его проводить прежнюю милитаристскую политику демократов. Дескать, Трамп хотел мира, но вы же, дорогие граждане, видите, какая сложилась ситуация – он вынужден пока повоевать. И, конечно же, помогать при этом Украине всем, чем можно. Ради будущего мира, ясное дело.И тот, и другой вариант – это проявление традиционной лживой американской политики, рассчитанной действительно не имбецилов. Но она, увы, почти всегда прокатывала в США – пипл, как говорят в Украине защитники и пропагандисты из неонацистов, хавал и затыкался.Сейчас большинство обозревателей склоняются к тому, что команда Байдена (а может, и он сам, придя в сознание) решила-таки испортить старт правления Трампа и трампистов. Испортить страшно – эскалацией войны. Как сказал один из анонимных источников агентства Reuters, решение Байдена бить по России связано "с избранием Трампа, который глубоко скептичен по вопросу поддержки США Украины" и "может помочь сделать части украинской повестки Байдена "трампонепробиваемыми". То есть непреодолимыми.И действительно, после разрешения Байдена украинцам бить ракетами ATACMS и англо-французскими Storm Shadow/SCALP-EG по глубинным российским территориям Западу остается только поставить Украине ядерное оружие. Или поделиться своим, или помочь Киеву смастырить свою "грязную бомбу". И тогда путь к Третьей мировой ядерной будет открыт.Вот сегодня ситуация на Западе и развивается под знаком двух обстоятельств.Во-первых, сам Запад в лице новых элит из непуганых мужиков и нерожавших женщин, не знающих цену человеческой жизни, успокаивает сам себя тем, что, мол, "Путин блефует ядерной риторикой", но на само деле никогда не решится ударить по Украине или – тем более! -- по Западу ядерным оружием. Потому что:а) украинцы для Кремля и Путина – братский народ, который нужно беречь, ибо "нам с ними жить";б) Россия боится, что ядерной эскалацией вызовет недовольство Китая и Индии и тем самым оттолкнет от себя симпатии Глобального Юга.Во-вторых, Запад, разгоняя агрессию, сам загнал себя в то, что они называют "стратегической неопределенностью". Проще говоря, когда сами не знают, что с сотворенным делать. И потому стараются пока помалкивать. Сегодня на Западе говорят либо европейцы, мнение которых интересно разве что им сами, либо эксперты и СМИ в США. А вот американские политики первой величины помалкивают. Молчит Байден и молчит Трамп.И все уже решили, что молчание Трампа излишне затянулось. Несмотря на то, что он еще официально не у власти, и что его, как говорят в России, без него же женят. Многие уверены, что Трамп должен высказаться на тему происходящего и ведущего к войне. Если нет, то это может потом сказаться и на его имидже миротворца.Да что там имидж! Ситуация может зайти так далеко, что Трампу придется в 2025 году не мириться, а воевать дальше. И нынешняя "стратегическая неопределенность" станет вполне определенной – войной. Потому что Путин об этом сказал прямо: хватит, додурачиличсь, допровоцировались, больше спуску не будет.А специалисты уже предполагают, что если "Орешник", которым в России стали заниматься сразу после того, как США расторгли Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сопоставим по возможностям с "Пионером", то его параметры таковы:– дальность пуска - до 5000 км;– мощность - 150 кт, по 3-6 блоков в ракете (вполне вероятно, унифицированных с РС-28, где их 10);– круговое вероятное отклонение от цели - 50 метров;– ракета – твердотопливная;– шасси – подвижный грунтовой комплекс;– дальность 5000 километров (это от Капустина Яра в любую точку Европы, вплоть до Британии, Португалии, Норвегии, Финляндии и Швеции).– с учетом того, сколько всего блоков прилетело по "Южмашу", "Орешник" давно в строю и успешно производится.Главный вопрос, который должен заинтересовать Запад, состоит в том, сколько именно ракет по "Южмашу" было применено -- одна или несколько? Потому что, напомню, было красиво и убедительно. И у нас уже удачно шутят, а на Западе боятся:А по оценкам специалистов "Орешник" может достать все страны континентальной Европы. Подлетное время "Орешника":– Британия - 19 минут.– Польша - 8 минут.– Бельгия - 14 минут.– Германия - 11 минут.Жить на Западе становится веселее и веселее, ибо за дурость приходится платить…Читайте также: Путин предупредил о риске начала гонки вооружения в мире

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