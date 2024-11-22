Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко* - 22.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241122/1059125057.html
Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко*
Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко* - 22.11.2024 Украина.ру
Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко*
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале прокомментировал отмену заседания парламента из-за угрозы российского удара
2024-11-22T12:02
2024-11-22T12:02
новости
россия
владимир путин
украина
киев
алексей гончаренко
верховная рада
рада
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103080/31/1030803143_0:23:1366:791_1920x0_80_0_0_eea62daf80e58e7caa6d4377ed98bec0.jpg.webp
"Скажу откровенно: отмена заседания в такой момент – совершенно бессмысленное решение. Во-первых. Сегодня должен был быть час вопросов к правительству, на который и так обычно ходит минимальное количество депутатов. Сегодня пришли бы депутаты, которые не боятся и правительство тоже могло бы не в полном составе приходить. В чем проблема? Неясно. Во-вторых. Разогнали еще больше паники. В сущности, сыграли на руку [Владимиру] Путину. Цирк", - возмутился он.Накануне об отмене заседания сообщили украинские СМИ. Они же заверили, что нардепов и их семьи призвали ограничить присутствие в правительственном квартале в Киеве.Следующее заседание Рады планируется в декабре.В четверг вечером президент РФ Владимир Путин предупредил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику.При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Путин в обращении также подчеркивал, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России. Глава государства отмечал, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против нее.Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103080/31/1030803143_0:0:1366:1025_1920x0_80_0_0_1e08647ab17424318241c60cd900c4f3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, украина, киев, алексей гончаренко, верховная рада, рада, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Киев, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Рада, Вооруженные силы Украины

Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко*

12:02 22.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
Читать в
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале прокомментировал отмену заседания парламента из-за угрозы российского удара
"Скажу откровенно: отмена заседания в такой момент – совершенно бессмысленное решение. Во-первых. Сегодня должен был быть час вопросов к правительству, на который и так обычно ходит минимальное количество депутатов. Сегодня пришли бы депутаты, которые не боятся и правительство тоже могло бы не в полном составе приходить. В чем проблема? Неясно. Во-вторых. Разогнали еще больше паники. В сущности, сыграли на руку [Владимиру] Путину. Цирк", - возмутился он.
Накануне об отмене заседания сообщили украинские СМИ. Они же заверили, что нардепов и их семьи призвали ограничить присутствие в правительственном квартале в Киеве.
Следующее заседание Рады планируется в декабре.
В четверг вечером президент РФ Владимир Путин предупредил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику.
При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Путин в обращении также подчеркивал, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России. Глава государства отмечал, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против нее.
Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинУкраинаКиевАлексей ГончаренкоВерховная РадаРадаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08Ордер на арест Нетаньяху: в США призвали к вторжению в Нидерланды
13:00Перемололи лучшие части и сорвали кампанию, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 ноября
12:58"Орешник" или все же "Рубеж"? На Западе разгорелись споры вокруг удара по Днепропетровскому "Южмашу"
12:41Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность
12:40Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов
12:22Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву
12:21Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны
12:07Что кроется за "зрадой" в исполнении Зеленского и чего хотят США – Денисов об условиях капитуляции
12:05Орбан призвал Запад серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"
12:02Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко*
11:47Алаудинов заявил об освобождении Ольговского леса в Курской области
11:46Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine
11:32Звёзды Голливуда украли у демократов любовь рабочего класса, ИИ побеждает искусство. События культуры
10:56В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы
10:34Ворота в котел закрываются: что происходит в Курахово
10:11Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах
09:59В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете
09:20Генсек НАТО хочет уговорить Трампа не уступать России - Washington Post
09:08Удар "Орешником" и его последствия. Главное на Украине на утро 22 ноября
08:45Заявления Путина "встревожили" ООН
Лента новостейМолния