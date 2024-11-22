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Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко*

Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко* - 22.11.2024 Украина.ру

Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко*

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале прокомментировал отмену заседания парламента из-за угрозы российского удара

2024-11-22T12:02

2024-11-22T12:02

2024-11-22T12:02

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"Скажу откровенно: отмена заседания в такой момент – совершенно бессмысленное решение. Во-первых. Сегодня должен был быть час вопросов к правительству, на который и так обычно ходит минимальное количество депутатов. Сегодня пришли бы депутаты, которые не боятся и правительство тоже могло бы не в полном составе приходить. В чем проблема? Неясно. Во-вторых. Разогнали еще больше паники. В сущности, сыграли на руку [Владимиру] Путину. Цирк", - возмутился он.Накануне об отмене заседания сообщили украинские СМИ. Они же заверили, что нардепов и их семьи призвали ограничить присутствие в правительственном квартале в Киеве.Следующее заседание Рады планируется в декабре.В четверг вечером президент РФ Владимир Путин предупредил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику.При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Путин в обращении также подчеркивал, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России. Глава государства отмечал, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против нее.Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, россия, владимир путин, украина, киев, алексей гончаренко, верховная рада, рада, вооруженные силы украины