Генсек НАТО хочет уговорить Трампа не уступать России - Washington Post - 22.11.2024 Украина.ру
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Генсек НАТО хочет уговорить Трампа не уступать России - Washington Post
Генсек НАТО хочет уговорить Трампа не уступать России - Washington Post - 22.11.2024 Украина.ру
Генсек НАТО хочет уговорить Трампа не уступать России - Washington Post
Генсек НАТО Марк Рютте может навестить победителя выборов президента США Дональда Трампа, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине и напомнить, что в его интересах не идти на уступки России, пишет газета Washington Post
2024-11-22T09:20
2024-11-22T09:37
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"Рютте, как ожидается, скоро поедет в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине, которые, как сказал Трамп, он хочет провести", - говорится в публикации.Там отмечается, что он, скорее всего, укажет Трампу на то, что в его интересах и интересах Европы заключение такого мира, который не предусматривает уступки России и обеспечивает Украину надежными гарантиями безопасности.По мнению высокопоставленного немецкого чиновника, генсек НАТО будет советовать победителю американских выборов разрешить конфликт на Украине таким образом, чтобы это не сказалось на его президентском сроке.Как полагают источники, Рютте, скорее всего, станет ведущим представителем Европы в дискуссиях с Трампом.Ранее Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, рютте, дональд трамп, россия, европа, джо байден, нато
Новости, Украина, Рютте, Дональд Трамп, Россия, Европа, Джо Байден, НАТО

Генсек НАТО хочет уговорить Трампа не уступать России - Washington Post

09:20 22.11.2024 (обновлено: 09:37 22.11.2024)
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
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Генсек НАТО Марк Рютте может навестить победителя выборов президента США Дональда Трампа, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине и напомнить, что в его интересах не идти на уступки России, пишет газета Washington Post
"Рютте, как ожидается, скоро поедет в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине, которые, как сказал Трамп, он хочет провести", - говорится в публикации.
Там отмечается, что он, скорее всего, укажет Трампу на то, что в его интересах и интересах Европы заключение такого мира, который не предусматривает уступки России и обеспечивает Украину надежными гарантиями безопасности.
По мнению высокопоставленного немецкого чиновника, генсек НАТО будет советовать победителю американских выборов разрешить конфликт на Украине таким образом, чтобы это не сказалось на его президентском сроке.
Как полагают источники, Рютте, скорее всего, станет ведущим представителем Европы в дискуссиях с Трампом.
Ранее Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРюттеДональд ТрампРоссияЕвропаДжо БайденНАТО
 
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