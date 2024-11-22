Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны - 22.11.2024 Украина.ру
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Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны
Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны - 22.11.2024 Украина.ру
Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны
Мир стоит на пороге третьей мировой войны. Такие слова прозвучали 22 ноября от президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его встречи со студентами гуманитарных специальностей
2024-11-22T12:21
2024-11-22T12:21
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валерий залужный
джо байден
вооруженные силы украины
пентагон
третья мировая война
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Накануне про третью мировую войну говорил и бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он тоже выступал перед учащимися, правда британскими, и вот что они от него услышали."Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война. &lt;...&gt; То, чего так долго ожидали, уже началось", - сказал он, добавив, что шансы украинских военных выжить на поле боя критически малы, поэт ому гражданам Украины пора "учиться не бояться смерти".В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров. Спустя день еще две ракеты Storm Shadow прилетели на территорию РФ.Накануне утром стало известно об ударе по Днепропетровскому (Днепровскому) "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что удар якобы был нанесен российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".Однако вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором отметил, что на самом деле удар возмездия был нанесен баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер также отметил, что ни один агрессивный шаг противника впредь не будет оставаться без ответа.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в ответ, что в США "определенно этим обеспокоены", однако отметила, что пока у американских военных не готова оценка запуска "Орешника".А вот пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнула Жан-Пьер.Еще по теме: Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine.
https://ukraina.ru/20241120/1059060508.html
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новости, украина, россия, сша, александр лукашенко, валерий залужный, джо байден, вооруженные силы украины, пентагон, третья мировая война
Новости, Украина, Россия, США, Александр Лукашенко, Валерий Залужный, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Пентагон, третья мировая война

Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны

12:21 22.11.2024
 
© Максим Григорьев. Фотобанк РосконгрессАлександр Лукашенко, 2024.
Александр Лукашенко, 2024.
© Максим Григорьев. Фотобанк Росконгресс
Читать в
Мир стоит на пороге третьей мировой войны. Такие слова прозвучали 22 ноября от президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его встречи со студентами гуманитарных специальностей

"Мы много говорим в последнее время о том, что, дай бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество еще тормозит и еще не окунулось в эту третью мировую войну", - сказал Лукашенко студентам, отметив, что мировая информационная война давно идет.

Накануне про третью мировую войну говорил и бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он тоже выступал перед учащимися, правда британскими, и вот что они от него услышали.
"Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война. <...> То, чего так долго ожидали, уже началось", - сказал он, добавив, что шансы украинских военных выжить на поле боя критически малы, поэт ому гражданам Украины пора "учиться не бояться смерти".
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
20 ноября, 12:19
"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжитьБывший главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил обучающимся там украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы, пишет британская газета The Sun
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров. Спустя день еще две ракеты Storm Shadow прилетели на территорию РФ.
Накануне утром стало известно об ударе по Днепропетровскому (Днепровскому) "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что удар якобы был нанесен российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".
Зеленский возмущается
Вчера, 16:20
Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"На Украине собрали обломки предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж", которой, по версии киевского режима, Россия ударила по военным объектам Днепра (Днепропетровска). Эти материалы будут направлены на экспертизу, заявил Владимир Зеленский
Однако вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором отметил, что на самом деле удар возмездия был нанесен баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер также отметил, что ни один агрессивный шаг противника впредь не будет оставаться без ответа.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в ответ, что в США "определенно этим обеспокоены", однако отметила, что пока у американских военных не готова оценка запуска "Орешника".
А вот пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнула Жан-Пьер.
Виктор Орбан
12:05
Орбан призвал Запад серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"Европе и США стоит очень серьезно отнестись к сделанному накануне заявлению президента РФ Владимира Путина, в котором он прокомментировал участие Запада в конфликте на Украине и сообщил об использовании новой российской баллистической ракеты "Орешник". Такое мнение в эфире радиостанции Kossuth озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Еще по теме: Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine.
 
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