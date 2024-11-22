https://ukraina.ru/20241122/1059127024.html

Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны

Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны - 22.11.2024 Украина.ру

Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны

Мир стоит на пороге третьей мировой войны. Такие слова прозвучали 22 ноября от президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его встречи со студентами гуманитарных специальностей

2024-11-22T12:21

2024-11-22T12:21

2024-11-22T12:21

новости

украина

россия

сша

александр лукашенко

валерий залужный

джо байден

вооруженные силы украины

пентагон

третья мировая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058514973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3eb5694b154e066ac6c345c632790394.jpg

Накануне про третью мировую войну говорил и бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он тоже выступал перед учащимися, правда британскими, и вот что они от него услышали."Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война. <...> То, чего так долго ожидали, уже началось", - сказал он, добавив, что шансы украинских военных выжить на поле боя критически малы, поэт ому гражданам Украины пора "учиться не бояться смерти".В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров. Спустя день еще две ракеты Storm Shadow прилетели на территорию РФ.Накануне утром стало известно об ударе по Днепропетровскому (Днепровскому) "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что удар якобы был нанесен российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".Однако вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором отметил, что на самом деле удар возмездия был нанесен баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер также отметил, что ни один агрессивный шаг противника впредь не будет оставаться без ответа.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в ответ, что в США "определенно этим обеспокоены", однако отметила, что пока у американских военных не готова оценка запуска "Орешника".А вот пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнула Жан-Пьер.Еще по теме: Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine.

https://ukraina.ru/20241120/1059060508.html

https://ukraina.ru/20241121/1059101287.html

https://ukraina.ru/20241122/1059125207.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, александр лукашенко, валерий залужный, джо байден, вооруженные силы украины, пентагон, третья мировая война