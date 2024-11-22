Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны
© Максим Григорьев. Фотобанк РосконгрессАлександр Лукашенко, 2024.
© Максим Григорьев. Фотобанк Росконгресс
Мир стоит на пороге третьей мировой войны. Такие слова прозвучали 22 ноября от президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его встречи со студентами гуманитарных специальностей
"Мы много говорим в последнее время о том, что, дай бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество еще тормозит и еще не окунулось в эту третью мировую войну", - сказал Лукашенко студентам, отметив, что мировая информационная война давно идет.
Накануне про третью мировую войну говорил и бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он тоже выступал перед учащимися, правда британскими, и вот что они от него услышали.
"Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война. <...> То, чего так долго ожидали, уже началось", - сказал он, добавив, что шансы украинских военных выжить на поле боя критически малы, поэт ому гражданам Украины пора "учиться не бояться смерти".
20 ноября, 12:19"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжитьБывший главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил обучающимся там украинским военным, что их шансы на выживание на поле боя малы, пишет британская газета The Sun
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров. Спустя день еще две ракеты Storm Shadow прилетели на территорию РФ.
Накануне утром стало известно об ударе по Днепропетровскому (Днепровскому) "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что удар якобы был нанесен российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".
Вчера, 16:20Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"На Украине собрали обломки предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж", которой, по версии киевского режима, Россия ударила по военным объектам Днепра (Днепропетровска). Эти материалы будут направлены на экспертизу, заявил Владимир Зеленский
Однако вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором отметил, что на самом деле удар возмездия был нанесен баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер также отметил, что ни один агрессивный шаг противника впредь не будет оставаться без ответа.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в ответ, что в США "определенно этим обеспокоены", однако отметила, что пока у американских военных не готова оценка запуска "Орешника".
А вот пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнула Жан-Пьер.
12:05Орбан призвал Запад серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"Европе и США стоит очень серьезно отнестись к сделанному накануне заявлению президента РФ Владимира Путина, в котором он прокомментировал участие Запада в конфликте на Украине и сообщил об использовании новой российской баллистической ракеты "Орешник". Такое мнение в эфире радиостанции Kossuth озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан